Детей из Донбасса и с Украины пригласили встретиться с патриархом Кириллом

В России спрогнозировали последствия дефолта «Нафтогаза» для Украины

«Нафтогаз» все свои трудности попытается списать на Россию. Это позволит им не возвращать долги, а любого, кто попросит об этом – клеймить агентом Кремля», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя дефолт украинской компании по еврооблигациям.

«Очевидно, что тут стоит вопрос разборок внутри украинских элит, поскольку там есть явная конкуренция между «Нафтогазом», который возглавляют люди Петра Порошенко, и администрацией Владимира Зеленского. «Нафтогаз» пытается показать, что он придерживается нормативов корпоративной отчетности, а правительство указывает на некомпетентность руководства компании», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

При этом нынешняя политическая ситуация играет на руку Украине. «Все трудности можно списать на Россию. Это позволит Киеву и «Нафтогазу» клеймить агентом Кремля каждого, кто заикнется про возврат долга, и при этом можно попросить еще денег в долг. На фоне этого и облигации нет смысла отдавать, ведь можно перевести все из экономической в этическую и политическую плоскость», – пояснил эксперт.

«В идеале сейчас должны быть распроданы активы «Нафтогаза», а его счета арестованы. Для этого кредитор, который является держателем облигаций, должен подать в суд. Но в современных политических реалиях этого не будет. А процедура банкротства подразумевает, что все долги будут списаны», – рассуждает Юшков.

«После этого «Нафтогаз» сможет вновь выйти на рынок заимствований и просить денег, угрожая тем, что в противном случае Украина замерзнет в зимнее время. Однако остается открытым вопрос, сколько газа потребуется стране. Обычно она потребляла около 30 млрд кубов, добывая около 20 млрд», – сказал эксперт.

«Теперь же Киев потерял контроль над большим количеством территорий, а промышленность пришлось остановить. Так что они могут выйти и на самообеспечение, которым будут хвалиться. Правда, не думаю, что такой расклад – повод для гордости», – подчеркнул Юшков.

Схожей точки зрения придерживается и политолог-экономист Иван Лизан. «Нафтогаз» продолжит свою работу, поскольку это монополист, который контролирует газотранспортную систему. Кроме того, через него выкачивалась прорва денег за счет фантастических цен на газ. Опять же, впереди отопительный сезон и там сейчас активно обсуждают, как закупать газ», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Но даже в среднесрочной перспективе совершенно понятно, что Украина – абсолютный банкрот. Печатный станок работает, не останавливаясь. Только на начало июня было напечатано уже более 235 млрд гривен. При этом армия в месяц сжигает свой годовой бюджет, а платить зарплаты бюджетникам практически нечем», – рассуждает он.

Собеседник отмечает, что нынешний дефолт «Нафтогаза» может привести к цепной реакции по всей Украине. «Далее появится «Укравтодор» и другие госкорпорации, которые также не смогут погасить платежи по очередным евробондам. Другое дело, что они могли бы еще какое-то время проводить платежи, если бы Зеленский не был против оттока валюты из страны», – пояснил Лизан.

«В качестве еще одного сценария можно рассмотреть потенциальную передачу «Нафтогаза» через дефолт под внешнее управление. Но тогда не понятна логика и выгода такого решения. Одно дело – контролировать компанию в мирное время, и совершенно другое – в нынешних условиях. Третий вариант – принуждение держателей корпоративных займов к реструктуризации по ним. По госзаймам это уже проведено», – заключил Лизан.

Накануне украинская компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. «Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза». Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций», – приводит сообщение компании ТАСС.

Как отмечается, кабмин Украины «не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)».

Кроме того, сообщается, что «поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило «Нафтогаз» доступа к международному рынку капитала, кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».

Во вторник вечером американская газета The Wall Street Journal сообщила, что дефолт «Нафтогаза» приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе страны. Как пишет издание, общая сумма обязательств «Нафтогаза» по облигациям превысила 1,4 млрд долларов. Руководство организации попросило украинские власти одобрить погашение части задолженности в размере 335 млн долларов.

При этом срок выплат истек на прошлой неделе, а во вторник прошел и льготный период в пять рабочих дней. Как сообщили украинские СМИ, правительство запретило «Нафтогазу» платить по еврооблигациям, после чего компания сообщила о дефолте, передает РИА «Новости».

Газета уточняет, что невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков Украины усилит опасения по поводу состояния государственных финансов всей страны, а также осложнит деятельность организации, играющей ключевую роль для экономики государства. Держатели остальных евробондов «Нафтогаза», платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Это усугубит положение газовой корпорации, подытоживается в публикации.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «ССС» до «C». Эксперты Fitch пришли к выводу, что на Украине начался процесс, похожий на дефлот.

Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД