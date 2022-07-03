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В Хургаде еще одна туристка погибла в результате нападения акулы
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Еще одна женщина погибла в результате нападения акулы в Хургаде, заявили в министерстве окружающей среды Египта, специалисты устанавливают причины поведения хищницы.
«Министерство приносит соболезнования семьям двух жертв. Специалисты изучают обстоятельства инцидента с целью точно установить причины поведения акулы, ставшей причиной гибели двух жертв», – приводит сообщение ведомства Рен ТВ.
Власти провинции Красное Море дали указание запретить купание и любую активность в районе ЧП.
В субботу на египетском курорте Хургада акула откусила туристке руку и ногу, позже источник сообщил, что женщина скончалась от ранений.
Шольц признал неиссякаемость ресурсов Путина
Президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц телеканалу CBS News.
«Он [Путин] – лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами. И поэтому он сможет продолжать [спецоперацию] очень долго», – цитирует Шольца Ura.ru.
На вопрос о том, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение военных действий на Украине, Шольц в интервью CBS ответил, что «на самом деле никто не знает».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине.
До этого Шольц заявлял, что сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину.
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В Германии предрекли Евросоюзу крах из-за Берлина
Евросоюз стоит перед лицом множества опасностей, но сильнейшая угроза для союза исходит от Германии, в будущем он окажется раздавлен США, Россией и Китаем, заявил обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц Эндерс.
Эндерс призвал внимательнее относиться к геополитическим планам покинувшей союз Великобритании. Однако наибольшая опасность для сообщества исходит не от внешних факторов, а от него самого – точнее, «от его провальной политики в области безопасности и энергетики», говорится в статье, передает РИА «Новости».
В материале объясняется, что проекты ЕС в этой сфере ничем не обеспечены, так как крупнейшему донору организации, Германии, грозит массовая деиндустриализация.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему железный занавес ударит по Европе больше, чем по России.
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Британский офицер выставил на улицу многодетную семью с Украины
Британский офицер выгнал семью украинских беженцев с пятью детьми, которых ранее приютил в своем доме, сообщает The Daily Mail.
Случай произошел в городе Фэрхем в графстве Хэмпшир. Семья из Киева в составе девяти человек, включая пятерых детей и двух пожилых женщин, оказалась в Великобритании после двух месяцев проживания в Польше, передает РИА «Новости».
Как рассказал глава семейства Максим Хирик, жители Фэрхема Дадли и Келли Мальстер согласились приютить их в рамках государственной программы в небольшом доме, который остался им в наследство от умершего родственника. По словам киевлянина, изначально хозяева отнеслись к ним с теплотой и гостеприимством, и даже встретили их по прибытии в местный аэропорт.
Однако несколько недель назад без какого-либо предупреждения Мальстеры разорвали соглашение о предоставлении жилья, беженцам дали срок до 15 июля, чтобы покинуть дом. В беседе с изданием Хирик заявил, что его родные «немного злы» и «очень расстроены» решением британцев.
«Они просто перестали с нами разговаривать, и мы получили письмо, в котором говорилось, что нас выселяют <…> Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться. Хозяин бессердечен», – заявил украинец. По словам мужчины, его семья очень хочет остаться в Фэрхеме, так как здесь они могут «начать жизнь заново», при этом «обратного пути на Украину не будет».
Как выяснили журналисты, 40-летний владелец дома Дадли Мальстер является старшим офицером Королевского флота с 20-летним стажем, он служил в Афганистане, Бахрейне, а также участвовал в обеспечении зарубежных поездок королевской семьи. У британца есть двое детей.
В Совете графства Хэмпшир сообщили украинцам, что ищут для них новый дом, предупредив при этом, что беженцы могут оказаться в отеле за много миль от их последнего места размещения. Сам Хирик заявил, что связался с пятью местными агентами по недвижимости, однако те, услышав о его семье, «просто говорили «нет» и вешали трубку».
«Частные домовладельцы требуют арендную плату на шесть месяцев вперед, прежде чем даже начать рассматривать нас. Я надеюсь, что мы сможем достичь нашей цели, и это даст нам шанс, по крайней мере, попытаться занять свое место», – рассказал киевлянин. В результате часть средств на аренду жилья семья смогла собрать благодаря краудфандингу. При этом Мальстеры никак не прокомментировали свое решение в отношении беженцев.
Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский рассказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы по приему украинских беженцев. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Европе надоели нахлебники с Украины.
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Пушков: Страны Запада покупают российскую нефть у Индии
Некоторые страны Запада покупают российскую нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ – либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ. Либо, как в энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, затем, чтобы обойти тем самым собственные санкции. Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это – секрет Полишинеля», –написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали рост цен на нефть до 380 долларов за баррель из-за санкций против России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.
Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ
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Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа, сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные финского аналитического центра CREA.
Это связано с тем, что страна испытывает проблемы в сфере энергетики. В частности, по техническим причинам пришлось приостановить функционирование многих АЭС, в результате чего снизилось производство электричества. Как напоминает издание, Франция с середины июня больше не получает российский газ по трубам. При этом, в отличие от Германии, Франция располагает сразу четырьмя терминалами для приема СПГ, передает РИА «Новости».
