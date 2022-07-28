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В ДНР опровергли сообщения о «заражении» воды в Мариуполе
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Заявления о якобы заражении воды и массовых отравлениях населения Мариуполя не соответствуют действительности, заявил Минздрав ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны республики.
«Минздрав ДНР опровергает вбросы бежавших из Мариуполя украинских чиновников, распространяемые в сети Интернет, о заражении воды и массовых отравлениях населения в городе», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
Территориальное подразделение Госсанэпиднадзор проводит систематический мониторинг качества воды, заключили в штабе.
Пушилин назвал русские города, которые необходимо освобождать
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Сейчас настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», – заявил Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что 28 июля будет 78 лет, как освобожден Брест – город, ставший образцом мужества и сопротивления.
«Брестская крепость занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Драматичные события лета 1941 года наводят на параллели с тем, что происходит сейчас в Донбассе. Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа – настоящей русской крепостью», – добавил глава ДНР.
Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев посетил Донбасс и обсудил с Пушилиным расширение сотрудничества и восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры ДНР.
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В ЛНР заявили об укреплении позиции ВСУ в районе Артемовска и Соледара
Украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Отмечается усиление позиций противника в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Марочко добавил, что дооборудованы новые фортификационные сооружения, а на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерией.
Ранее разведка ЛНР сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывали вместе с поставленным Западом вооружением – не только системами HIMARS, но и другими типами артиллерии.
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В ЛНР раскрыли планы наступления после зачистки Углегорской ТЭС
Союзные силы ЛНР, ДНР и России после зачистки от украинских силовиков Углегорской ТЭС будут продвигаться в сторону Артемовска, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он указал на то, что буквально каждый клочок земли на Углегорской ТЭС заминирован, везде растяжки и осуществлялось дистанционное минирование.
«Поэтому работы там нашим инженерным войскам предстоит очень много. Ну а наши военнослужащие после зачистки данного района выдвинутся дальше в сторону населенного пункта Артемовск», – передает ТАСС слова Марочко.
Он также заявил, что Углегорская ТЭС «имеет ключевую, важную, стратегическую роль». ТЭС обеспечивает энергией множество городов и районов на территории ДНР и за ее пределами. Углегорская ТЭС является самой крупной в Европе.
Ранее сообщалось, что народная милиция республики взяла под контроль Углегорскую ТЭС, на данный момент проводится зачистка от оставшихся там украинских силовиков.
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В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС
Углегорская тепловая электростанция (ТЭС) в Светлодарске взята под контроль союзных сил, заявили в министерстве внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР).
Об этом сообщает телеканал «Звезда». Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску.
До этого сообщалось, что силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
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ВСУ нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета
Украинские военные нанесли массированный удар по Горловке с использованием авиации и артиллерии натовского калибра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В 9.20 ВСУ выпустили по городу десять снарядов калибра 155 миллиметров со стороны Дылеевки, в 9.40 – по Никитовскому району Горловки нанесли удар 18 неуправляемыми авиационными ракетами калибра 80 миллиметров с вертолета со стороны Дзержинска, сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Горловка расположена в 50 км севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».
Ранее ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра. В ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе.
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ВСУ обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка артиллерией калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 07.30 – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм. В 7.24 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по городу Макеевка со стороны Авдеевки», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Накануне двое мирных жителей погибли в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских военных.
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В ЛНР заявили о полной зачистке Углегорской ТЭС
Союзные силы полностью освободили Углегорскую ТЭС от украинских военных, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
«Углегорская ТЭС, которая после освобождения Светлодарска оставалась под контролем вооруженных сил Украины, откуда они наносили обстрелы по городу, перешла полностью под наш контроль, подразделения противника там уничтожены», – заявил Филипоненко в эфире «России 1», передает ТАСС.
Он отметил, что на самой станции есть серьезные повреждения, их оставили украинские боевики, они перед отходом пытались нанести максимальный урон инфраструктуре ТЭС.
По его словам, противник отброшен от Светлодарска, и сейчас в городе стало гораздо безопаснее.
