Экс-замглавы УГИБДД по Воронежской области отправили под суд по делу о взятках

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28 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
Разделы

Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Россия побеждает Запад в борьбе за Африку

«Мы с вами, мы с вами», – сказал Лаврову по-русски глава МИД Конго Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Сергей Лавров и Эммануэль Макрон почти синхронно проводят большие турне по африканским странам. Точнее, Макрон движется с запозданием, и его визит выглядит не более чем раздраженной реакцией на поездку Лаврова. Шеф евродипломатии Жозеп Боррель также собирается на Черный континент и сокрушается по поводу усиления влияния Москвы. Как Россия переиграла Европу в Африке? Подробности...
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Как Россия будет покидать МКС

Изображение проекта новой российской космической станции Роскосмос/ТАСС
Глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года. Предполагается, что к этому моменту Россия уже начнет формирование собственной космической станции на орбите. Насколько неизбежно это решение и почему так сложно оборвать космическое сотрудничество США и России?  Подробности...
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Американское лобби теряет власть на Украине

Новый генеральный прокурор Андрей Костин слывет «полностью человеком Ермака» president.gov.ua
В прежде монолитном окружении Зеленского возникла трещина между двумя группами влияния – проамериканской и пробританской. Лидер «британцев», шеф аппарата Зеленского Андрей Ермак быстро усиливается. Доказательством этому в среду стало назначение на пост генерального прокурора Андрея Костина – «человека Ермака». Примечательно, что на конфликт с Россией две «англосаксонские» партии смотрят уже по-разному. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Договорится ли Шредер с Путиным о газе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа отправила в Москву эмиссара для переговоров с российским президентом. В Берлине и Брюсселе начинают понимать, что не вытягивают санкционную войну против РФ. Вопрос лишь в том, достаточно ли у них понимания для того, чтобы начать конструктивно договариваться. Подробности...

Сила Израиля становится слабым местом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если раньше положение маленькой страны с большими возможностями было преимуществом Израиля, то теперь размер начинает иметь значение. Подробности...

Украина стала страной-ловушкой

Виктор Иванченко
Виктор Иванченко, журналист, Киев
От отправки в ВСУ скрывается немало ярых украинских патриотов. Они надеются победить Россию, но мечтают, чтобы эту победу одержала «лучшая в Европе армия», на которую восемь лет платили из зарплаты военный налог. Воевать с дивана – это пожалуйста, но гнить в окопах они не подписывались. Подробности...
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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

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15 лет тюрьмы за получение паспорта

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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
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    Главная тема


    Украина может стать самодостаточной по газу

    «грузы так и не прибыли»


    Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы с Украины

    «Мы не колония»


    Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

    «бряцание ядерным оружием»


    США отметили «накал ядерной риторики» России

    Видео

    спецоперация на Украине


    Почему советский мост в Херсоне выдержал удары американскими ракетами

    Шенгенская зона


    Евросоюз сам лишает себя канала влияния на Россию

    обязательный призыв


    Латвия собирает армию для противостояния с Россией

    опыт спецоперации


    Российские комплексы ПВО на Украине превзошли сами себя

    настоящая история России


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    золотые горы


    Ирина Алкснис: Западу просто нечего предложить потенциальным предателям в России

    разрыв экономических связей


    Глеб Простаков: Как Россия намерена «выключить» Европу из противостояния с Западом

    нарастающая безысходность


    Виктор Иванченко: Украина стала страной-ловушкой

    на ваш взгляд


    Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?

    Экс-замглавы УГИБДД по Воронежской области отправили под суд по делу о взятках

    28 июля 2022, 12:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Дело о взятках в отношении бывшего замначальника воронежского УГИБДД, у которого нашли 22 объекта недвижимости, отправили в суд, сообщили в региональной прокуратуре.

    «В прокуратуре области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего бывшего замначальника отдела МВД по Панинскому району, ранее занимавшего должность заместителя начальника ГИБДД региона», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Отмечается, что мужчину обвиняют в пяти попытках дачи взятки должностному лицу и одном покушении на мелкое взяточничество.

    «По версии следствия, в июле 2021 года обвиняемый пытался дать взятки начальнику экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД региона в размере от 7,5 до 30 тыс. рублей за совершение действий, направленных на создание условий для получения шести гражданами водительских удостоверений вне зависимости от результатов проверки их знаний и навыков управления транспортными средствами», – добавили в прокуратуре.

    Начальник экзаменационного отделения отказался от взяток, а подсудимого задержали.

