В родительском союзе рассказали о втягивании детей в опасные игры через YouTube

На YouTube под видом развлекательной и образовательной информации детям предлагается контент, который может негативно сказаться на их психике, заявляют представители союза «Родительская палата». Одним из таких видов контента является популяризация на видеохостинге персонажа Хаги-Ваги из мультика и одноименной компьютерной игры-страшилки «Poppy Playtime».

В этой игре игроку нужно разбираться в истории заброшенной фабрики игрушек и параллельно убегать от огромного синего чудовища. Имя Хаги Ваги происходит от английского hug – обнимать, по сюжету он может заобнимать игрока насмерть, если поймает. Социальные сети, продвигая игрушечных монстров, на самом деле способствуют героизации преступников, считает председатель комитета по информационной безопасности семьи Союза «Родительская Палата» Андрей Афанасьев. По его словам, ребенок сначала начинает интересоваться Хаги-ваги. затем YouTube ему начинает предлагать группы на тему монстров. В результате ребенок уходит в эти темы, а далее YouTube втягивает его в группы «крипипаста», «страшние истории» «Джефф убийца».

«Ребенок уходит в эти темы. Соцсеть (YouTube) начинает ему предлагать группы по героизации маньяков и серийных убийц, пропаганду насилия, и т.д. Далее – все что угодно...», – написал Афансаьев ВКонтакте. Алгоритмы предлагают детям жуткий и по-настоящему травмирующий контент, способный негативно сказаться на их психике, а модераторы смотрят на это сквозь пальцы, отметил он

Также модераторы видеохостинга спокойно пропускают и некоторый контент от блогеров, который представляет для детей большую опасность. В Иркутской области дети начали играть в «прятки» от родителей, уходя из дома на сутки.

Суть игры «Исчезни на 24 часа» заключается в том, что ребенок уходит из дома на сутки, отключает мобильный и не выходит на связь. По истечении суток он возвращается, передавая эстафету следующему. СМИ писали, что в игру школьников вовлекают YouTube-блогеры и даже преступники. YouTube же вовсе не обращает внимания на возникновение подобных челленджей на платформе и их дальнейшее широкое распространение среди несовершеннолетней аудитории, считают в «Родительской палате». А ведь дети могут потеряться, или, что еще хуже, попасть в руки преступников, отмечают эксперты.