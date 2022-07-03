Россия вышла из частичных соглашений Совета Европы

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить предложение Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласованное с Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством юстиции, Министерством просвещения, Министерством науки и высшего образования, Министерством культуры, Министерством спорта, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерством финансов, о прекращении с 16 марта 2022 г. участия Российской Федерации в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы», – приводит текст документа ТАСС.

Так, РФ выходит из Группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду»), из частичного соглашения 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право, частичного открытого соглашения Совета Европы (СЕ) по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф, из расширенного частичного соглашения по спорту СЕ, расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах СЕ, расширенного частичного соглашения СЕ «Обсерватория по преподаванию истории в Европе». Кроме того, Россия более не будет участвовать в деятельности Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж») и Европейской аудиовизуальной обсерватории.

Также, по этому документу, фонд «Евримаж» при Совете Европы исключен из «перечня международных и иностранных организаций, получаемые налогоплательщиками гранты которых не подлежат налогообложению и не учитываются в целях налогообложения в доходах российских организаций – получателей грантов».

Напомним, 11 июня были опубликованы подписанные президентом РФ Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятых после 15 марта 2022 года – с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы. В мае Россия решила перевести выплаты по решениям ЕСПЧ в рубли. В конце марта ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после выхода РФ из СЕ.

16 марта Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял решение о прекращении полномочий России в организации с 16 марта. Перед этим Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проигнорировала официальное заявление России о решении выйти из СЕ и в ходе внеочередной сессии приняла резолюцию под названием «мнение», в котором призвала Комитет министров рассмотреть дату, с которой Россия перестанет быть членом СЕ. При этом парламентарии никак не отреагировали на то, что Россия официально заявила о своем решении выйти из СЕ. Как подчеркнули в МИД России, «государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура».

15 марта генсек Совета Европы получила уведомление о выходе России из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это обдуманное и взвешенное решение. Он возложил ответственность за разрыв диалога с Советом Европы на страны НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на Россию.

Министерство иностранных дел России еще 10 марта распространило заявление, в котором говорится, что Российская Федерация больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

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