В пятницу стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В прошлое воскресенье ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обратились через СМИ к населению и бизнесу с призывом «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов в связи со стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России. Ранее в Кремле заявили, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов.
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Финдиректор Siemens Healthineers резко ответил на вопрос об уходе из России
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Финансовый директор немецкой компании Siemens Healthineers Йохен Шмитц напомнил о нуждающихся в лечении онкобольных детях в ответ на вопрос об уходе из России.
Корреспондент издания Welt спросил, почему Siemens Healthineers продолжает работу в России, несмотря на то, что материнский концерн Siemens прекратил деятельность в стране. Он уточнил, что работа компании не нарушает санкции Евросоюза, передает РИА «Новости».
«Мы предлагаем продукты и услуги, связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения. Это в принципе не подпадает под санкции», – заявил он.
По словам Шмитц, сейчас компания продолжает выполнять обязательства по договору и не ищет новых клиентов. Журналист потребовал ответа на вопрос, почему компания полностью не ушла из России. Тогда финдиректор ответил, что нет правовой базы, позволяющей предприятию не выполнять обязательства по договорам.
«И с этической точки зрения я бы посчитал такой шаг сомнительным. Разве мы можем отказать российским детям, больным раком, в лечении?» – добавил Шмитц.
Ранее сообщалось, что сокращение поставок Россией газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Европа начала готовиться к самой суровой зиме.
Немцы призвали Литву извиниться перед Россией
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Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились действиями Литвы, запретившей транзит части товаров через Калининградскую область.
Ранее издание Der Spiegel сообщало, что правительство Германии выражало недовольство поведением Вильнюса и настаивало на снятие ограничений. В Литве возмутились этой точкой зрения и сочли позицию ЕС «поражением», передает РИА «Новости».
Позже глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к разрешению спора и сочла Еврокомиссию ответственной за это.
Читатели немецкого издания раскритиковали действия Литвы, обвинив ее в намеренной эскалации напряженности, призвав извиниться перед Россией.
«До чего мы дошли: то, что на самом деле соответствует здравому смыслу, а также заключенным договоренностям (свободное передвижение между двумя частями России), теперь преподносится как «уступка Путину». С таким иррациональным отношением к делу невозможно проводить разумную политику», – посетовал Thomas G.
Читатель под ником Weltumseglerin назвал блокаду Калининграда незаконной, глупой и опасной.
«Это нужно немедленно прекратить. Желательно принеся четкие извинения. Что они вообще задумали?! Решили выяснить, сможет ли конфликт распространиться на территорию стран НАТО? Или из Вашингтона пришел приказ устроить провокацию?», – выразил возмущение он.
«Как насчет того, чтобы министр иностранных дел перестала читать мораль и начала искать пути мирного решения?» – задался вопросом Rheinländer.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
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В Совфеде потребовали сокрушительного военного ответа Украине на удар по Белгороду
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Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа.
«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа», – написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что удары по территории России и гибель граждан продолжатся, «если не будет сокрушительного военного ответа».
Клишас подчеркнул, что Россию провоцируют, и при любом возможном поводе будут говорить о жесткости и даже жестокости нашей страны. «Вот только намного опаснее, если Запад начнет трактовать отсутствие жесткости при защите нашей территории и наших граждан как свидетельство слабости со стороны России. Поверьте, это намного хуже», – добавил он.
Сенатор Константин Долгов в свою очередь заявил, что Киев обязательно понесет ответственность за гибель мирных россиян. «За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже», – написал он в Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.
По данным Telegram-канала Baza, число жертв удара ВСУ по Белгороду возросло до пяти человек.
В воскресенье утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что средства ПВО России сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж», пострадавших нет.
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Отказ от российского газа в Германии оценили в 1 трлн евро
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Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро, заявил эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт в интервью Handelsblatt.
Эксперт заявил, что Германия переживает трудные времена на фоне последствий антироссийских санкций и риска сокращения поставок газа, передает РИА «Новости».
«Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии», – сказал Эрхардт. Он подчеркнул, что Германия и Европа в целом наносят себе колоссальный вред рестрикциями против России.
«Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в 1 трлн евро», – предупредил он. Экономист пояснил, что промышленность станет менее конкурентоспособной, а также заявил о недостаточной инновационности немецкой экономики.
Напомним, В Германии начали готовиться к жизни без российского газа: в Гамбурге задумались об отключении горячей воды для частных домохозяйств и снижении максимальной температуры в сети централизованного теплоснабжения. Немцев также призвали готовиться к существенному повышению тарифов.
Накануне стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Минобороны рассказало подробности удара ВСУ ракетами «Точка-У» по Белгороду
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Украинская сторона нанесла удар по Белгороду ракетами «Точка-У», а также беспилотниками Ту-143 «Рейс» по Курску, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью с 03.00 до 03.30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что российскими средствами ПВО все три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. В результате поражения ракет, обломки одной из них упали на жилой дом, уточнили в Минобороны России.
