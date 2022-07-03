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В Финляндии захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии
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Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии, сообщает издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву.
«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», – приводит слова мэра РИА «Новости».
Вступление Финляндии в НАТО, уверен Ярва, подарит надежду Южной Карелии. В частности, членство в Альянсе, по его мнению, может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.
Южная Карелия – область Финляндии. Состоит из девяти общин. Граничит с Россией.
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Эксперт дал прогноз об итогах столкновения сил России и НАТО в Европе
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«Называть армию НАТО «дешевыми экспедиционными отрядами» – это, конечно, перебор. Вооруженные силы Альянса в Европе далеко превосходят нас по своим техническим возможностям и численности», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин, комментируя публикацию в чешской прессе о небоеспособности войск НАТО.
«Любое военное столкновение России и НАТО тут же создает колоссальные и невиданные ранее в истории риски ядерной эскалации. И тогда уже не будет иметь никакого значение техническое оснащение армий», – отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.
Кашин уверен, что подобное столкновение будет значительно более серьезным кризисом, недели Карибский кризис или кризис в Европе в 1983 году. «Это вполне может закончиться реальной катастрофой. Надо понимать, что такой конфликт в любом случае будет иметь элемент непредсказуемости, но до сих пор все эксперты были едины во мнении, что неизбежен скорейший переход к применению ядерного оружия. И как только это произойдет, уже не будет иметь значение техническое оснащение любой из армий», – добавил он.
«Более того, не никакой уверенности в том, что применение этого оружия удастся удержать в рамках Восточной Европы», – отметил Кашин.
Объявленная на саммите на НАТО в Мадриде новая стратегия альянса, предполагающая размещение в Восточной Европе уже 300 тыс. бойцов, сейчас нереализуема. Такое мнение высказал чешский журналист Милан Водичка на портале iDNES.cz. По его мнению, войска Запада деградировали за последние десятилетия, когда их армии занимались войной с террористами.
«Это привело к перерождению армии в дешевые экспедиционные отряды, которых восхищают бородачи из спецподразделений. Но теперь Западу нужно как можно больше танкистов и артиллеристов», – считает Водичка. С его точки зрения, помимо проблем с личным составом, страны НАТО также испытывают дефицит оружия, что показала ситуация с истощением военных арсеналов западных стран после передачи вооружения Украине.
Кроме того, Водичка предположил, что в случае военного столкновения России и НАТО Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней.
«Действительно считалось, что удержать Прибалтику в случае крупного наступления будет сложно, – заметил по этому поводу Кашин. –Другое дело, что все эти рассуждения носят глубоко теоретический характер, потому что любое военное столкновение России и НАТО тут же создает колоссальные и невиданные ранее в истории риски ядерной эскалации. Трудно представить, кто мог бы сознательно на такое решиться, даже с учетом того, насколько мы друг друга раздражаем».
В среду участники саммита Североатлантического альянса приняли итоговую декларацию, в которой назвали Россию самой значительной угрозой безопасности альянса. Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию до 2030 года. Предыдущая концепция 2010 года в корне отличалась от новой редакции, которая по сути сосредоточена на России.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала новые приоритеты в политике НАТО.
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Чешский журналист раскрыл судьбу Прибалтики в случае войны России с НАТО
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В случае военного столкновения России и НАТО Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней, а альянс не успеет прийти ей на помощь, заявил чешский журналист Милан Водичка на портале iDNES.cz.
Существующие силы быстрого реагирования альянса в Восточной Европе насчитывают 40 тыс. человек, и согласно стратегии блока, изначально разработанной для борьбы с терроризмом, они вступили бы в боевые действия в течение 15 дней после их начала. «Такого шага вполне хватало для периода, когда альянс реагировал на сообщения о том, что джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой. Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику», – передает РИА «Новости» его слова.
Водичка отметил, что объявленная на вчерашнем саммите НАТО новая стратегия альянса, предполагающая размещение в Восточной Европе уже 300 тыс. бойцов, сейчас нереализуема. По мнению журналиста, войска Запада деградировали за последние десятилетия, когда их армии занимались войной с террористами.
«Это привело к перерождению армии в дешевые экспедиционные отряды, которых восхищают бородачи из спецподразделений. Но теперь Западу нужно как можно больше танкистов и артиллеристов», – добавил он.
Резюмируя, Водичка пояснил, что помимо проблем с личным составом, страны НАТО также испытывают дефицит оружия, что показала ситуация с истощением военных арсеналов западных стран после передачи вооружения Украине.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
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На Украине наладили онлайн-продажу поступившего в качестве помощи оружия НАТО
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Беспрецедентные по своим масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов – площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.
В рамках эксперимента удалось связаться с продавцами уникальных товаров и предложить оформить сделку. На одной из посещаемых украинских нелегальных онлайн-площадок в последнее время стали часто появляться предложения о покупке иностранного вооружения с доставкой по территории Украины и даже за рубеж, передает RT.
Причем речь идет не только о легком стрелковом вооружении – в ассортименте, например, мобильные противотанковые комплексы Javelin, поставляемые Украине США и их союзниками в рамках различных пакетов военной помощи.
Также в частные руки готовы отдать, например, новейший американский дрон Phoenix Ghost, так называемый барражирующий боеприпас, разработанный в США специально для нужд украинских военных.
В итоге журналистам удалось связаться с анонимными украинскими торговцами оружием и заказать покупку комплексов Phoenix Ghost, а также партии американских противопехотных мин M18A1 Claymore, которые также фигурировали в списках поставляемого Украине вооружения.
Согласно переписке, дроны Phoenix Ghost предлагаются по 4 тыс. долларов за штуку, а вот мины приобрести уже невозможно.
Далее журналисты предложили продавцам оружия указать номер счета криптокошелька, на который следует перевести деньги. Как выяснилось, оплату можно было провести прямо на маркетплейсе, выступающим в роли гаранта сделки. Продавцы подтвердили свою готовность после оплаты заложить боеприпас в тайник и сообщить его координаты.
Более того, в ходе дальнейшей переписки стало ясно, что Phoenix Ghost могут доставить на территорию Польши – к примеру, в район приграничного города Пшемысля, такая услуга обойдется в 1 тыс. долларов.
Ранее в НАТО не исключили возможность передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное.
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В Турции спрогнозировали ответ России на окружение Калининграда силами НАТО
Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может превратить Балтийское море в «озеро НАТО», но Россия примет ответные меры, пишет журналист Сернур Яссыкая в колонке для Yeni Safak.
Он подчеркнул, что после расширения альянса, под его влиянием окажется весь европейский континент с юга до севера, чего не было даже в годы холодной войны. «Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то Калининград, единственная российская земля в Балтии, будет полностью окружен странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом журналист предположил, что в ответ на действия НАТО Москва может увеличить присутствие в Балтийском, а также в Северном море. Но последствия расширения альянса могут сказаться на всем геополитическом устройстве мира.
«Это может послужить поводом для эскалации напряженности между Москвой и западными странами, а также наращивания военного сотрудничества России с Китаем. Расширение НАТО и военное сближение Москвы и Пекина могут спровоцировать вторую холодную войну», – предположил он.
Накануне чешский журналист Милан Водичка на портале iDNES.cz. выразил мнение, что в случае военного столкновения России и НАТО Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней, а альянс не успеет прийти ей на помощь.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Датские СМИ нашли союзников России в НАТО
В эстонской Нарве местные жители – этнические русские – поддерживают спецоперацию России на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на сторону восточного соседа, рассказали на датском телеканале tv2.dk.
«Даже при том, что мы находимся на эстонской земле, а значит, и на территории НАТО, 95% горожан говорят по-русски, а многие лояльно относятся к России. В том числе и в украинском конфликте», – передает РИА «Новости» послание телеканала.
Так, горожане рассказали, что не разделяют западную позицию по отношению к Москве.
«Путин делает для России всё. Ракеты могут долететь до Москвы за пять минут. Именно поэтому он борется с нацистами на Украине», – рассказал местный житель Анатолий, добавив, что в случае гипотетического военного конфликта России и Эстонии, жители Нарвы поддержат Москву.
«Я точно буду с русскими. В Нарве все за Россию», – подчеркнул он.
Пенсионерка Людмила Толомпойко, в свою очередь, пожаловалась журналистам на дискриминацию русских в Эстонии. По ее словам, детям запрещают разговаривать в школе на родном языке, кроме того, этническим русским труднее устроиться на работу в бюджетную сферу. При этом она заметила, что в вопросе мира с Россией ситуация зависит от эстонского правительства, которое женщина призвала быть «благоразумнее и дипломатичнее».
Накануне премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что утвержденный на саммите НАТО в Мадриде план по значительному усилению на восточном направлении у границ с Россией начнет реализовываться «уже завтра».
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Лавров: Запад начал понимать, что нельзя создать безопасность в Европе без России и Белоруссии
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Некоторые страны Запада начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии и задумываться о будущем после кризиса, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Они [на Западе] это понимают. Там все больше и больше появляется здравомыслящих людей, которые уже начинают думать: «А что дальше, когда закончится эта ситуация?» Надо думать об общеевропейском сотрудничестве. Я не знаю, о каком сотрудничестве идет речь, в нынешних условиях трудно себе вообразить, но то, что безопасность выстраивать без нас с вами невозможно – это факт. И вот это начинают многие понимать», – передает ТАСС его слова.