    «Уголовное дело будет рассмотрено в Советском районном суде Воронежа. Санкцией вышеуказанных статей предусмотрено максимальное наказание до восьми лет лишения свободы», – заключили в надзорном ведомстве.

    Напомним, в 2020 году был задержан бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин, ранее прокуратура предъявила ему претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 млн рублей.


    Дмитрий Медведев высмеял территориальные претензии Зеленского
    		    27 июля 2022, 19:40
    Фото: t.me/medvedev_telegram
    Текст: Алексей Дегтярев

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал карту Европы, составленую западными аналитиками, где территория Украины существенно уменьшается в размерах.

    «В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины [Владимира Зеленского] возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1)», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    По этой карте границы Украины совпадают с границами страны до 2014 года.

    «Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рис. 2)», – продолжил зампред Совбеза.

    На второй картинке украинской территорией обозначена лишь Киевская область, остальные же отошли России, Польше, Румынии и Венгрии.

    Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские войска получили приказ Зеленского отвоевать юг страны.

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    Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы с Украины
    		    28 июля 2022, 06:54
    Фото: Pavlo Pakhomenko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Главное управление Египта по поставкам товаров расторгло контракты, по которым страна должна была получить 240 тыс. тонн пшеницы с Украины, сообщают источники.

    Пшеница была закуплена в декабре за 346–360 долларов за тонну, но в связи с ситуацией на Украине грузы так и не прибыли. Reuters сообщает, что Египет «освободил» от обязательств поставщиков Nibulon и Inerco, передает РИА «Новости».

    В конце прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Египет. Напомним, Египет нарастил закупки российской пшеницы почти в три раза – с 41 тыс. до 114,6 тыс. тонн. Также сообщалось, что Египет захотел вступить в БРИКС. Банки Египта решили подключить к российской платежной системе «Мир».

    Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины, указывал, что Россия ясно понимает, какие проблемы с продовольствием возникают у ее близких партнеров в Африке, например – у Египта, и всячески содействует улучшению ситуации: «Сделка станет еще одним сигналом Москвы африканским странам с тем, чтобы они понимали: кто им друг, а кто враг».

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    Лавров предупредил страны Африки о риске потерять резервы из-за США и ЕС
    		    27 июля 2022, 14:49
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    США и Евросоюз могут заморозить валютные резервы любой страны, если она вызовет у них раздражение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипкорпуса.

    «Если США и Евросоюз по требованию штатов решили заморозить российские резервы – и сейчас они всерьез начинают юридический процесс, чтобы подготовить основу для конфискации российских денег, – кто знает, если они не будут раздражены кем-то еще завтра или послезавтра, они могут сделать то же самое», – цитирует его ТАСС.

    По словам Лаврова, в сложившихся условиях невозможно опираться на доллар, «как на инструмент, который поддерживает мировую экономику».

    «Не будучи экспертом в монетарных вопросах, могу сказать, что у многих государств возникают очевидные ощущения, что доллар ненадежен, а его капризное поведение в будущем каждый может почувствовать на себе», – отметил министр.

    По его словам, в этом не трудно убедиться, если сравнить нынешнюю ситуацию с той, что была 20-30 лет назад.

    «Разумеется, никто не станет развязывать войну из-за доллара, это было бы сумасшествием. Однако народы хотят иметь определенные гарантии относительно надежности в экономических и торговых отношениях с партнерами», – добавил Лавров.

    В качестве инструментов, способных обеспечить такие гарантии, глава внешнеполитического ведомства назвал использование национальных валют, а также механизмов бартера и клиринга.

    Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, каковы шансы России отсудить у Запада свои резервы.

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    США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
    		   27 июля 2022, 21:56
    Фото: Фото из личного архива жены В.Бута Аллы Бут/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.

    Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС.

    В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьеве у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.

    Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.

    А бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США в декабре 2018 года, когда приехал в Москву на свадьбу к другу. 

    У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.

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    В России спрогнозировали последствия дефолта «Нафтогаза» для Украины
    		   27 июля 2022, 13:40
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная, Дарья Волкова

    «Нафтогаз» все свои трудности попытается списать на Россию. Это позволит им не возвращать долги, а любого, кто попросит об этом – клеймить агентом Кремля», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя дефолт украинской компании по еврооблигациям.

