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Канцлер Австрии заявил о планах создать запас газа на три месяца
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Австрия впервые создаст стратегический запас газа, которого хватит на три месяца, если будет такая необходимость, заявил федеральный канцлер Карл Нехаммер.
«Особенно в неспокойные времена задача политики – обеспечить безопасность. По этой причине федеральное правительство впервые самостоятельно создаст стратегические запасы газа. 20 тераватт-часов природного газа, что эквивалентно среднему расходу примерно в течение трех месяцев, будут готовы к 1 ноября», – написал канцлер в социальной сети, передает ТАСС.
Политик рассказал о рассмотрении вопросов, которые «особенно волнуют людей Австрии, в том числе создание запасов газа». Он добавил, что хранилища сейчас заполнены на 51% и продолжают пополнятся.
Ранее Австрия поддержала предложение Еврокомиссии (ЕК), направленное на сокращение потребления газа в Европейском союзе на 15% на период до 31 марта 2023 года.
Сообщалось, что в преддверии начала отопительного сезона в Австрии складывается сложная ситуация в сфере образования из-за необходимости экономии энергии.
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В России оценили жалобы Украины на резкий рост прокачки газа Газпромом
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«Украинская сторона, делая заявления о проблемах в транзите российского газа через свою территорию, пытается выставить Москву разрушителем европейской экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о резком росте давления в пограничном участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».
«Система газопровода всегда должна быть синхронизирована. Когда идет подача газа, стороны предупреждают друг друга. Если подать большое давление с одной стороны, а с другой стороны вентиль будет закрыт, то в середине трубопровода произойдет авария. Сегодня украинская сторона говорит о том, что якобы Газпром подает избыточное давление, не предупредив их», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На сегодняшний день транзит российского газа в Европу через территорию Украины осуществляется только по газопроводу «Уренгой – Помары – Ужгород», через газораспределительную станцию «Суджа». По украинской версии получается, что Газпром хочет намеренно взорвать трубу газопровода для того, чтобы остановить поставки газа в Европу», – отметил эксперт.
«Тем самым Украина пытается подать своим западным партнерам сигнал о том, что Россия хочет оставить европейцев без газа, а также хочет уничтожить европейскую экономику. Такие манипуляции направлены на то, чтобы убедить Европу усилить давление на Россию», – полагает собеседник.
Эксперт усомнился в том, что целью Газпрома действительно является остановка транзита российского газа в страны Европы. «Также Газпром каждый день подает заявку на транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка». И каждый день Украина отказывает. Вместе с тем газопровод в рабочем состоянии и никаких препятствий для транзита газа нет», – рассказал Юшков.
«Кроме того, еще одной причиной снижения объемов поставок российского газа в Европу является ситуация с техническим обслуживанием турбин. Здесь вина на немецкой стороне. Ту турбину, которую отремонтировали в Канаде, до сих пор не вернули. Как мы можем качать больше газа, если выработался ресурс турбины? Мы ее вывели из эксплуатации. И так делается везде, во всем мире. Никто не станет использовать турбину, которая выработала свой ресурс», – отметил эксперт.
«Здесь же можно вспомнить и про газопровод «Ямал – Европа». Они сами у нас отняли долю в компании-операторе польского участка «Европолгаз» несмотря на то, что весь этот газопровод Газпром построил на свои деньги еще в 1990-е годы. В ответ на это российское государство ввело санкции против этой компании и теперь никто из российских структур не может с ней взаимодействовать. Поэтому транзит осуществляется через Украину», – добавил он.
Накануне издание «Страна.ua» сообщило, что оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы.
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоит ситуация с техническим обслуживанием турбин Siemens для «Северного потока – 1». «Пока пытались вернуть первую турбину, подошел срок текущего ремонта следующих. График был нарушен, и Газпром вынужденно останавливал одну турбину за другой. Остановлены четыре турбины, а в среду встанет и пятая. Останется две турбины», – рассказал Юшков.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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Боррель назвал условия изменений санкций ЕС против России
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Евросоюз не исключает возможности внесения частичных изменений в санкции против России, если они оказывают косвенное воздействие на рынки продовольствия и удобрений, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, чьи слова приводит испанское агентство EFE.
