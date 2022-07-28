В ДНР опровергли сообщения о «заражении» воды в Мариуполе

В Госдуме объяснили цель акций памяти о детях Донбасса возле посольств США и Британии

«Эта акция покажет Западу, к каким жертвам приводит его присутствие на Украине. Хотя, там снова могут сделать вид, что ничего не происходит», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В среду в России и в Донбассе почтили память детей-жертв восьмилетней войны ВСУ против ДНР и ЛНР.

«Любая мать из США или Германии, увидев сегодняшнее мероприятие, попытается разобраться в его сути и в том, чему оно посвящено. И тогда ее отношение к происходящему в Донбассе и на Украине будет совсем иным. Это взывание к сердцам во всем мире и еще одна демонстрация того, как общественность и политики в России относятся к украинским событиям, которые длятся с 2014 года», – сказал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев.

«Вашингтон и Европа все еще придерживаются мнения, согласно которому Киеву надо поставлять все больше и больше оружия. Мы же считаем иначе. Россия сегодня напоминает, к чему приводит «накачка» киевского режима. А будет ли какой-то ответ на это со стороны их СМИ или политиков, или Запад по традиции решит сделать вид, что ничего не видел – посмотрим», – сказал депутат.

«Все страны, передающие Киеву военную помощь, внимательно следят за событиями на Украине. Так что они знают, что из их оружия убивают детей. И мы должны дать им понять – эти действия не останутся без ответа», – замечает в свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

«Американские и европейские СМИ все восемь лет скрывают правду о том, что происходит на Украине. И сегодня России надо еще активнее привлекать внимание к происходящему. Необходимо «достучаться» до западного общества», – отметил член координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Павел Кутузов.

Напомним, 27 июля, в день памяти детей – жертв войны в Донбассе, в Москве и в Донецке прошли траурные мероприятия. В российской столице активисты «Молодой Гвардии Единой России» пришли к посольствам США и Великобритании с портретами несовершеннолетних, погибших в результате обстрелов мирного населения силами ВСУ.

На фотографиях были написаны даты жизни и причина гибели ребенка. Вместе с молодогвардейцами участие в акции у посольства США приняла посол ДНР в РФ Ольга Макеева, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, уполномоченные по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская и в Московской области Ксения Мишонова.

«Этот ангел Донбасса – моя персональная рана на сердце. Мне жаль, что всю эту боль, страх и ужас, который был в глазах этой девочки, не видели те, кто накладывает на нас санкции и пытается запретить спасать детей. Но мы все равно не остановимся – мы будем помогать, будем привозить гуманитарную помощь, вывозить раненых детей на лечение и реабилитацию, а также искать их родственников или приемные семьи», – заявила детский омбудсмен при президенте РФ.

В Донецке молодогвардейцы возложили цветы у мемориала «Аллея ангелов». «Украинские войска ежедневно обстреливают население и гражданскую инфраструктуру республики из поставляемой странами НАТО артиллерии и систем залпового огня. Каждый день погибают мирные жители и ни в чем неповинные дети», – напомнил председатель МГЕР Антон Демидов.

Неделей ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что жертвами обстрелов со стороны вооруженных сил Украины с начала российской спецоперации стали 129 жителей Донецка, в том числе шесть детей. Ранения получили 559 человек, из них 32 – несовершеннолетние.

В начале июня общественные активисты спроецировали видео на стены здания посольства Соединенных Штатов в Москве, рассказывающее о роли американских военных в гибели детей Донбасса.

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