    «Очевидно, что тут стоит вопрос разборок внутри украинских элит, поскольку там есть явная конкуренция между «Нафтогазом», который возглавляют люди Петра Порошенко, и администрацией Владимира Зеленского. «Нафтогаз» пытается показать, что он придерживается нормативов корпоративной отчетности, а правительство указывает на некомпетентность руководства компании», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    При этом нынешняя политическая ситуация играет на руку Украине. «Все трудности можно списать на Россию. Это позволит Киеву и «Нафтогазу» клеймить агентом Кремля каждого, кто заикнется про возврат долга, и при этом можно попросить еще денег в долг. На фоне этого и облигации нет смысла отдавать, ведь можно перевести все из экономической в этическую и политическую плоскость», – пояснил эксперт.

    «В идеале сейчас должны быть распроданы активы «Нафтогаза», а его счета арестованы. Для этого кредитор, который является держателем облигаций, должен подать в суд. Но в современных политических реалиях этого не будет. А процедура банкротства подразумевает, что все долги будут списаны», – рассуждает Юшков.

    «После этого «Нафтогаз» сможет вновь выйти на рынок заимствований и просить денег, угрожая тем, что в противном случае Украина замерзнет в зимнее время. Однако остается открытым вопрос, сколько газа потребуется стране. Обычно она потребляла около 30 млрд кубов, добывая около 20 млрд», – сказал эксперт.

    «Теперь же Киев потерял контроль над большим количеством территорий, а промышленность пришлось остановить. Так что они могут выйти и на самообеспечение, которым будут хвалиться. Правда, не думаю, что такой расклад – повод для гордости», – подчеркнул Юшков.

    Схожей точки зрения придерживается и политолог-экономист Иван Лизан. «Нафтогаз» продолжит свою работу, поскольку это монополист, который контролирует газотранспортную систему. Кроме того, через него выкачивалась прорва денег за счет фантастических цен на газ. Опять же, впереди отопительный сезон и там сейчас активно обсуждают, как закупать газ», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    «Но даже в среднесрочной перспективе совершенно понятно, что Украина – абсолютный банкрот. Печатный станок работает, не останавливаясь. Только на начало июня было напечатано уже более 235 млрд гривен. При этом армия в месяц сжигает свой годовой бюджет, а платить зарплаты бюджетникам практически нечем», – рассуждает он.

    Собеседник отмечает, что нынешний дефолт «Нафтогаза» может привести к цепной реакции по всей Украине. «Далее появится «Укравтодор» и другие госкорпорации, которые также не смогут погасить платежи по очередным евробондам. Другое дело, что они могли бы еще какое-то время проводить платежи, если бы Зеленский не был против оттока валюты из страны», – пояснил Лизан.

    «В качестве еще одного сценария можно рассмотреть потенциальную передачу «Нафтогаза» через дефолт под внешнее управление. Но тогда не понятна логика и выгода такого решения. Одно дело – контролировать компанию в мирное время, и совершенно другое – в нынешних условиях. Третий вариант – принуждение держателей корпоративных займов к реструктуризации по ним. По госзаймам это уже проведено», – заключил Лизан.

    Накануне украинская компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. «Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза». Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций», – приводит сообщение компании ТАСС.

    Как отмечается, кабмин Украины «не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)».

    Кроме того, сообщается, что «поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило «Нафтогаз» доступа к международному рынку капитала, кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».

    Во вторник вечером американская газета The Wall Street Journal сообщила, что дефолт «Нафтогаза» приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе страны. Как пишет издание, общая сумма обязательств «Нафтогаза» по облигациям превысила 1,4 млрд долларов. Руководство организации попросило украинские власти одобрить погашение части задолженности в размере 335 млн долларов.

    При этом срок выплат истек на прошлой неделе, а во вторник прошел и льготный период в пять рабочих дней. Как сообщили украинские СМИ, правительство запретило «Нафтогазу» платить по еврооблигациям, после чего компания сообщила о дефолте, передает РИА «Новости».

    Газета уточняет, что невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков Украины усилит опасения по поводу состояния государственных финансов всей страны, а также осложнит деятельность организации, играющей ключевую роль для экономики государства. Держатели остальных евробондов «Нафтогаза», платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Это усугубит положение газовой корпорации, подытоживается в публикации.

    Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «ССС» до «C». Эксперты Fitch пришли к выводу, что на Украине начался процесс, похожий на дефлот.

    Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.

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    ВСУ пришлось бросить американские гаубицы М777 при отступлении
    		    28 июля 2022, 01:51
    Фото: ТСН/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины не могут ремонтировать на месте поврежденные американские гаубицы М777, поэтому бросают их при отступлении, сообщил командир украинской роты 10-й горно-штурмовой бригады Андрей Савчук, который сдался в плен силам ЛНР.