По версии главы дипломатии Евросоюза, рестрикции против РФ «не виноваты в высоких ценах на продукты питания или удобрения». Он полагает, что есть экономические субъекты, которые на фоне санкций «реагируют чрезмерно». «Имея возможность делать то, что не запрещено, они не делают этого», – цитирует его ТАСС.
«Если есть какое-то явление, которое влияет на этот российский экспорт, конечно, мы его изучим и устраним», – заверил глава дипломатии ЕС. Он утверждал, что предложенные сообществом санкции против РФ «ясно исключают продукты питания и удобрения». «Мы не можем винить санкции, но если такие вещи происходят, которые могут быть косвенными последствиями, без сомнения, мы будем следить за этим и предупреждать операторов, чтобы такого не происходило», – добавил Боррель.
Напомним, совет ЕС принял во вторник формальное постановление о продлении действия санкций против России на шесть месяцев – до 31 января 2023 года.
В Чехии начали снимать со зданий флаги Украины
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Власти ряда чешских город решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций, сообщил портал iDNES.
Причины, как отмечается в публикации, разные. В ряде случаев этого потребовали местные жители, а где-то поводом стал ремонт, передает РИА «Новости».
«Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг», – приводит издание слова пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф.
Вернется ли украинский флаг на ратушу, неизвестно. «Мы не планируем этого, но и не исключаем», – добавила Адольф.
Староста города Червены-Костелец Томаш Проуза в свою очередь подчеркнул, что вывешивать государственные флаги или использовать другие государственные символы нужно обдуманно, не увлекаясь.
«Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», – заявил он.
Убрали украинский флаг в конце школьного года и с ратуши в Колине. «Обратно возвращать флаг мы не планируем», – сообщила пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова. Из-за ремонта фасада исчез флаг и с ратуши в Ческе-Будеевице.
Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
Напомним также, в прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обсуждал в Киеве с главами МИД Австрии и Чехии усиление давления на Россию.
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Штайнмайер назвал спецоперацию России «войной против единства Европы»
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Российская спецоперация на Украине является «войной против единства Европы», которая должна быть готова к издержкам, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер считает, что мир «возвращается к тому времени, которое, как казалось, осталось позади», то есть к «обоюдному разделению Востока и Запада». По его словам, «молодые поколения, может, и не сочли бы возвращение холодной войны за серьезную катастрофу, но старшие еще помнят, как хрупка и опасна такая ситуация, особенно для людей в Европе», передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Говоря о ситуации на Украине, Штайнмайер заявил, что специальная военная операция России – это «война против единства Европы», которая «не может позволить разделить себя». Штайнмайер считает, что для сохранения единства жители Европы должны быть готовы защищать свои ценности и «принимать во внимание чувствительные издержки». Он задался вопросом, готова ли Европа к этому. Этот вопрос будет актуален ближайшие недели и месяцы, добавил Штайнмайер.
Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц, а сам президент Германии провел жесткий телефонный разговор с украинским коллегой.
Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Зеленский уволил Мельника с должности посла.
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Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути для зарубежных военных судов
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Иностранные военные и государственные суда смогут заходить в акваторию Северного морского пути только по разрешению, запрошенному не позднее чем за 90 дней.
Министерство обороны России предложило внести изменения в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», который был одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности, пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника.
Документ предложено дополнить пунктом, в соответствии с которым иностранным военным и государственным судам будет позволено заходить в акваторию Севморпути (без захода в порты или военно-морские базы) лишь по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода.
На территории СМП не сможет находиться более одного такого судна, если нет специального решения российского правительства. Подлодкам можно будет идти только на поверхности и под своим флагом.
В соответствии с документом власти смогут приостановить заход иностранных военных кораблей и других государственных судов во внутренние морские воды в акватории СМП в интересах обеспечения безопасности на определенный срок.
Подобные требования объясняются, в том числе изменением глобального климата и таянием льдов, что «влечет не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».
Напомним, в отношении Северного морского пути действует конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Она, в частности, указывает право Российской Федерации на этот маршрут, однако уведомлений на проход по нему Москва не требовала.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства к 1 августа утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года.
