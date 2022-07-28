Дэвид Линч посоветовал «Зеленскому» выпить с Путиным пива и заключить мир

Американский режиссер Дэвид Линч в ходе беседы с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), выдававшими себя за украинского лидера Владимира Зеленского, посоветовал «президенту» выпить пива с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Следует ли мне напрямую провести переговоры с Путиным, чтобы достичь данного соглашения [о мире]?», – спросили пранкеры кинематографиста в беседе. Видео разговора опубликовано в их Telegram-канале.

«Да, вам следует поговорить с ним напрямую. Позвоните ему по телефону, организуйте виртуальный ужин с ним. Обсудите все вопросы, найдите действенное решение», – ответил режиссер.

Он добавил, что при возникновении проблем у конфликтующих сторон есть свои интересы, и каждой из них нужно что-то свое. В таком случае могут помочь переговоры, в том числе за виртуальным ужином.

«Таким образом вы полагаете, что нам следует с ним выпить по пиву, или что?», – сказал «Зеленский».

«Да, вам с ним нужно выпить по пиву. Даже по паре кружек пива», – согласился Линч с пранкерами.

Ранее американский автор романов ужасов Стивен Кинг в ходе беседы с Вованом и Лексусом утвердительно ответил на вопрос о необходимости «запрета русских как нации».

После беседы он попытался оправдаться, что не восхвалял украинского националиста Степана Бандеру в разговоре с пранкерами.