    Как заявил Савчук, «если в заграничных армиях орудие ломается – его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами». В результате ВСУ бросают неисправные М777, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что «есть украинские военнослужащие, которые прошли подготовку на них», есть «отдельно ремонтники, которые занимаются ремонтом этих пушек и обслуживанием, а есть расчеты, которые стреляют». «Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается», – сказал Савчук.

    Он заявил, что украинские силовики были очень хорошо обеспечены вооружением в начале спецоперации, но по состоянию на середину июля его подразделение осталось практически без боеприпасов и оружия. Савчук уточнил, что значительная часть иностранного вооружения была брошена бойцами при отступлениях с позиций.

    В июле Минобороны России сообщило, что российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, обстреливавших Донецк. Военный корреспондент Александр Коц описал охоту на американскую гаубицу М777.

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    Пушилин назвал русские города, которые необходимо освобождать
    		    27 июля 2022, 18:32
    Фото: Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Сейчас настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    «Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», – заявил Пушилин в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что 28 июля будет 78 лет, как освобожден Брест – город, ставший образцом мужества и сопротивления.

    «Брестская крепость занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Драматичные события лета 1941 года наводят на параллели с тем, что происходит сейчас в Донбассе. Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа – настоящей русской крепостью», – добавил глава ДНР.

    Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев посетил Донбасс и обсудил с Пушилиным расширение сотрудничества и восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры ДНР.

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    Газпром обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей на «Северном потоке»
    		    27 июля 2022, 16:59
    Фото: dpa/picture-alliance/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    Компания Siemens Energy не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей на «Северном потоке», заявил заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия 24».

    На отправной компрессорной станции «Северного потока» установлено шесть газоперекачивающих агрегатов компании Siemens по 52 МВт: 5 ГПА в работе и один в резерве. На сегодня работает только один из них. Остальные либо достигли межремонтного пробега – 25 тыс. часов, после чего нужен капремонт на заводе, либо неисправны – в данном случае необходимо сервисное обслуживание от Siemens, передает заявление Маркелова «Интерфакс».

    Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.

    Кремль выразил надежду, что отремонтированная турбина «Северного потока» будет возвращена и установлена «скорее раньше, чем позже». 

    Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

    На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.

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    Коментарии (27)
    МИД предупредил Киев о последствиях применения американских РСЗО по России
    		    27 июля 2022, 18:40
    Фото: EYEPRESS Images/Reuters
    Текст: Кристина Цыцура

    Применение ВСУ по территории России реактивных американских систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО приведет к серьезным последствиям, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    «Если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные», – передает сайт МИД слова Гаврилова, сказанные в ходе заседания  форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    «Наращивание передач Киеву западного вооружения может вынудить Российскую Федерацию перейти к более жестким ответным действиям. Особенности тактико-технических характеристик поставляемого Западом вооружения и военной техники таковы, что они создают угрозы нашим гражданам. В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим», – заявил Гаврилов.

    Он отметил, что Вашингтон подталкивает европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, вынуждает их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия. «Эти действия могут привести к расширению зоны вооруженного конфликта», – полагает дипломат.

    «Поставленные президентом России Владимиром Путиным цели и задачи специальной военной операции будут безусловно выполнены. Наша страна поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима в Киеве, где политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчете на распил денежных потоков, выделяемых нацистско-наркоманской хунте странами Запада. Искренне сочувствуем всем тем, кто поддался госпропаганде Киева и его кураторов. Бог и история им судья», – заявил Гаврилов. 

    «Так или иначе, надвигающийся вскоре «маршал мороз» и успешный ход специальной военной операции поставят все на свои места. Нам жаль Европу, если она не одумается», – отметил он. 

    Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.

    После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен атаковать территорию России, применяя американские реактивные системы залпового огня (РСЗО). 

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    В Молдавии заявили об ожидании реакции Газпрома на просрочку обязательств по долгам

    27 июля 2022, 19:32

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Молдавии ждут реакции Газпрома на просрочку республикой обязательств согласовать погашение долга за газ до 1 мая, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

    «К сожалению, мы не получили (от Газпрома – прим. ВЗГЛЯД) четкого ответа, как будут развиваться события и подтверждаются ли запрошенные на последующий период объемы газа», – сказал Спыну, отметив, что лично обращался к российской стороне с просьбой решить этот вопрос, передает ТАСС.

    Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».

    Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.

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    Страны G7 назвали дату установления потолка цен на нефть из России
    		    27 июля 2022, 17:08
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Страны Группы семи (G7) намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России, сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на представителя G7.

    «Цель – подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время», – заявил источник, сообщает ТАСС.

