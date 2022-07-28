Назначена дата рассмотрения дела против лидера «Медведи SS»

Верховный суд Донецкой народной республики определился с датой рассмотрения по существу дела в отношении командира украинской нацистской группировки «Медведи SS» Александра Кравцова, сообщил адвокат обвиняемого Павел Косован.

«1 августа в 10.00 в Верховном суде ДНР стартует процесс в отношении Александра Кравцова и других членов националистической группировки «Медведи SS». Процесс будет проходить в закрытом режиме», – заявил Косован ТАСС.

Дело против Кравцова объединили в одно производство с делом остальных восьмерых участников группы.

Ранее Косован сообщал, что командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» предъявлено обвинение.

Напомним, Кравцову и другим участникам группировки грозит смертный приговор. Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.

Кравцов заявлял, что Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Он также рассказывал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации.

Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявлял, что слушания по боевикам нацбата «Азов» могут пройти в открытом режиме.