Ранее союзные силы взяли под контроль Углегорскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Светлодарске. При этом украинские силовики перед отходом заминировали станцию. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску.
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В ДНР заявили о двойном назначении аэропорта Мариуполя после восстановления
Аэропорт Мариуполя планируется восстановить в ближайшие три года, он станет военно-гражданским, заявил зампред правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгений Солнцев.
«Аэропорт Мариуполя будем восстанавливать в ближайшие три года. Мы определили, что он будет военно-гражданским, то есть двойного назначения», – сказал Солнцев ТАСС.
Во время боевых действий в аэропорту Мариуполя располагались командные пункты украинских силовиков, действовавших в секторе «М» – в Мариуполе и его окрестностях.
В ВС ДНР поступило дело против командира «Медведей SS»
Верховный суд ДНР получил уголовное дело в отношении командира украинской группировки «Медведи SS» Александра Кравцова, сообщили в пресс-службе ВС республики.
«В производство Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении командира диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Ранее адвокат Кравцова Павел Косован сообщал, что командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» предъявлено обвинение.
Напомним, Кравцову и другим участникам группировки грозит смертный приговор. Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
Кравцов заявлял, что Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Он также рассказывал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации.
Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявлял, что слушания по боевикам нацбата «Азов» могут пройти в открытом режиме.
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В ЛНР не исключили получения Киевом ракет с дальностью поражения 300 км
Киевские власти уже могли получить ракеты дальностью 300 км, их применение может зависеть от команды из Вашингтона, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«По всей вероятности, на территорию Украины завезли ракеты большей дальности – это 300 километров. Но они (ВСУ – прим. ВЗГЛЯД) их еще не используют и не бьют. Видимо, ждут какого-то реванша, ждут какой-то команды из Вашингтона, чтобы использовать эти ракеты», – сказал Киселев в эфире Первого канала, передает ТАСС.
1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
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В ЛНР заявили о переходе на российский телефонный код
Луганская народная республика переходит на код российской системы нумерации 857, сообщило республиканское правительство.
«С 25 июля 2022 года фиксированная связь Луганской народной республики переходит на номер в коде российской системы нумерации «857». Таким образом, для звонков из Российской Федерации на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате «857 – код города – номер абонента», – сообщило правительство ЛНР в своем Telegram-канале.
Министерство связи и коммуникации республики предупредило абонентов, что на данный момент звонки в населенные пункты Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная недоступны в связи с проведением работ по восстановлению коммуникаций связи.
Для звонков из ЛНР в Российскую Федерацию необходимо набирать номер в прежнем формате «0–0–7 – код города – номер абонента».
Глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале напомнил, что в День радио ЛНР перевела мобильную связь на российскую нумерацию.
«Это был первый шаг. Теперь мы переводим нашу фиксированную связь на российскую нумерацию +7. Это логическое завершение нужной работы, которая показывает наше единение с Россией», – подчеркнул он.
В ДНР назвали сроки проведения референдума о вхождении в состав России
Референдум о вступлении в состав России в Донецкой народной республике (ДНР) может пройти в сентябре, заявил глава республиканской Общественной палаты Александр Кофман.
«По заявлениям наших военачальников, полностью территория ДНР будет освобождена от украинской армии к концу августа, соответственно, наверное, где-то середина сентября», – сказал Кофман, передает ТАСС.
По его словам, лучше всего проводить такое мероприятие в один день с аналогичным голосованием в Луганской народной республике. Также он заявил о планах создания штаба по проведению референдума.
В Госдуме ранее заявляли, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
В ЛНР заявили об отказе ВСУ выполнять приказы командования
Военнослужащие 14-й и 58-й бригад Вооруженных сил Украины отказываются выполнять приказы вышестоящего командования из-за большого числа ежедневных потерь, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
«В зоне ответственности 14-й и 58-й бригад ВФУ (вооруженных формирований Украины) у военнослужащих отмечается крайне низкий уровень морально-психологического состояния из-за большого количества ежедневных санитарных и безвозвратных потерь. Многие отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, в связи с чем возбужден ряд уголовных дел», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинская армия несла самые большие потери в мае, когда в день погибали до 100 человек, а 300–400 получали ранения.
