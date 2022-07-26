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В ООН решили сформировать рабочую группу по экспорту продовольствия из России
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Координатор ООН сформирует рабочую группу по экспорту продовольствия и удобрений из России, заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
«Эта работа уже начинается», – ответил он на вопрос о том, как будет координироваться со стороны ООН выполнение договоренностей по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений, сообщает ТАСС.
Хак подчеркнул, что «Ребека Гринспен и [возглавляемая ей] Конференция ООН по торговле и развитию экспорта помогут нам с этим. Цель заключается в том, чтобы упростить оборот товаров, торговля которыми и так разрешена, поскольку они не попадают под действие введенных санкций».
«Мы работаем над устранением факторов, которые мешали частным и государственным компаниям осуществлять эту торговлю. Эта работа уже ведется, по большей части, как я сказал, благодаря Ребеке Гринспен. Она также сформирует рабочую группу, которая поможет нам в этом», – пояснил он.
Напомним, Евросоюз не исключает возможности внесения частичных изменений в санкции против России, если они оказывают косвенное воздействие на рынки продовольствия и удобрений, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
После заявления Газпрома о сокращении поставок в Европе началась паника
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В Европе началась паника после новости о сокращении транзита по газопроводу «Северный поток» до 33 млн кубометров в сутки, пишет обозреватель британской Express Джейкоб Пол.
Как отметил журналист, министры энергетики ЕС сразу же отреагировали на это событие. Они соберутся завтра в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана Евросоюза по экономии газа. «Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Ранее в понедельник Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
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Украина пожаловалась на резкий рост прокачки газа Газпромом
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Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание «Страна.ua».
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Как утверждается, украинская сторона якобы проинформировала Газпром о том, что несвоевременная передача информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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В России оценили жалобы Украины на резкий рост прокачки газа Газпромом
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«Украинская сторона, делая заявления о проблемах в транзите российского газа через свою территорию, пытается выставить Москву разрушителем европейской экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о резком росте давления в пограничном участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».
«Система газопровода всегда должна быть синхронизирована. Когда идет подача газа, стороны предупреждают друг друга. Если подать большое давление с одной стороны, а с другой стороны вентиль будет закрыт, то в середине трубопровода произойдет авария. Сегодня украинская сторона говорит о том, что якобы Газпром подает избыточное давление, не предупредив их», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На сегодняшний день транзит российского газа в Европу через территорию Украины осуществляется только по газопроводу «Уренгой – Помары – Ужгород», через газораспределительную станцию «Суджа». По украинской версии получается, что Газпром хочет намеренно взорвать трубу газопровода для того, чтобы остановить поставки газа в Европу», – отметил эксперт.
«Тем самым Украина пытается подать своим западным партнерам сигнал о том, что Россия хочет оставить европейцев без газа, а также хочет уничтожить европейскую экономику. Такие манипуляции направлены на то, чтобы убедить Европу усилить давление на Россию», – полагает собеседник.
Эксперт усомнился в том, что целью Газпрома действительно является остановка транзита российского газа в страны Европы. «Также Газпром каждый день подает заявку на транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка». И каждый день Украина отказывает. Вместе с тем газопровод в рабочем состоянии и никаких препятствий для транзита газа нет», – рассказал Юшков.
«Кроме того, еще одной причиной снижения объемов поставок российского газа в Европу является ситуация с техническим обслуживанием турбин. Здесь вина на немецкой стороне. Ту турбину, которую отремонтировали в Канаде, до сих пор не вернули. Как мы можем качать больше газа, если выработался ресурс турбины? Мы ее вывели из эксплуатации. И так делается везде, во всем мире. Никто не станет использовать турбину, которая выработала свой ресурс», – отметил эксперт.
«Здесь же можно вспомнить и про газопровод «Ямал – Европа». Они сами у нас отняли долю в компании-операторе польского участка «Европолгаз» несмотря на то, что весь этот газопровод Газпром построил на свои деньги еще в 1990-е годы. В ответ на это российское государство ввело санкции против этой компании и теперь никто из российских структур не может с ней взаимодействовать. Поэтому транзит осуществляется через Украину», – добавил он.
Накануне издание «Страна.ua» сообщило, что оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы.
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоит ситуация с техническим обслуживанием турбин Siemens для «Северного потока – 1». «Пока пытались вернуть первую турбину, подошел срок текущего ремонта следующих. График был нарушен, и Газпром вынужденно останавливал одну турбину за другой. Остановлены четыре турбины, а в среду встанет и пятая. Останется две турбины», – рассказал Юшков.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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В Сербии заявили о расплате Черногории за антироссийские санкции
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Политика властей Черногории в отношении России лишила страну российских туристов, а экономический кризис в мире заставляет людей отказываться от путешествий, что сильно ударило по местному туристическому бизнесу, сообщили сербские СМИ.
«В середине июля на пляже полно мест. Пустые лежаки ждут уставших туристов. В ресторанах не нужно бронировать столики, а в ночных клубах «умоляют» гостей выйти на танцпол», – передает РИА «Новости» сообщение в сюжете сербского телеканала Nova.
Как указывает Nova, такой картины на черногорском побережье в разгар летнего сезона не было даже во время натовских бомбардировок Югославии, что подтверждают местные жители. «Политика Черногории в отношении России, откуда когда-то прилетали самолеты, полные туристов, а также высокие цены и финансовый кризис, пугающий людей и заставляющий их отказаться от путешествий, привели к провалу в текущем сезоне. Так считают те, кто живет за счет туризма на побережье», – говорится в материале.