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В Японии назвали решающий момент для единства Европы
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Зима станет решающим периодом для экономики Европы и ее единства, говорится в статье Yahoo News Japan.
«Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство», – приводит текст статьи РИА «Новости».
«Для Европы решающий момент настанет зимой. [В ближайшее время ] потребление энергии, вероятно, возрастет из-за аномальной жары, что еще больше затруднит создание запасов газа летом для зимнего сезона. Можно предположить, что многие европейские заводы зимой будут вынуждены закрыться из-за нехватки энергии. Возможно, также начнется отключение электроэнергии в жилых домах. Есть вероятность, что в конце года европейская экономика окажется в рецессии», – пишет автор.
При этом страны, получающие российский газ через Германию, которая является центром его транспортировки и хранения, также будут следить за тем, какой объем они смогут себе обеспечить. В то же время немецкому правительству придется принять непростое решение: отдать приоритет собственной промышленности или экспортировать газ в соседние страны, которые в нем нуждаются, предполагает автор.
«Если Германия отдаст предпочтение себе, это вызовет резкую критику со стороны других стран», – указывает он, добавляя, что в этом случае раскол в Европе усилится.
Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%. В понедельник странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. В Еврокомиссии сообщили, что островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС.
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В Испании предупредили о расколе в ЕС из-за мер по экономии газа
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На фоне усугубляющегося энергетического кризиса ЕС может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом «первые трещины» уже начали появляться, сообщило испанское издание El Pais.
Как утверждается в материале, в Брюсселе опасаются, что «исключительные» меры блока, такие как нормирование и сокращение потребления газа, приведут к его расколу. Издание предупреждает, что «первые трещины» уже начали появляться перед лицом возможного энергетического и экономического кризисов «с непредсказуемыми последствиями». «Европейский союз содрогается», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».
Как сообщает издание, предложение сократить потребление газа в ЕС на 15% уже выявило глубокие разногласия между 27 государствами-членами, однако противоречия в последние недели выходят за рамки энергетического поля: разногласия между «севером» и «югом» очевидны и в вопросах фискальной и монетарной политики.
«В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет», – резюмирует издание.
Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Ранее в США сравнили влияние санкций на экономику России и стран ЕС, отметив, что с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Днем ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Жена Шредера назвала цели его визита в Москву
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике, заявила его супруга Со Ен Ким-Шредер.
«Он не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве», – заявила Ким-Шредер изданию Spiegel, передает РИА «Новости».
Издание также сообщает со ссылкой на иные источники, что в центре переговоров поставки газа через «Северный поток», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве». Предполагается, что бывший канцлер прибыл в Москву в воскресенье через Баку, во вторник он отправится назад.
Накануне Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV, которому тот заявил, что он в городе «несколько дней на отдыхе». При этом встреча репортера и экс-политика произошла недалеко от офиса «Роснефти».
В Кремле не исключили возможности контактов Путина и Шредера в Москве.
Немецкие пользователи Twitter (запрещен в России) разошлись во мнениях в попытках разгадать истинные мотивы времяпровождения Шредера в российской столице, пока тот, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве неподалеку от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».
В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии (занимал пост с 1998 по 2005 год).
Сам Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса.
Газ в Европе подорожал на сообщении об остановке турбины «Северного потока»
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже подскочила на 4,2% на фоне сообщения об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя для «Северного потока», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 858 за 1 тыс. куб. м, или 175,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Всего с начала дня рост стоимости газа составляет около 10%, передает РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку».
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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Посол заявил о полностью разрушенных отношениях России и Греции
Двусторонние отношения России и Греции полностью разрушены, никакого сотрудничества и контактов сейчас нет, заявил посол России в Греции Андрей Маслов.
«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет. Нет никакого сотрудничества, нет контактов. Словом, буквально в считанные дни обнулились все наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий», – передает РИА «Новости» слова Маслова в эфире канала «Россия 24».
При этом посол обратил внимание, что все чаще в Греции наблюдатели резко критикуют греческое правительство «за то, что своими действиями оно впервые за 200 лет довело дело до того, что Греция стала для России недружественной страной – и это при том, что Россия ничего плохого для Греции никогда не делала и не сделала в последнее время».
