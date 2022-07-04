Победитель «Лидеров России» предложила создать единую базу анкет специалистов из Донбасса

Председатель клуба «Лидеров России» «Эльбрус», депутат Госдумы Татьяна Дьяконова направила предложение руководителю министерства труда и соцзащиты Антону Котякову с просьбой создать в России единую межрегиональную базу данных с анкетами переселенцев из Донбасса и освобожденных территорий Украины.

По ее мнению, такая база позволит активным переселенцам с опытом работы в определенной сфере быстрей находить работу в российских городах, а регионы в свою очередь не будут тратить время на поиски высококлассных специалистов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Как вы знаете, все, кто приехал сегодня из Донбасса, заполняют анкеты со своими основными данными. Они касаются образования, мест работы, трудового стажа. В каждом принимающем регионе создается своя база данных переселенцев, но, к сожалению, сегодня нет обмена информацией обо всех переехавших людях между регионами. Получается, что специалисты с опытом в одной сфере могут оказаться в регионе, где нет применения их навыкам. А в регионах, где они могут быть востребованы, ничего не знают о таких специалистах. В связи с этим я предложила Министерству труда создать единую межрегиональную кадровую базу с данными переселенцев, которая могла бы стать эффективным инструментом как для развития экономики отдельных регионов, так и экономики страны в целом», – отметила Дьяконова.

Победитель конкурса привела в пример Липецкую область, где сегодня оперативно занимаются трудоустройством жителей Донбасса, учитывая их профессиональные навыки. Так, желающих продолжить свою деятельность в металлургии областные власти переселили в пункты временного размещения ближе к месту работы – НЛМК.

«Это логично, что в Липецкой области, где развиты промышленность, сельское хозяйство, заинтересованы в специалистах этих сфер. Предприятиям не нужно тратить время на переобучение и людям не нужно начинать с нуля, у них есть возможность в новых условиях развиваться дальше, – подчеркнула она.

Дьяконова выразила уверенность, что новая межрегиональная база позволит расширить эту возможность для большого числа переехавших, чтобы «люди после эвакуации пришли в себя, выдохнули, восстановили здоровье».

«И не менее важно то, чтобы в дальнейшем, когда они решили остаться в России, решили работать здесь, у них не было метаний – поработаю здесь, а потом, как сложится. Важно, чтобы они сразу прицеливались на место, которое, без преувеличения, можно назвать работой мечты. Наша задача – помочь им в этом», – добавила она.

Депутат ГД отметила, что рассчитывает на положительный результат, так как кадровые вопросы становятся все более актуальными. Она напомнила, что президент Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» поддержал идею победителя конкурса «Лидеры России», вице-губернатора Оренбургской области Игната Петухова о создании кадрового агентства на базе президентской платформы.