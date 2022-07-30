|
|
Блинкен рассказал Кулебе подробности разговора с Лавровым
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, о чем он говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Он заявил, что телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств США и Украины состоялась в пятницу. Блинкен сообщил о своем разговоре с министром иностранных дел России Лавровым, а также подчеркнул, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, передает ТАСС.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.
Как сообщали американские СМИ, президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
Французские журналисты подтвердили нелояльность жителей востока Украины к ВСУ
|
|
Многие жители востока Украины ждут русского мира, заявил губернатор подконтрольной Киеву части Донецкой области Павел Кириленко, комментируя осведомленность ВС России о дислокации украинских войск в домах и школах городов Донбасса.
Местные жители рассказали французским журналистам о дислокации украинских вооеннослужащих в домах и школах городов Донбасса. «У многих местных жителей нет сомнений в том, почему эти районы подвергаются ударам – они говорят, что украинские войска дислоцируются в заброшенных домах и школах», – говорится в статье Agence France-Presse, опубликованной веб-порталом MSN.
«В Краматорске 70-летний токарь на пенсии Евгений стоял и курил сигарету возле развалин школы № 23. Здание, в котором в мирное время могли бы разместиться 500 детей в возрасте от семи до 17 лет, стало второй школой в городе, превратившейся в руины», – говорится в статье. При этом пенсионер заявил французским журналистам, что «русские целятся в украинских солдат». «Я не знаю, были ли они еще внутри школы (на момент нанесения удара по зданию – прим. ВЗГЛЯД), но мы регулярно видели, как они приходили и уходили отсюда», – рассказал пенсионер. «И в нашем районе есть много «благонамеренных» людей, которые хотят помочь и проинформировать русских», – добавил Евгений.
Как отмечается в материале, с таким же заявлением выступила Наталья, мать троих учеников 23-й школы. Она упомянула группу местных жителей в мессенджере Telegram, где, по ее словам, комментарии не оставляют сомнений в том, «кто является пророссийским, а кто нет».
По словам Дениса Сысоева, местного чиновника, отвечающего за образование, с начала войны были повреждены еще семь школ в городе. При этом в статье утверждается, что с начала войны школа № 23 в Краматорске использовалась как продовольственный склад.
«Откуда противник знает координаты мест, где базируются военные?» – задал вопрос губернатор Донецкой области Павел Кириленко. «Многие люди (…) ждут русского мира», – ответил Кириленко на собственный вопрос.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что русские города Украины ждут прихода российской армии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мэр Днепра рассказал о злости на Зеленского
|
|
Мэр Днепра Борис Филатов «разозлился» на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана, заявил глава населенного пункта в интервью газете Politico.
«Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Филатов добавил, что сложившаяся ситуация «не дает права узурпировать власть».
Напомним, при попытке въехать на Украину пограничники изъяли у Корбана украинский паспорт и отказались пропустить в страну. Основанием для таких действий пограничники назвали указ президента о лишении его гражданства.
До этого депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал фотографию, на которой якобы изображен готовящийся указ Зеленского о лишении десяти человек гражданства. В данном списке указан Корбан, а также бизнесмен Игорь Коломойский и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров заявил Блинкену о планах России выполнить все задачи спецоперации на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Россия выполнит цели и задачи спецоперации на Украине, сообщили в российском ведомстве.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены», – сказали в МИД, передает ТАСС.
Ранее в американском ведомстве сообщили, что стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. Также Блинкен заявил, что в беседе с Лавровым призвал власти России принять предложение США по обмену заключенными, но отказался уточнить реакцию Москвы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЦБ начал моделировать сценарий отмены торгов долларом
Банк России проводит с участниками рынка моделирование различных сценариев, сообщили в ЦБ в ответ на запрос о проработке механизма расчета курса доллара в случае отмены его торгов на бирже.
«Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ЦБ обсуждает сценарий, при котором биржевого курса доллара больше не будет.
Как пояснили ряд СМИ со ссылкой на экспертов, курс будет определяться на основании котировок 10 крупнейших банков, однако сам алгоритм определения курса пока еще только разрабатывается.
Ранее сообщалось, что рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВС России уничтожили перевозивший элитный батальон бригады президента Украины эшелон
|
|
Российские военные поразили воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, сообщили в Минобороны.
«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов. Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также 29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобродовка Донецкой народной республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град».