Ранее в пресс-службе кабмина сообщили, что правительство расширило список недружественных России иностранных государств еще пятью странами. Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
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Захарова отреагировала на запрет группе «Руки вверх» выступать в Эстонии
Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала запрет внешнеполитического ведомства Эстонии на выступление в стране российской группы «Руки вверх».
«Надо по-другому ставить вопрос, что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях тем, что кому-то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так», – передает радио Sputnik ее мнение.
Захарова добавила, что «люди, которые, видимо, забыли о том, что провозгласили демократию своей основной идеей, они ж ради этого покидали состав Советского Союза». «И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее», – сказала она.
Представитель МИД подчеркнула, что если «люди в этой стране хотят видеть группу, которая не нарушает закон», которая не призывает к экстремизму, не пропагандирует никакие деструктивные вещи, ценности, у которой есть свой взгляд на происходящее в мире, а ее не пускают к своему слушателю, это цензура чистой воды. «Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре», – резюмировала Захарова.
Ранее министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что ввело пятилетний запрет на въезд в страну для российской группы «Руки вверх».
Ранее сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины подготовило санкции в виде запрета на выступление против 47 российских артистов, которые поддержали военную спецоперацию на Украине.
В список лиц, которые поддерживают войну на Украине, попали музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков и другие.
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Киев потребовал от ЕС выдавать визы только не поддерживающим спецоперацию россиянам
Власти Украины считают, что Евросоюз не должен впускать на свою территорию россиян, поддерживающих проведение специальной военной операции. Необходимо включить соответствующий вопрос в анкету, заполняемую при оформлении визы, заявил постпред Украины при ЕС Алексей Макеев.
«Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну – и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают войну, – они не должны иметь доступа к свободному миру», – отметил Макеев в опубликованном интервью европейскому изданию газеты Politico, передает ТАСС.
Как сообщило издание, эта инициатива предполагает обязательный опросник для российских граждан, подающих заявление на визу. Анкета, как считают в Киеве, должна включать вопросы об отношении соискателя визы к спецоперации и о том, есть ли у него «родственники, совершившие военные преступления».
Таким образом, полагает Макеев, удастся «заставить российское население критически относиться» к спецоперации и «оказывать давление на российское правительство».
Во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России. Кроме того, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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Кремль пообещал крайне негативный ответ на случаи отказа россиянам в шенгенских визах
Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее крупнейшие парламентские партии Финляндии поддержали идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления финляндского МИДа о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.
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Французов возмутило решение ЕС по газу
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Читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
«Добро пожаловать в XXI век! Скоро появятся конные повозки, и с водопроводом будет покончено... Это все было лишнее», – приводити мнение пользователя F2M РИА «Новости».
«Из Европы выходит хорошенький новый третий мир. Пока остальная часть планеты продолжает снабжать себя нормальным топливом, мы дурим. Есть подходящее выражение для обозначения европейцев: «счастливые идиоты», – выразил мнение Steak-frites.
«Гражданам незачем затягивать пояса. С ними не консультировались ни по поводу мер, принятых неизбранными чиновниками в Брюсселе, ни по поводу поддержки Украины. Господа политики, подавайте пример: затяните пояса потуже, а там посмотрим!» – призвал Rions un peu.
«ЕС находится в процессе составления завещания... 30 лет совершенно бредовых решений и морализаторства привели нас к этому: браво!» – сыронизировал CIBICHE.
«Скандальный план. Подписать его от имени Франции – грубая ошибка. Пусть Германия и ЕС начнут с того, что продемонстрируют реальное желание исправить свои ошибки, так как они несут прямую ответственность за энергетический кризис, с которым мы столкнулись. И тогда Франция может подумать о проявлении солидарности с Берлином», – заявил E6O8.
«Но по какому праву ЕС решает мою судьбу? Мы все окажемся на улице», – добавил SYLVIE VIEU 1.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
В понедельник странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
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Цена на газ в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа на европейском рынке поднялась выше 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта на фоне ситуации с «Северным потоком».
Цена на августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2 тыс. 118 долларов за тысячу кубометров, или 202 евро за МВт·ч, передает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Общий рост цены на газ в Европе с начала вторника составил более 13%.
Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%.
Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
В Еврокомиссии сообщили, что островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС.