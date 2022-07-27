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Кремль: Газпром поставляет в Европу столько газа, сколько технически возможно
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает неправильным связывать объем поставок российского газа в Европу с отменой санкций; Газпром поставляет столько газа, сколько возможно, заявил представитель Кремля.
«Это совершенно неправильная увязка», – передает ТАСС его ответ на предположения, что Москва будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока Евросоюз не отменит санкции.
Как подчеркнул представитель Кремля, Газпром поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. «Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились, потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа, именно Европейский союз. Эти санкции не дают возможности оперативно производить техническое обслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки», – сказал он.
Кроме того, Песков заверил, что по мере того, как будут выполняться эти работы, Газпром, соответственно, будет иметь возможность прокачивать больше.
Ранее стало известно, что поставки российского газа по «Северному потоку» упали до около 20% от максимальной мощности на фоне остановки работы еще одной газовой турбины.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.
Кремль выразил надежду, что отремонтированная турбина «Северного потока» будет возвращена и установлена «скорее раньше, чем позже».
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
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Украина пожаловалась на резкий рост прокачки газа Газпромом
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Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание «Страна.ua».
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Как утверждается, украинская сторона якобы проинформировала Газпром о том, что несвоевременная передача информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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В России оценили жалобы Украины на резкий рост прокачки газа Газпромом
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«Украинская сторона, делая заявления о проблемах в транзите российского газа через свою территорию, пытается выставить Москву разрушителем европейской экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о резком росте давления в пограничном участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».
«Система газопровода всегда должна быть синхронизирована. Когда идет подача газа, стороны предупреждают друг друга. Если подать большое давление с одной стороны, а с другой стороны вентиль будет закрыт, то в середине трубопровода произойдет авария. Сегодня украинская сторона говорит о том, что якобы Газпром подает избыточное давление, не предупредив их», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На сегодняшний день транзит российского газа в Европу через территорию Украины осуществляется только по газопроводу «Уренгой – Помары – Ужгород», через газораспределительную станцию «Суджа». По украинской версии получается, что Газпром хочет намеренно взорвать трубу газопровода для того, чтобы остановить поставки газа в Европу», – отметил эксперт.
«Тем самым Украина пытается подать своим западным партнерам сигнал о том, что Россия хочет оставить европейцев без газа, а также хочет уничтожить европейскую экономику. Такие манипуляции направлены на то, чтобы убедить Европу усилить давление на Россию», – полагает собеседник.
Эксперт усомнился в том, что целью Газпрома действительно является остановка транзита российского газа в страны Европы. «Также Газпром каждый день подает заявку на транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка». И каждый день Украина отказывает. Вместе с тем газопровод в рабочем состоянии и никаких препятствий для транзита газа нет», – рассказал Юшков.
«Кроме того, еще одной причиной снижения объемов поставок российского газа в Европу является ситуация с техническим обслуживанием турбин. Здесь вина на немецкой стороне. Ту турбину, которую отремонтировали в Канаде, до сих пор не вернули. Как мы можем качать больше газа, если выработался ресурс турбины? Мы ее вывели из эксплуатации. И так делается везде, во всем мире. Никто не станет использовать турбину, которая выработала свой ресурс», – отметил эксперт.
«Здесь же можно вспомнить и про газопровод «Ямал – Европа». Они сами у нас отняли долю в компании-операторе польского участка «Европолгаз» несмотря на то, что весь этот газопровод Газпром построил на свои деньги еще в 1990-е годы. В ответ на это российское государство ввело санкции против этой компании и теперь никто из российских структур не может с ней взаимодействовать. Поэтому транзит осуществляется через Украину», – добавил он.
Накануне издание «Страна.ua» сообщило, что оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы.
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоит ситуация с техническим обслуживанием турбин Siemens для «Северного потока – 1». «Пока пытались вернуть первую турбину, подошел срок текущего ремонта следующих. График был нарушен, и Газпром вынужденно останавливал одну турбину за другой. Остановлены четыре турбины, а в среду встанет и пятая. Останется две турбины», – рассказал Юшков.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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Кремль ответил на жалобы Шольца на «ненадежность» российских поставок газа
Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о «ненадежности» России как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Эти заявления – они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства, то, что сейчас произошло снижение объемов поставки – это, опять же, связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия», – приводит его слова РИА «Новости».
На прошлой неделе Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. Заявление канцлера Германии прозвучало уже после того, как российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Напомним, что остановка поставок была связана с проведением технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа, закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин в Тегеране говорил, что Газпром выполнял, выполняет и будет надежно выполнять свои обязательства.
Говоря о ситуации с поставками газа по «Северному потоку», Песков заявил, что в ней нет никакой политики. «(...) Здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений», – сказал Песков.
Он подчеркнул, что Российская Федерация не заинтересована в полном прекращении поставок газа в страны Европы. «Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто ее гарантирует», – добавил Песков.
Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
Газпром заявил об остановке еще одной турбины для «Северного потока»
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Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку», об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
Газпром останавливает турбину Siemens на станции «Портовая» «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА «Новости».
Поставки в связи с этим по «Северному потоку» будут не более 33 млн кубов в сутки, сейчас же максимальная мощность составляет 67 млн кубов.
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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В Кремле сказали, когда будут установлены турбины для «Северного потока»
Возвращаемая России турбина для «Северного потока» будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса, прокачка по ней пойдет в том объеме, который возможен технологически, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия ранее неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по «Северному потоку» обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов.
Между тем на прошлой неделе российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа.
Закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на нынешнем уровне, то Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Siemens направила Газпрому лицензию на турбину для «Северного потока»
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После нескольких запросов со стороны Газпрома компания Siemens Energy направила ему выданную Канадой экспортную лицензию на турбину для «Северного потока», сообщают СМИ.
Документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбину до конца 2024 года. Газпром три раза просил Siemens предоставить лицензию, подтверждающую исключение оборудования из санкций. Газпром указывал, что до сих пор никаких документальных подтверждений снятия санкций у него не было, пишет «Коммерсант».
Чтобы турбину ввезли в Россию, Газпром должен изменить базис ее доставки с Монреаля на конечный пункт в России. В случае, если стороны успешно обменяются документами, транспортировку могут осуществить в ближайшие дни. Однако источники сомневаются, что доставка турбины приведет к росту прокачки по «Северному потоку», поскольку еще несколько машин нуждаются в ремонте.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В Испании предупредили о расколе в ЕС из-за мер по экономии газа
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На фоне усугубляющегося энергетического кризиса ЕС может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом «первые трещины» уже начали появляться, сообщило испанское издание El Pais.
Как утверждается в материале, в Брюсселе опасаются, что «исключительные» меры блока, такие как нормирование и сокращение потребления газа, приведут к его расколу. Издание предупреждает, что «первые трещины» уже начали появляться перед лицом возможного энергетического и экономического кризисов «с непредсказуемыми последствиями». «Европейский союз содрогается», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».
Как сообщает издание, предложение сократить потребление газа в ЕС на 15% уже выявило глубокие разногласия между 27 государствами-членами, однако противоречия в последние недели выходят за рамки энергетического поля: разногласия между «севером» и «югом» очевидны и в вопросах фискальной и монетарной политики.
«В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет», – резюмирует издание.
Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Ранее в США сравнили влияние санкций на экономику России и стран ЕС, отметив, что с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Днем ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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В Японии назвали решающий момент для единства Европы
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Зима станет решающим периодом для экономики Европы и ее единства, говорится в статье Yahoo News Japan.
«Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство», – приводит текст статьи РИА «Новости».
«Для Европы решающий момент настанет зимой. [В ближайшее время ] потребление энергии, вероятно, возрастет из-за аномальной жары, что еще больше затруднит создание запасов газа летом для зимнего сезона. Можно предположить, что многие европейские заводы зимой будут вынуждены закрыться из-за нехватки энергии. Возможно, также начнется отключение электроэнергии в жилых домах. Есть вероятность, что в конце года европейская экономика окажется в рецессии», – пишет автор.