Как при этом отметил Лукашенко, Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО у границ Союзного государства и на белорусской территории нет складов ядерных боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Мы еще полшага сделали. Они же (самолеты НАТО) летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы завтра ядерную бомбу в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных – в России. У нас их нет», – подчеркнул он.
По словам белорусского лидера, на недавней встрече с президентом России очень серьезно обсуждал ситуацию с безопасностью и действия западных стран в отношении Минска и Москвы. Лукашенко подчеркнул, что «никакой инсценировки там не было – про ядерное оружие и прочее».
В МИД России предупредили о компенсирующих мерах в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, какую угрозу решение НАТО увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы несет России, и что Москва могла бы этому противопоставить.
МИД: НАТО начинает новую гонку вооружений
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Североатлантический альянс решил начать новую гонку вооружений, сложно предположить, какие усилия или драматические события смогут переломить опасную спираль, в которую альянс втягивает весь мир, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на сессии дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы из истории знаем, что эта гонка вооружений – такое агрессивное военное строительство – будет требовать обязательную демонизацию противника», – цитирует его РИА «Новости».
Грушко также отметил, что эта смесь враждебного военного планирования и враждебной политики создают такую гремучую смесь, из которой очень трудно выходить. «И очень трудно сказать, какая потребуется концентрация политических усилий или какие могут произойти драматические события в сфере военной безопасности в Европе, чтобы переломить ту опасно спираль, в которую НАТО втягивает не только всю Европу, но и теперь весь мир», – добавил замминистра.
В пятницу Грушко заявил, что итоги саммита НАТО в Мадриде продемонстрировали, что альянс вернулся к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны.
Ранее в НАТО не исключили возможности передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное.
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Макрон признал ответственность НАТО за «недоверие» со стороны России
На Западе не смогли создать условий, чтобы преодолеть недопонимание между Россией и НАТО после окончания холодной войны, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Канал France 2 показал фильм Un President, l'Europe et la guerre («Президент, Европа и война»). В нем Макрон признал, что Запад не смог «создать хорошую коллективную организацию после падения Берлинской стены» и «переосмыслить суть НАТО после этого события», передает ТАСС.
По словам Макрона, «в восприятии русских альянс не должен был расширяться на восток», что «повлекло за собой огромное недоверие». Как заявил президент Франции, на Западе «не создали условия для того, чтобы преодолеть это недопонимание».
В феврале этого года президент Владимир Путин, оценивая возможное вступление Украины в НАТО, напомнил, что Россия столкнулась с пятью волнами расширения НАТО. По его словам, Москву альянс попросту обманул, «когда обещал недопустить продвижения НАТО на восток». Кремль заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер.
Эксперт прокомментировал новость об обучении украинцев пилотированию истребителей F-16
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков оценил последствия того, что украинские пилоты смогут управлять истребителями F-16.
Свой комментарий он дал изданию «Украина.ру» после сообщения о том, что США взялись обучать пилотов. По словам эксперта, в сбитых самолетах Украины уже находили летчиков из стран Североатлантического альянса, передает ФАН.
По его словам, Россия не будет обращать внимание, что залетает на территорию Украины – пилот НАТО или военный самолет.
Но, если Альянс примет решение поставить Киеву свои основные истребители, которых нет на вооружении ВВС Украины, то НАТО де-факто и де-юре вступит в открытый конфликт с Россией, говорится в публикации издания.
«В этом случае характер операции изменится и отношение к военнослужащим стран НАТО тоже изменится», – добавил Леонков.
Если поставки истребителей на Украину состоятся, то эскалация между Россией и Западом будет нарастать лавинообразно.
Ранее один из экспертов заявил, что необходимо усилить противовоздушную оборону в Керченском проливе для защиты Крымского моста, поскольку главная угроза исходит от оружия дальнего поражения, поставленного США Украине.
Россия решила проанализировать решения саммита НАТО с военной точки зрения
Москва проанализирует решения саммита НАТО с военной точки зрения, чтобы принять необходимые меры по обеспечению своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на площадке дискуссионного клуба «Валдай».
«Итоги саммита будут подвергнуты очень тщательному анализу как с политической точки зрения, так и с военной, в том числе под углом принятия необходимых мер, которые должны на 100% обеспечить законные интересы безопасности и обороноспособности РФ», – передает его слова РИА «Новости».
В феврале этого года президент Владимир Путин, оценивая возможное вступление Украины в НАТО, напомнил, что Россия столкнулась с пятью волнами расширения НАТО. По его словам, Москву альянс попросту обманул, «когда обещал не допустить продвижения НАТО на восток». Кремль заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер.