До этого стало известно, что число погибших солдат на Украине является государственной тайной.
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В Госдуме объяснили цель акций памяти о детях Донбасса возле посольств США и Британии
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«Эта акция покажет Западу, к каким жертвам приводит его присутствие на Украине. Хотя, там снова могут сделать вид, что ничего не происходит», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В среду в России и в Донбассе почтили память детей-жертв восьмилетней войны ВСУ против ДНР и ЛНР.
«Любая мать из США или Германии, увидев сегодняшнее мероприятие, попытается разобраться в его сути и в том, чему оно посвящено. И тогда ее отношение к происходящему в Донбассе и на Украине будет совсем иным. Это взывание к сердцам во всем мире и еще одна демонстрация того, как общественность и политики в России относятся к украинским событиям, которые длятся с 2014 года», – сказал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев.
«Вашингтон и Европа все еще придерживаются мнения, согласно которому Киеву надо поставлять все больше и больше оружия. Мы же считаем иначе. Россия сегодня напоминает, к чему приводит «накачка» киевского режима. А будет ли какой-то ответ на это со стороны их СМИ или политиков, или Запад по традиции решит сделать вид, что ничего не видел – посмотрим», – сказал депутат.
«Все страны, передающие Киеву военную помощь, внимательно следят за событиями на Украине. Так что они знают, что из их оружия убивают детей. И мы должны дать им понять – эти действия не останутся без ответа», – замечает в свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.
«Американские и европейские СМИ все восемь лет скрывают правду о том, что происходит на Украине. И сегодня России надо еще активнее привлекать внимание к происходящему. Необходимо «достучаться» до западного общества», – отметил член координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Павел Кутузов.
Напомним, 27 июля, в день памяти детей – жертв войны в Донбассе, в Москве и в Донецке прошли траурные мероприятия. В российской столице активисты «Молодой Гвардии Единой России» пришли к посольствам США и Великобритании с портретами несовершеннолетних, погибших в результате обстрелов мирного населения силами ВСУ.
На фотографиях были написаны даты жизни и причина гибели ребенка. Вместе с молодогвардейцами участие в акции у посольства США приняла посол ДНР в РФ Ольга Макеева, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, уполномоченные по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская и в Московской области Ксения Мишонова.
«Этот ангел Донбасса – моя персональная рана на сердце. Мне жаль, что всю эту боль, страх и ужас, который был в глазах этой девочки, не видели те, кто накладывает на нас санкции и пытается запретить спасать детей. Но мы все равно не остановимся – мы будем помогать, будем привозить гуманитарную помощь, вывозить раненых детей на лечение и реабилитацию, а также искать их родственников или приемные семьи», – заявила детский омбудсмен при президенте РФ.
В Донецке молодогвардейцы возложили цветы у мемориала «Аллея ангелов». «Украинские войска ежедневно обстреливают население и гражданскую инфраструктуру республики из поставляемой странами НАТО артиллерии и систем залпового огня. Каждый день погибают мирные жители и ни в чем неповинные дети», – напомнил председатель МГЕР Антон Демидов.
Неделей ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что жертвами обстрелов со стороны вооруженных сил Украины с начала российской спецоперации стали 129 жителей Донецка, в том числе шесть детей. Ранения получили 559 человек, из них 32 – несовершеннолетние.
В начале июня общественные активисты спроецировали видео на стены здания посольства Соединенных Штатов в Москве, рассказывающее о роли американских военных в гибели детей Донбасса.
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Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»
ВС Украины выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 12 снарядов калибром 152 мм и 15 ракет из БМ-21 «Град», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК сообщили, что в 04.00 Вооруженные формирования Украины выпустили 12 снарядов калибром 152мм с территории н.п. Невельское по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, в 03.46 Вооруженные формирования Украины выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» с территории н.п. Невельское по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК. Там также информировали, что 02.20 из н.п. Красногоровка по Буденовскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 мм.
Напомним, в минувшее воскресенье в результате украинского обстрела Донецка погиб мужчина.
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