В Британии назвали условие отказа Европы от поддержки Украины

Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.

По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.

«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», – приводит его слова РИА «Новости».

Британский военнослужащий также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.

Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 млрд кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения.

Британская Financial Times ранее в субботу писала, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.

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