Также на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены. Житель пострадавшего от обстрела со стороны Украины дома в Белгороде рассказал, что семья погибших приехала из Харькова и поселилась по соседству.
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа.
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На Западе оценили последствия указа Путина о «Сахалине – 2»
Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождения «Сахалин – 2» развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы, отмечает Bloomberg.
«Если проект «Сахалин – 2», поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику», – заявил Bloomberg аналитик Хироши Хашимото.
Специалисты сообщают, что это приведет к тому, что Токио придется покупать газ на других рынках, которые уже и так загружены, передает РИА «Новости».
По словам опрошенных агентством экспертов, все это уменьшит мировые топливные рынки для Запада и спровоцирует конкуренцию между Европой и Японией.
Ранее в статье британской Financial Times также дали оценку указу Путина по «Сахалину – 2».
Президент России подписал указ, согласно которому оператор проекта – Sakhalin Energy – заменят на новое российское юрлицо, а имущество станет собственностью России.
Лукашенко предсказал схватку за передел мира в Центральной Азии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира будет в Центральной Азии, симптомы этого уже появились.
«Американцы хотят доминировать... хотят однополярного мира, и того, кто поднимает голову, начинают бомбить... Причина – в зарождении новых отношений в мире, многополярности. Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши (бывшие советские) республики», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».
Он подчеркнул, что после массовых протестов в Казахстане в начале этого года предупреждал об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане. «Посмотрите – Каракалпакстанская (автономная) республика... якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация», – заявил Лукашенко.
По его словам, «Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной – европейцы и американцы, с другой – Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились», – констатировал белорусский президент. Он подчеркнул, что «мир будут делить».
В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где днем ранее прошли беспорядки, и предложил сохранить в Каракалпакии автономию. Он также объявил в Каракалпакии до 2 августа режим чрезвычайного положения и ввел комендантский час.
В пятницу в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.
Автономная республика Каракалпакия (Каракалпакстан) с населением около 2 млн человек расположена на северо-западе Узбекистана и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками – каракалпакским и узбекским.
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Военный эксперт: Удар возмездия по Украине можно нанести в течение двух часов
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«Все командные пункты ВСУ, все центры принятия решений и другие объекты известны до запятой, все координаты есть до метра», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев, комментируя удары ВСУ по Белгороду и Курску. Сообщается, что в результате обстрела Белгорода погибло до пяти мирных жителей.
«У нас есть силы и средства для нанесения удара не только по тому центру, где были приняты решения стрелять по мирному Белгороду – но и одновременно по всей системе управления Вооруженными силами Украины. Уверяю вас, для того, чтобы ее вывести из строя, нужно два часа, не более – и покончить с этой системой навсегда», – подчеркнул полковник запаса Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС.
Следует признать, что ВСУ прикрываются мирными жителями Украины, отметил Хатылев. «Но нам следует позаботиться о мирных жителях Белгорода, Курска, Брянска», – подчеркнул собеседник.
Киевский режим в ночь на воскресенье нанес удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым районам Белгорода и Курска, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительной информации, в областном центре погибли три человека, четверо (в том числе ребенок) пострадали. Ранее источники Telegram-канала Baza сообщали, что число жертв удара ВСУ по Белгороду возросло до пяти человек.
Частично разрушены 11 многоквартирных домов, не менее 39 частных жилых домов повреждены. По заявлению Конашенкова, российскими средствами ПВО все три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. Но в результате поражения ракет, обломки одной из них упали на жилой дом, уточнили в Минобороны России. На подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных БПЛА «Рейс».
«Судя по разрушениям и ведению огня, а также по тому, как работала наша ПВО, «Точка У» действительно присутствовала при обстреле Белгорода. Но также однозначно работала РСЗО: возможно, «Град», – высказал предположение Хатылев. Эксперт также прокомментировал сообщения о возможном использовании украинской стороной американских РСЗО HIMARS. «Когда увидим, что упало на месте, тогда и скажем», – заметил собеседник.
Сенатор Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа. «За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже», – написал в Telegram-канале другой сенатор – Константин Долгов.
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После серии хлопков в Белгороде погибли три человека
После серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По пострадавшим: на данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок десяти лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова частично разрушены 11 многоквартирных домов. Кроме того, по улицам Маяковского, Попова, Павлова пострадали 39 частных домов, пять из них полностью разрушены.
Глава региона пообещал оказать всю необходимую помощь жителям Белгорода, подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы.
Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что после «серии громких звуков» в областном центре пострадали три человека, также загорелся частный жилой дом.
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Захарова объяснила, почему посольство США в России не стало указывать новый адрес
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что посольство США в Москве перестало указывать своей адрес из-за того, что «менять свое мнение на противоположное – в культуре современной внешней политики США».
«Посольство США в России стерло свой адрес. На сайте американской дипмисcии только широта и долгота. Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса, они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: «Страна должна знать своих героев». А теперь вон как все оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное – в культуре современной внешней политики США», – написала Захароаа в Telegram-канале.
Ранее москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью ДНР. В ответ дипмиссия на своем сайте не стала указывать свой адрес в привычном формате – теперь на соответствующей странице указаны только широта и долгота объекта.