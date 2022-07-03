Глава Pfizer объявил о начале новой волны пандемии COVID-19

Новая волна распространения коронавируса началась, но пока люди могут жить привычной жизнью, благодаря разработанным препаратам, заявил генеральный директор американской транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в интервью газете Jerusalem Post.

Бурла признался, что всегда был очень осторожен в рекомендациях каждому государству в виду уникальных особенностей стран. Он отметил, что руководящие ими люди достаточно квалифицированы и точно знают, что нужно делать, передает ТАСС.

«Идет новая волна. Я считаю, что не все приняли четвертую дозу [вакцины], к тому же есть штамм «Омикрон», который сложнее контролировать. Вакцина, как доказали израильские данные, снижает шансы попасть в больницу или умереть. Я не даю рекомендаций правительствам. Я даю им данные, а они составляют рекомендации. Здесь, в Израиле, рекомендована четвертая доза вакцины. Прямо сейчас не нужны меры социального дистанцирования, которые были у нас раньше. Люди во всем мире требуют вернуть привычную жизнь, и есть все возможности сделать это сейчас», – сказал гендиректор Pfizer.

По словам Бурлы, процент вакцинированных людей достаточно велик, и методы лечения в наличии, а том числе пероральные, которые значительно снижают вероятность серьезной формы заболевания. Со всеми имеющимися у врачей медицинскими ресурсами, люди «могут жить привычной жизнью», заключил эксперт.

Напомним, с 1 июля Роспотребнадзор снял ограничения, введенные на территории России из-за распространения COVID-19, при необходимости их действие может быть возобновлено.