При этом страны, получающие российский газ через Германию, которая является центром его транспортировки и хранения, также будут следить за тем, какой объем они смогут себе обеспечить. В то же время немецкому правительству придется принять непростое решение: отдать приоритет собственной промышленности или экспортировать газ в соседние страны, которые в нем нуждаются, предполагает автор.
«Если Германия отдаст предпочтение себе, это вызовет резкую критику со стороны других стран», – указывает он, добавляя, что в этом случае раскол в Европе усилится.
Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%. В понедельник странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. В Еврокомиссии сообщили, что островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС.
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Жена Шредера назвала цели его визита в Москву
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике, заявила его супруга Со Ен Ким-Шредер.
«Он не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве», – заявила Ким-Шредер изданию Spiegel, передает РИА «Новости».
Издание также сообщает со ссылкой на иные источники, что в центре переговоров поставки газа через «Северный поток», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве». Предполагается, что бывший канцлер прибыл в Москву в воскресенье через Баку, во вторник он отправится назад.
Накануне Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV, которому тот заявил, что он в городе «несколько дней на отдыхе». При этом встреча репортера и экс-политика произошла недалеко от офиса «Роснефти».
В Кремле не исключили возможности контактов Путина и Шредера в Москве.
Немецкие пользователи Twitter (запрещен в России) разошлись во мнениях в попытках разгадать истинные мотивы времяпровождения Шредера в российской столице, пока тот, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве неподалеку от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».
В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии (занимал пост с 1998 по 2005 год).
Сам Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса.
Газ в Европе подорожал на сообщении об остановке турбины «Северного потока»
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже подскочила на 4,2% на фоне сообщения об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя для «Северного потока», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 858 за 1 тыс. куб. м, или 175,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Всего с начала дня рост стоимости газа составляет около 10%, передает РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку».
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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Эксперт: Кризис с поставками газа по «Северному потоку» продолжается по вине Запада
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«Если немцы заберут все пять турбин и поторопятся вернуть их, то Газпром выведет «Северный поток» на полную мощность. Но Siemens почему-то этого не делает», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром объявил об остановке очередной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку-1».
«Собственно, президент Путин во время своего визита в Иран анонсировал, что в ближайшие дни будет остановлена еще одна турбина, потому что у нее выйдет срок эксплуатации межрегламентных работ», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Периодически подобные турбины должны чиниться, должно проводиться техническое обслуживание. Из-за того, что западные партнеры нарушили график, вся эта кризисная ситуация и возникла. Siemens забрала первую турбину на техническое обслуживание и отправила ее в Канаду, не разобравшись с санкционным режимом Канады, – напомнил эксперт. – Канада починила турбину, но отказалась возвращать, заявив, что поставлять в Россию подобное оборудование запрещено. В итоге вопрос решался полтора месяца».
Как отметил Юшков, немецкая компания признавала тот факт, что именно она нарушает контракт и не возвращает турбину для «Северного потока», хотя обязана это сделать, поскольку получает за это деньги.
«Пока пытались вернуть первую турбину, подошел срок текущего ремонта следующих. График был нарушен, и Газпром вынужденно останавливал одну турбину за другой. Остановлены четыре турбины, а в среду встанет и пятая. Останется две турбины», – уточнил он. Какие останутся, непонятно, но, судя по всему, пропускная способность упадет до 45-40 млн кубов в сутки по сравнению с нынешними 67 млн кубов, предположил Юшков.
«Если Siemens вернет первую турбину и Газпром введет ее в эксплуатацию, а это будет как минимум в августе, пропускная способность вернется на уровень в 67 млн кубов. Если немцы заберут все пять турбин и поторопятся вернуть их, то Газпром выведет «Северный поток» на полную мощность. Но Siemens почему-то этого не делает. По всей видимости, немцы убеждены, что это политическое решение России, а не технические сложности. Чтобы проверить, они хотят сперва поставить первую турбину – ту, что уже починили в Канаде. Если после этого пропускная мощность возрастет, тогда Siemens скажет: «Окей, забираю все остальные турбины и везу их тоже на ремонт». Стало быть, сейчас все упирается в то, как быстро первая турбина будет доставлена», – пояснил эксперт.