В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники.
Ранее сообщалось, что украинская сторона размещает бойцов территориальной обороны и националистов батальона «Кракен» в больницах Харькова, Сум, Винницы и Николаевки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американская журналистка удивила словами о Путине и России
|
|
Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер во время ток-шоу у известного британского телеведущего Пирса Моргана удивила всех словами о российской спецоперации на Украине.
В происходящем она обвинила НАТО, заявив, что Запад должен перестать поддерживать Киев.
«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», – передает слова Коултер, сказанные во время трансляции, РИА «Новости».
Она выразила мнение, что США долгое время унижали россиян и лезли не в свои дела. Она напомнила, что президент России Владимир Путин был первым позвонившим, чтобы выразить соболезнования США 11 сентября.
«На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», – подчеркнула она.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россиян при въезде в Латвию принуждают осуждать спецоперацию на Украине
|
|
Граждан, въезжающих на территорию Латвии из России, обязывают подписывать документ об осуждении российской спецоперации на Украине, иначе не пускают, сообщил портал LSM со ссылкой на службу государственной безопасности Латвии.
«Иностранцы, въезжающие в Латвию из... России или... Белоруссии, подвергаются усиленным проверкам на пунктах пограничного контроля... Целью проверок является выявление лиц, которые поддерживают (спецоперацию) России... и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии. В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах России или Белоруссии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В социальных сетях выразили возмущение фактом подписания документа об осуждении российской спецоперации.
«К настоящему моменту во въезде в Латвию на границе отказали 62 иностранцам, в том числе 41 гражданину России, 14 гражданам Белоруссии, а также семи гражданам других стран», – говорится в публикации.
Также LSM передает рассказ жительницы Риги, мужа которой, гражданина России, при въезде в Латвию на границе заставили подписать «документ на русском и английском языках без опознавательных знаков» об осуждении действий России на Украине, в противном случае угрожали аннулировать постоянный вид на жительство.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Роскосмос намерен вернуть «долг» российской экономике
Роскосмос решил перестроить работу так, чтобы производить спутники в другом количестве и качестве и вернуть «долг» российской экономике, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Нам необходимо сегодня перестроить работу так, чтобы научиться выпускать спутники совершенно в другом количестве и соответствующего качества», – цитирует его ТАСС.
По словам Борисова, это потребует коренной перестройки технологических процессов, в том числе разработки, производства, испытаний и других. «К сожалению, всю эту работу мы должны будем проводить в условиях сложившихся ограничений, санкционного воздействия», – сказал он, отметив, что постоянно ссылаться на это нельзя, поскольку отечественная электронная промышленность начинает постепенно возрождаться.
«Если сравнить сегодня состояние космических группировок основных игроков на этом рынке – американцев, европейцев и китайцев, то они уже давно нас в этом плане обогнали. Почему я и говорю, что мы задолжали российской экономике», – подчеркнул глава Роскосмоса.
Ранее Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что важно обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами: навигация, связь, передача данных, метео-, геодезической информации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ракеты «Искандер» ВС России нанесли удар по дислокации «Кракена» в Харьковской области
|
|
Высокоточными ракетами «Искандер» российские военные нанесли удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен» в районе города Богодухов Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованный в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники, – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
Также в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц «Гиацинт-Б» в районах Кодема и Белая Гора в ДНР.
Кроме того, подавлены шесть взводов РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские батареи САУ «Гвоздика», три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово Донецкой Народной Республики, Дружное, Гуляй Поле Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бражковка, Глубокое, Донецкое, Новая Дмитровка, Великая Камышеваха, Червоная Гусаровка, Изюм, Петропавловка Харьковской области, Пески в ДНР и Херсон.
В воздухе перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Новая Каховка, Червоный Маяк, а также две баллистические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Старая Маячка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1644 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4190 танков и других боевых бронированных машин, 772 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3217 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4573 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Соловьев рассказал, как украинцы помогают друг другу избежать службы в армии
Российский телеведущий Владимир Соловьев опубликовал скриншот одного из харьковских пабликов, где люди предупреждают о местах, где украинские военные вручают повестки.
«Утро в харьковских чатах. Люди предупреждают друг друга о местах, в которых можно нарваться на вручение повестки», – написал он в своем Telegram-канале.
