Депутат новой волны рассказал о перечне лекарств для производства внутри страны

В условиях санкций снова актуальной стала задача снизить долю импорта из западных стран в производстве фармацевтической продукции и развивать отечественный рынок, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«Сейчас импортные субстанции используют при изготовлении примерно 80–85% российских препаратов. В 2021 году 76,7% сырья ввезли в Россию из Индии и Китая, 19,7% – из стран Евросоюза. При этом целый ряд перспективных антибактериальных препаратов находится на завершающих стадиях клинических исследований. Их рассмотрят для производства в России», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мажуга озвучил предложения «Единой России» в ходе круглого стола в Госдуме. В обсуждении приняли участие депутаты, производители лекарств, представители науки и медицины.

«Единая Россия» предложила определить перечень критически важных препаратов, для производства которых необходимо запустить предприятия, работающие на территории страны. Это значит, что субстанции для создания лекарств тоже должны быть разработаны в Российской Федерации. Из экспертов партия предлагает собрать рабочую группу, которая привлечет вузы и научно-исследовательские институты – для разработки фармацевтических технологий и подготовки кадров для предприятий отрасли.

В рамках Народной программы «Единая Россия» решает ряд ключевых задач –обеспечение независимости страны от импортных препаратов и сырья, расширение собственного производства всего спектра вакцин и субстанций. Ранее партия запустила проект «Выбирай свое», который направлен на защиту прав отечественных предпринимателей, помощь в расширении производства, обеспечение стабилизации экономики в условиях санкций.

«Сейчас импортные субстанции используют при изготовлении примерно 80–85% российских препаратов. В 2021 году 76,7% сырья ввезли в Россию из Индии и Китая, 19,7% – из стран Евросоюза. При этом целый ряд перспективных антибактериальных препаратов находится на завершающих стадиях клинических исследований. Их рассмотрят для производства в России», – сообщил Мажуга.

«Чтобы все это стало возможным, необходимо на государственном уровне обеспечить высокий уровень интегрированных связей между научной, образовательной и производственной инфраструктурами вне зависимости от формы их собственности и ведомственной принадлежности», – заявил депутат. Партия предлагает дополнительно финансировать подготовку высококвалифицированных специалистов, расширить систему грантов – для вовлечения исследователей в науку, привлекать к реализации научных проектов бизнес-партнеров.

Напомним, что мониторинг деятельности депутатов новой волны – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Этот процесс является важным элементом кадровой политики обновления, проводимой Президентом России Владимиром Путиным.