Эрдоган назвал условие отзыва согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Турецкий президент Тайип Эрдоган назвал условие, при котором Анкара не поддержит вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
«Если они попытаются затянуть реализацию взятых обязательств или будут лицемерить, мы вернемся к нашей первоначальной позиции по расширению НАТО», – цитирует Эрдогана ТАСС.
Ранее Эрдоган заявлял, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности.
Во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.
До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему турецкий президент Тайип Эрдоган согласился на присоединение Финляндии и Швеции.
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В Финляндии завили о железном занавесе между Западом и Россией
Между Россией и странами Запада опустился железный занавес, и он угрожает европейской безопасности, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу CNN.
Он отметил, что основной причиной является проведение специальной военной операции на Украине. При этом чем закончится нынешняя ситуация, никто предсказать не может.
«Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности разрушена. Это новая ситуация, между Россией и другими странами возник новый тип железного занавеса», – передает слов Хаависто «Федеральное агентство новостей».
Между тем министр подчеркнул, что шансы восстановить отношения России с Западом еще есть, однако неизвестно, когда это может произойти.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что железный занавес с той стороны уже начал опускаться, но Западу следует это сделать осторожно, чтобы ничего себе не прищемить.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему железный занавес ударит по Европе больше, чем по России.
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В МИДе заявили о возвращении НАТО к схемам холодной войны
Итоги саммита НАТО в Мадриде продемонстрировали, что альянс вернулся к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на дискуссии в международном клубе «Валдай».
«Как мне кажется, главный вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что в Мадриде НАТО завершила эволюционный кульбит в своем развитии после основания в 1949 году и вернулась к истокам, то есть к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны», – цитирует ТАСС Грушко.
По его словам, НАТО сделала заявку на противостояние и сдерживание России по всем фронтам, признав ее угрозой альянсу.
«Сама Россия признана угрозой альянсу, то есть существование такого государства, как Россия, признается серьезной угрозой альянсу. Это серьезнейший поворот, это реальная заявка на противостояние с нами, на сдерживание России уже по всем фронтам, во всех сферах», – отметил дипломат.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров посоветовал Западу «ничего себе не прищемить» железным занавесом, который стал медленно опускаться.
Напомним, в новой Стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.
В МИД России предупредили о компенсирующих мерах в ответ на усиление НАТО в Восточной Европе.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, какую угрозу решение НАТО увеличить свое военное присутствие на территории сразу нескольких государств Европы несет России, и что Москва могла бы этому противопоставить.
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В Совбезе назвали величайшей кражей заморозку российских активов
Заморозка российских активов является одной из величайших краж в истории, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов – это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», – передает РИА «Новости» слова Венедиктова.
По его словам, все это ведет к саморазрушению пресловутой Бреттон-Вудской системы. «Эту тенденцию нельзя отрицать. Сегодня первостепенная задача всего мирового сообщества – сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне», – отметил замсекретаря Совбеза.
По его словам, уникальность англосаксонского мира заключается в его наглости, самонадеянности и вероломстве. «Цивилизованный мир – это кто? Американцы, англичане и их союзники? Кто их признал таковыми и что в них есть уникального, что дает им право судить остальное человечество? В принципе, ничего, кроме наглости, самонадеянности и вероломства у них нет. Их уникальность лишь в этом», – сказал Венедиктов.
Как заявил Венедиктов, пока другие страны и народы стремятся развиваться по своим самобытным траекториям, США и прочие государства коллективного Запада живут за счет других и планируют жить так дальше. Все создаваемые ими механизмы, форматы, блоки имеют целью вытягивание ресурсов из более слабых стран, заявил Венедиктов.
«Североатлантический альянс – хороший тому пример, потому что во главе угла там стоят интересы американской военной промышленности, ради обогащения которой натовцы годами разыгрывают свои алармистские спектакли о якобы надвигающейся со стороны России угрозе. В Мадриде сейчас завершается всего лишь очередной акт этой нудной пьесы», – сказал замсекретаря Совбеза России.
Напомним, замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что ведомство Американский хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине, заявила. Западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
В НАТО допустили передачу Украине любого современного оружия
НАТО не исключает возможность передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита альянса.
«НАТО поставило задачу перевести Украину с советского на натовское оружие, в рамках этого процесса нет никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена. НАТО поставляет широкий спектр самых современных видов оружия Украине», – заявил генсек, передает ТАСС.
Также Столтенберг призвал Россию вывести войска с Украины, заявив, что альянс продолжит поддерживать власти в Киеве. «Сегодня мы решили поддерживать Украину, убедиться, что она останется независимым и суверенным европейским государством», – сказал генсек.
Напомним, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО давно начало готовиться к противостоянию с Россией, еще в 2014 году, поэтому альянс усилил военное присутствие на востоке.
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