В середине июля стало известно, что комендатура Украины отлавливает уклонистов от армии по игровым клубам и подпольным казино. Отмечалось, что новая украинская армия становится «все более разношерстной – берут всех подряд – игроманов, студентов, алкоголиков, простых работяг».
На этой неделе американская газета New York Times отмечала, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны опубликовало списки убитых и раненых при ударе по Еленовке военнопленных украинцев
|
|
Минобороны опубликовало списки погибших и раненых после намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня «HIMARS» по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка.
«Киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193-х военнопленных украинцев. По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение», – сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Минобороны опубликовало список украинских военнопленных, погибших в результате ракетного удара киевского режима по следственному изолятору.
При этом раненые доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.
«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», – подчеркнуто в сообщении Минобороны России.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ нанесли удар по доставлявшей груз в Энергодар гуманитарной колонне
|
|
Украинские военные в ночь на субботу с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли удар по колонне, доставлявшей гуманитарный груз в Энергодар Запорожской области, сообщает администрация Энергодара.
«Украинские вооруженные формирования нанесли удар по колонне, доставлявшей в Энергодар гуманитарный груз для жителей города. Сегодня ночью украинские вооруженные формирования с использованием БПЛА, оснащенными самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, находящейся на месте стоянки отдыха водителей. Пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что автомобили колонны гуммиссии полностью уничтожены, повреждены жилые дома, здания гостиницы и общежития Запорожской АЭС.
«На автомобилях были нанесены опознавательные знаки гуманитарной миссии. В результате совершенного теракта полностью уничтожены автомобили. Повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС. Разрушенная инфраструктура будет восстановлена в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении.
Накануне из-за обстрела со стороны ВСУ был уничтожен зерновой в городе Каменка-Днепровская рядом с Энергодаром.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Китае объяснили, как Европа разделилась из-за России
Заявления о политической солидарности Европы по вопросу энергетического кризиса являются не более чем пустой болтовней, выразил мнение обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь.
«В ЕС 27 стран, и очевидно, они не представляют собой монолитный блок. Некоторые из членов сильно зависят от российского газа, и каждый будет действовать в соответствии со своими потребностями и интересами. Расхождения во взглядах повлияют на последовательность действий Европы в решении более масштабного энергетического кризиса», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
При этом Ся Вэньсинь не исключает возможности взаимных уступок между Москвой и Брюсселем, так как дефицит газа, по его мнению, безусловно окажет значительное влияние на европейское общество и экономику в целом.
«ЕС может ослабить экономические ограничения в отношении России из-за жалоб европейцев на экономический кризис и холодную зиму», – добавил он.
По словам публициста, Вашингтон надеется, что Европа все-таки навредит себе санкционной войной против Москвы. «Негативный эффект от санкций еще больше разделит и ослабит Европу», – резюмировал обозреватель.
В статье Financial Times уже предположили, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС
Украинские военные в ночь на субботу нанесли серию ударов ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Каховской гидроэлектростанции, ПВО отразила удары, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
«Ровно в полночь был удар этими ракетами HIMARS по ГЭС. Система ПВО отработала, отразила все, ГЭС не пострадала», – передает РИА «Новости» его слова.
Леонтьев добавил, что попаданий по ГЭС не произошло, станция продолжает работу.
Очередному обстрелу Каховская ГЭС подверглась 23 июля. Украинскими военными было выпущено не менее семи снарядов.
Под украинский обстрел Каховская ГЭС попала еще в начале июля.
Украинскими войсками также был нанесен ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска получили приказ президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Хаматова назвала причину переезда в Латвию
|
|
Актриса Чулпан Хаматова заявила, что переехать в Латвию ее якобы «вынудила» спецоперация на Украине.
«Это неизбежность», – заявила в интервью YouTube-каналу RusDelfi Хаматова, пишет «Газета.Ru».
Актриса отметила, что не станет жаловаться на условия, в которых оказалась в Латвии. Однако буквально несколько дней назад Чулпан Хаматова, которая живет в Латвии несколько месяцев и трудится в рижском театре, отмечала, что жить стала гораздо скромнее, пишет «Комсомольская правда».
Актриса призналась, что не может позволить себе жить на широкую ногу, как это было на Родине. По ее словам, это не то, к чему она привыкла, «будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых».
«Российские карты были заблокированы, у меня началась паника», – добавила Хаматова.
Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию. Там она участвует в антироссийских акциях.