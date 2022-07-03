Грузинская оппозиция призвала нанести удар по «пророссийскому оплоту» в лице ГПЦ

Отказ от российского газа в Германии оценили в 1 трлн евро

Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро, заявил эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт в интервью Handelsblatt.

Эксперт заявил, что Германия переживает трудные времена на фоне последствий антироссийских санкций и риска сокращения поставок газа, передает РИА «Новости».

«Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии», – сказал Эрхардт. Он подчеркнул, что Германия и Европа в целом наносят себе колоссальный вред рестрикциями против России.

«Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в 1 трлн евро», – предупредил он. Экономист пояснил, что промышленность станет менее конкурентоспособной, а также заявил о недостаточной инновационности немецкой экономики.

Напомним, В Германии начали готовиться к жизни без российского газа: в Гамбурге задумались об отключении горячей воды для частных домохозяйств и снижении максимальной температуры в сети централизованного теплоснабжения. Немцев также призвали готовиться к существенному повышению тарифов.

Накануне стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

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