В Турции назвали зерновую сделку моделью для решения других кризисов

Успех сделки по поставкам морем зерна с Украины может стать моделью для урегулирования различных кризисов, в том числе энергетического, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в Стамбуле на церемонии официального открытия Совместного координационного центра (СКЦ).

«Работы, которые будут проводиться в этом центре, могут не только способствовать предотвращению продовольственного кризиса и снижению цен на продовольствие, но и стать моделью для урегулирования схожих кризисов, в частности энергетического», – передает ТАСС его слова.

Также турецкий министр отметил, что зерновая сделка «внесет вклад в решение проблемы неконтролируемой миграции» и поблагодарил за помощь и содействие в подготовке стамбульских соглашений и достижение по ним договоренностей министров обороны России и Украины Сергея Шойгу и Алексея Резникова, министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и представителей ООН.

Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

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