«Кстати, Канада выдала «генеральную лицензию» (то есть исключила из-под санкций) до конца 2024 года, но только на пять турбин. Так послезавтра как раз уже и будет пять турбин, которые надо везти на ремонт. Вот и все. Квота закончится. После этого опять надо будет зависеть от Канады, от ее политической воли. Кто будет их просить? – задается вопросом Юшков. – Наверное, немцы опять».
При этом, как напоминает собеседник, есть еще трубопровод «Северный поток-2». «Он заполнен газом. Пожалуйста, бери и запускай. Можно запустить в течение суток. Это вопрос бюрократии, а не технической готовности. На этом газопроводе используются российские турбины, поэтому мы не будем зависеть от Канады», – пояснил Юшков.
Как предупреждал в ходе визита в Тегеран неделю назад президент Владимир Путин, если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров. Президент обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина».
В понедельник Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens на станции «Портовая» с 7 утра среды – «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА «Новости». Поставки в связи с этим по «Северному потоку» будут не более 33 млн кубов в сутки, сейчас же максимальная мощность составляет 67 млн кубов.
Тем временем первая, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже подскочила на 4,2% на фоне сообщения об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя для «Северного потока», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Всего с начала дня рост стоимости газа составляет около 10%.
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В Германии не увидели техпричин сокращения поставок по «Северному потоку»
Технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку» нет, заявило министерство по делам экономики и защиты климата Германии.
Так в ведомстве отреагировали на информацию о дальнейшем сокращении Газпромом объемов поставок газа по «Северному потоку».
«По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет», – сказал представитель министерства в эфире n-tv, передает ТАСС.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
Киев решил просить США предоставить «газовый ленд-лиз»
Украина намерена обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе» для прохождения отопительного сезона, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», – приводит ТАСС сообщение Шмыгаля.
Ранее СМИ сообщали, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года, выразил сомнение, что Украина «через два года вообще будет существовать на карте мира».
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Цена на газ в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа на европейском рынке поднялась выше 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта на фоне ситуации с «Северным потоком».
Цена на августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2 тыс. 118 долларов за тысячу кубометров, или 202 евро за МВт·ч, передает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Общий рост цены на газ в Европе с начала вторника составил более 13%.
Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%.
Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
В Еврокомиссии сообщили, что островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС.
Вице-канцлер Германии призвал снизить потребление газа в ФРГ на 15–20%
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Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о серьезности ситуации с энергоснабжением в ФРГ на фоне сокращения поставок газа из России, призвав сократить потребление газа в ФРГ на 15–20%.
«У нас серьезная ситуация. Пора бы всем это понять», – приводит слова вице-канцлера Германии ТАСС.
Германия, по его словам, должна снизить потребление газа. «Мы работаем над этим», – заверил глава Минэкономики ФРГ в эфире телеканала ARD, добавив, что меры должны выполняться последовательно.
Газ, по его словам, поступает, например, из Нидерландов и Норвегии. «Теперь это зависит от того, насколько мы экономны», – сказал он о возможных сценариях на зиму. Снабжение промышленности будет сокращено в случае нехватки газа до того, как частные домохозяйства или критически важная инфраструктура, такая как больницы, столкнутся с перебоями в газоснабжении.
«Конечно, это большое беспокойство, которое я также разделяю, что такое может произойти», – признал Хабек. Тогда не будет определенных производственных цепочек ни в Германии, ни в Европе. «Важно всеми силами избежать этого. Поэтому потребление газа в Германии необходимо сократить на 15–20%», – заключил глава Минэкономики ФРГ.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
Вопреки этому в Европе началась паника, подскочили цены на газ. Однако странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.
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