    Также он сообщил, что страны G7 хотят ограничить цены на нефть из России таким образом, чтобы они превышали стоимость добычи, но при этом были ниже нынешних рыночных цен. Как пишет агентство, в G7 считают, что если цена будет превышать стоимость добычи, то у России будет «стимул продолжать ее».

    Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки. Вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита Группы семи (G7). В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

    Напомним, 2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге утвердили шестой пакет санкций против России, ключевым пунктом которого стал запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов морским путем. Он предполагает, что в течение полугода Евросоюз откажется от российской сырой нефти и в течение восьми месяцев – от нефтепродуктов. Под санкции не попали поставки через нефтепровод «Дружба», однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, страны ЕС запретили предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. При этом страны Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.

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    Посол Украины в ФРГ назвал ошибкой свои заявления о бандеровцах
    		    27 июля 2022, 18:50
    Фото: imago-images/TASS
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский посол в Германии Андрей Мельник, который вскоре покинет пост, признал, что его слова о непричастности бандеровцев к массовым убийствам были ошибкой.

    «Я не знаю, честно говоря, вероятно, была связь», – заявил Мельник в беседе с Die Zeit, отвечая на вопрос, стали ли его слова причиной отзыва из Германии, передает ТАСС.

    Он добавил, что, вероятно, недооценил «эмоциональное значение», которое имеет «этот щекотливый вопрос», в особенности для Варшавы.

    «Это была ошибка. Я не хотел никого обидеть», – указал дипломат.

    Он добавил, что не является националистом, и никогда им не был. По его словам, от 8 до 10 млн украинцев «стали жертвами нацистского правления».

    «Это темная глава общей истории, слепое пятно в Федеративной Республике, с которым необходимо бороться. Со своей стороны я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сожалею о своих упомянутых заявлениях. Эту чрезвычайно сложную тему лучше оставить историкам», – сказал Мельник.

    Он уточнил, что должен выехать из Берлина через несколько недель, и охарактеризовал отзыв из Германии как «рутинное дело».

    Украинский посол Андрей Мельник неоднократно позволял себе скандальные высказывания. Он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала украинский президент Владимир Зеленский пригласил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Зеленский уволил Мельника с должности посла.

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    TikTok-блогер и крановщица погибла на рабочем месте в Тюмени
    		    27 июля 2022, 13:49
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Тюмени при падении строительного крана погибла популярная TikTok-блогер, работавшая крановщиком, на ее блог было подписано более 40 тыс. человек.

    «Во время работ опрокинулся козловой кран. В результате находившаяся в кабине женщина погибла. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – цитирует сообщение регионального СК 72.ru.

    Отмечается, что причиной падения крана мог стать сильный ветер, который до этого повалил деревья в городе.

    Женщина снимала ролики в TikTok под ником «ЭльВИРА», на ее блог подписаны порядка 40 тыс. человек. По данным Telegram-канала Shot, у погибшей осталось двое детей.

    В ноябре 2021 года в Москве в результате столкновения BMW, Volvo и Mercedes погибли два человека. Выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.

    Под последним роликом блогера осталось более 13 тыс. комментариев, он набрал один миллион просмотров.

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    Главы семи немецких городов предложили запустить «Северный поток – 2»
    		    27 июля 2022, 21:46
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Главы нескольких небольших городов на немецком острове Рюген написали обращение к региональному и федеральному правительствам, они попросили запустить газопровод «Северный поток – 2», чтобы обеспечить энергобезопасность, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.

    «Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство и письмо.

    Политики рекомендуют задействовать с «Северным потоком» газопровод «Северный поток – 2», который не прошел сертификацию в ЕС, фактически заморожен.

    Среди подписантов главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других городов, в основном беспартийные политики.

    Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода. 

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    Власти Латвии намерены рассмотреть секретный документ на экстренном совещании

    27 июля 2022, 18:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    Латвийское руководство планирует провести строго секретное внеочередное заседание правительства страны, сообщили в государственной канцелярии.

    В повестку заседания включили подготовленный Минобороны Латвии документ, носящий конфиденциальный характер, сообщает Baltnews.

    Само заседание пройдет в четверг, 28 июля в 9 утра по местному времени. Для этого министры прервут отпуск, в котором находятся. Вопрос о документе рассмотрят в закрытой части в зале безопасных переговоров правительства.

    Минобороны Латвии не дало никаких комментариев по этому заседанию. Докладчиком выступит глава ведомства Артис Пабрикс.

    Газета ВЗГЛЯД писала о реакции населения Латвии на решение властей возродить обязательный призыв в армию.

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