Песков: Всю Украину нужно освобождать от неонацизма

Захарова обвинила БДИПЧ ОБСЕ в «скатывании на русофобские рельсы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала главу Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, а также доклад БДИПЧ о правах человека на Украине.

Захарова посетовала, что «руководство БДИПЧ, невзирая на свой мандат, все стремительнее скатывается на русофобские рельсы». По ее словам, «дискредитируется не только сама исполнительная структура ОБСЕ, но и организация в целом», передает ТАСС.

В МИДе считают, что БДИПЧ и Мекаччи уже не в первый раз подтвердили как «нежелание объективно подходить к оценке существующих реалий», так и «непонимание сути имеющихся у них полномочий». В частности, в докладе БДИПЧ выступает на стороне украинских националистов, когда называет «Украинскую повстанческую армию*» (УПА*) «украинской патриотической армией». Нюрнбергский трибунал признал УПА* преступной.

Кроме того, в докладе выражается обеспокоенность возможным признанием Верховным судом России нацбатальона «Азов» «террористической организацией, что лишит его членов статуса комбатантов». Кроме того, как указала Захарова, БДИПЧ не имеет полномочий по сбору «свидетельских показаний» по нарушениям международного гуманитарного права, но пытается возложить на Россию ответственность за события в Буче, атаку на Драмтеатр и роддом в Мариуполе и другие.

БДИПЧ практически не упоминает о запрете деятельности партий, арестах, исчезновении пророссийских активистов, зажиме имущественных и языковых прав граждан на Украине, ограничиваясь ремарками в связи с многочисленными случаями пыток российских военных, отметила дипломат.

Захарова назвала доклад компиляцией выдержек из отчетов различных структур ООН, содержание которых российская сторона в разных форматах комментировала. По ее словам, «интервью с почти полусотней неназванных «свидетелей событий» не выдерживают критики», некоторые из них «носят следы сарафанного радио с пересказами неких историй от имени вторых и даже третьих лиц». «Такая информация, если с уважением относиться к международной аудитории, должна быть получена из первых рук», – заявила она.

Подтверждением отсутствия достоверных данных, как отметила Захарова, являются многочисленные отсылки к материалам CNN, ВВС, Associated Press и Guardian, «на политизированность и однобокость которых неоднократно указывалось даже в западной прессе». Также цитируются «расследования» Human Rights Watch, которая «в свое время в числе других отметилась по теме «зверств» российских военных в Буче, почти сразу же повсеместно развенчанных как фейки», заявила Захарова. «И таких инсинуаций в представленном «документе» хватает с лихвой», – заключила дипломат.

В мае БДИПЧ отказало делегации ОП России в участии в заседании. В ОП рассказали, что запросы членов делегации в БДИПЧ ОБСЕ с просьбой объяснить причину отмены регистрации были проигнорированы.

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