Литовская оппозиция привезла в Москву предложение о безвизовом режиме

Делегация литовской оппозиции обратилась к властям России с предложением ввести безвизовый режим, для начала – между Литвой и Калининградской областью, сообщила на пресс-конференции на площадке медиагруппы «Россия сегодня» лидер литовского общественного движения «Заря справедливости» Эрика Швенченене.

«Мы хотим обратиться с просьбой рассмотреть возможность введения безвизового режима между Россией и Литвой. Для начала между Литвой и Калининградской областью», – передает РИА «Новости» ее слова.

Литовский политик отметила, что безвизовые взаимные поездки граждан Литвы и России будут способствовать получению гражданами Литвы неангажированной информации о жизни в России.

«Информацию, которую будут привозить люди, наша власть не закроет. Каждый человек становится по сути маленьким инфоцентром, и все эти инфоцентры наши власти не смогут закрыть», – добавила Швенченене.

Она также рассказала, что неоднократно бывала в Белоруссии, где встречалась с президентом Александром Лукашенко, и ей удалось убедить его ввести безвизовый режим с Литвой.

«Мы создали «Форум добрососедства», и наш первый визит был в Белоруссию. Нам удалось прорвать информационную блокаду с Белоруссией после того, когда мы попросили президента Белоруссии о безвизовом режиме, и он это предоставил. Это был лучший способ снять информационную блокаду, потому что люди хлынули туда и уже закрыть уста людей стало невозможно», – сказала политик.

Безвизовый порядок въезда в Белоруссию был разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая, а затем продлен до конца этого года.