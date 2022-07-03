В Британии пригрозили отказаться от использующих нефть из России поставщиков

Британский офицер выставил на улицу многодетную семью с Украины

Британский офицер выгнал семью украинских беженцев с пятью детьми, которых ранее приютил в своем доме, сообщает The Daily Mail.

Случай произошел в городе Фэрхем в графстве Хэмпшир. Семья из Киева в составе девяти человек, включая пятерых детей и двух пожилых женщин, оказалась в Великобритании после двух месяцев проживания в Польше, передает РИА «Новости».

Как рассказал глава семейства Максим Хирик, жители Фэрхема Дадли и Келли Мальстер согласились приютить их в рамках государственной программы в небольшом доме, который остался им в наследство от умершего родственника. По словам киевлянина, изначально хозяева отнеслись к ним с теплотой и гостеприимством, и даже встретили их по прибытии в местный аэропорт.

Однако несколько недель назад без какого-либо предупреждения Мальстеры разорвали соглашение о предоставлении жилья, беженцам дали срок до 15 июля, чтобы покинуть дом. В беседе с изданием Хирик заявил, что его родные «немного злы» и «очень расстроены» решением британцев.

«Они просто перестали с нами разговаривать, и мы получили письмо, в котором говорилось, что нас выселяют <…> Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться. Хозяин бессердечен», – заявил украинец. По словам мужчины, его семья очень хочет остаться в Фэрхеме, так как здесь они могут «начать жизнь заново», при этом «обратного пути на Украину не будет».

Как выяснили журналисты, 40-летний владелец дома Дадли Мальстер является старшим офицером Королевского флота с 20-летним стажем, он служил в Афганистане, Бахрейне, а также участвовал в обеспечении зарубежных поездок королевской семьи. У британца есть двое детей.

В Совете графства Хэмпшир сообщили украинцам, что ищут для них новый дом, предупредив при этом, что беженцы могут оказаться в отеле за много миль от их последнего места размещения. Сам Хирик заявил, что связался с пятью местными агентами по недвижимости, однако те, услышав о его семье, «просто говорили «нет» и вешали трубку».

«Частные домовладельцы требуют арендную плату на шесть месяцев вперед, прежде чем даже начать рассматривать нас. Я надеюсь, что мы сможем достичь нашей цели, и это даст нам шанс, по крайней мере, попытаться занять свое место», – рассказал киевлянин. В результате часть средств на аренду жилья семья смогла собрать благодаря краудфандингу. При этом Мальстеры никак не прокомментировали свое решение в отношении беженцев.

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