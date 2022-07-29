Заслуженный спасатель прокомментировал смертельный пожар в московском хостеле

«Устанавливать неоткрывающиеся решетки на окна – это преступление, но поскольку нет никаких норм, привлечь к ответственности некого за это», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн, комментируя возгорание в хостеле в Москве, на окнах которого установлены антивандальные решетки.

На юго-востоке Москвы в хостеле, расположенном на первом этаже многоэтажного дома, произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Источник в экстренных службах рассказал, что возгорание пытались потушить самостоятельно и поздно вызвали пожарных. Также, по его словам, «решетки на окнах привели к развитию пожара и как результат – большому числу погибших и пострадавших».

«Никаких положений, относительно конструкции решеток, в России нет. Нет никаких нормативных документов, которые регламентировали бы правила установки решеток на окнах. Решетки эти противовандальные, но в то же время – это способ самоубийства, если человеку потребуется экстренно покидать квартиру», – говорит Гофштейн.

Он полагает, что в России необходимо ввести нормативный документ, который бы контролировал доступность к окнам в общественных местах и многоквартирных домах. Так, например, существуют открывающиеся антивандальные решетки, которые все-таки возможно открыть при необходимости и выбраться через окно.

«Такие пожары – заурядное дело, каждый год где-то что-то горит. Сколько случаев было уже и в домах престарелых, и в психиатрических больницах, где для безопасности жильцов установлены решетки. Я вообще считаю, что устанавливать неоткрывающиеся решетки на окна – это преступление, но поскольку нет никаких норм, привлечь к ответственности некого за это», – рассуждает спасатель.

В случае, если во время пожара человек оказался на нижних этажах здания, где установлены неоткрывающиеся решетки, то в первую очередь необходимо намочить какую-то ткань, например, одежду, и обмотать ей голову, чтобы были закрыты нос и рот, рекомендует специалист. Так гражданин сможет хотя бы дышать и не потерять сознание от отравления угарным газом. Далее следует опуститься на пол и передвигаться на четвереньках, поскольку внизу – более чистый воздух. В таком положении необходимо двигаться в сторону выхода. По пути нужно пытаться освободить проход для себя и спасателей, если он загроможден.

«То, что как можно скорее нужно вызывать пожарных, это, надеюсь, понятно. Ну и если есть возможность, нужно пытаться собственными средствами погасить пожар до приезда спасателей. И ни в коем случае нельзя запираться в комнатах, где нет никакого выхода, кроме окон с решетками. Так вы только усложните работу спасателям, возможно они попросту не смогут до вас добраться, особенно если пожар распространится на коридор или комнату перед входом в то помещение, где вы. Лучше самому всегда двигаться к выходу», – советует Гофштейн.

Ранее стало известно, что к возгоранию в хостеле привело короткое замыкание в электроприборе, который стоял в жилой комнате. По предварительным данным, именно это стало причиной пожара.