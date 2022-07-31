Космонавт Корсаков поддержал Севастополь с МКС

Космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков передал слова поддержки Севастополю, где утром ВСУ атаковали штаб Черноморского флота.

«Севастополь, мы с тобой сегодня, несмотря ни на что», – написал в своем Telegram-канале Корсаков.

Космонавт также опубликовал фото Владивостока, который одним из первых отметил День ВМФ. Таким образом Корсаков поздравил всех моряков с праздником. «Желаю действующим матросам и офицерам, ветеранам военного морфлота мира, счастья, благополучия и новых достижений в служении Отечеству», – отметил он.

В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.

Напомним, в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. Глава города Михаил Развожаев публиковал фотографии с места событий. Позже он сообщил, что количество пострадавших при взрыве во дворе севастопольского штаба ЧФ увеличилось на одного.