Как заявил в беседе с Nova владелец сувенирного киоска по имени Никола, даже в 1999 году, во время бомбардировок, сезон был лучше, поэтому текущая ситуация его пугает. «Россияне много лет составляли самую многочисленную категорию туристов в Черногории, а теперь воздушное сообщение с Россией запрещено. Наша политика в отношении этой страны лишила нас туристов и заработка», – сообщил мужчина.
По его словам, в стране есть украинцы, однако их число даже близко не приближается к количеству россиян, которые сюда приезжали в прошлом, при этом тратят жители Украины «немного». «Ежедневные заработки на 30% и даже 50% меньше, чем в обычный сезон, если не учитывать коронавирусный год. Это настоящее фиаско, и нам не остается ничего другого, как надеяться на улучшения в октябре, ноябре», – посетовал Никола.
Политика Черногории в отношении России – главная причина такого катастрофического сезона, и с этим мнением согласны и коллеги владельца киоска, отмечает телеканал. «Тут рады албанцам и туркам, а сербами и русскими пренебрегают. Поэтому чего еще ожидать. Нам все испортила нынешняя политика. Нет ни туристов из Македонии, ни из Боснии и Герцеговины», – заявила работник одного из местных магазинов по имени Ана.
По мнению туристического гида по имени Милан, Черногория проводит «ужасную политику в отношении России». «Россиянам слишком дорого сюда приезжать, так как сообщение осложнено, и вообще Черногория сейчас пользуется среди них плохой репутацией. Они едут в Грецию, Египет, Турцию, и только малая часть едет к нам», – добавил он.
В апреле власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Перед этим черногорские власти объявили персонами нон грата четырех российских дипломатов.
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Аналитик оценил возможность полной остановки «Северного потока»
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Полная остановка ключевого газопровода из России в Европу – «Северный поток» – возможна, но маловероятна, заявил старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.
«Полная остановка возможна, но, по-видимому, маловероятна», – приводит слова Смита РИА «Новости».
Он выразил мнение, у России будет больше шансов «договориться о более выгодных условиях ремонта турбин и гарантированном возврате, если [по газопроводу – прим. ВЗГЛЯД] будет поступать хотя бы немного газа».
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
Вопреки этому в Европе началась паника, подскочили цены на газ. Однако странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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В Австрии предложили конфисковать имущество украинских олигархов
Депутат Национального совета Австрии Мартин Граф потребовал от властей Евросоюза ввести санкции против украинских олигархов.
«Требую от властей ЕС ввести санкции против украинских олигархов: конфисковать их яхты, активы и другое имущество и направить эти средства на помощь украинским беженцам и компенсацию гражданам ЕС потерь из-за санкций», – цитирует парламентария издание «Известия».
Он выразил уверенность, что именно богатейшие люди Украины виновны в развязывании военных действий. «Это люди, которые буквально высосали все соки из Украины. И сегодня за это платят не они, а граждане Украины и всех стран Европы. Они последовательно финансировали каждый из режимов на Украине, не оглядываясь на моральную составляющую и экономические проблемы, которые принес стране этот скачок от смены правительств и партий», – пояснил Граф.
Украинские олигархи в том числе финансируют незаконные вооруженные формирования и националистов, отметил он. «У меня вопрос к европейским политикам: почему им все сходит с рук? Не потому ли, что украинские олигархи решают свои проблемы привычным для них способом – взятками? Сегодня они наслаждаются жизнью в Европе. По сути, эти люди должны быть наказаны за все, что они сделали с Украиной, а теперь и со всем миром», – написал депутат. Он подчеркнул, что отказ от введения санкций в отношении украинских олигархов будет де-факто подтверждением коррупции в высших эшелонах власти ЕС.
Напомним, в прошлый четверг на Украине аннулировали лицензии на вещание всех телеканалов «Медиа группы» Рината Ахметова. Ранее в тот же день появились сообщения о планах Владимира Зеленского лишить олигарха Игоря Коломойского гражданства Украины.
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Эксперт оценил данные западных СМИ о подготовке ВСУ к «битве за Херсон»
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«Пока неизвестно, с какими силами стороны придут к началу битвы за Херсон. Но наши войска уже укрепляют группировку на Николаевском направлении», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя сообщения в западной прессе о подготовке ВСУ к атаке на Херсон.
«Про «битву за Херсон» украинские политики и западная пресса говорят уже третий месяц. Но никаких серьезных поползновений на этом направлении пока не предпринимается. Это обусловлено в том числе потенциально большими потерями ВСУ при отсутствии гарантии успеха», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Однако мы видим подготовительные мероприятия со стороны украинской армии и их западных коллег. Очевидно, что по политическим причинам рано или поздно атаки все же начнутся. Ну а мы уже знаем, что российское командование быстро реагирует на подобные действия и сейчас укрепляется группировка на Николаевском направлении. Это подтверждается из разных источников», – заметил собеседник.
Рожин также подчеркнул, что сложно делать тактические прогнозы, учитывая тот факт, что неизвестно, с какими силами стороны придут к началу битвы. «Да и сравнение с битвой за Фаллужду, которое приводят американские наемники, нельзя назвать полностью корректным. Тогда речь шла о зачистке города силами обычных регулярных формирований, а тут мы имеем дело с нерегулярными армиями, а также с артиллерией, РСЗО и авиацией», – заключил Рожин.
В то же время украинский политик и блогер Анатолий Шарий предположил, что заявления о «битве за юг», равно как и обещания украинских политиков «закончить войну до зимы», являются элементами «сериала и шоу».
«Мы постоянно слышим о чудо-оружии, которое вот-вот переломит ход войны, ожидаем каких-то сюрпризов... В итоге это дойдет до того, что у людей появится полное разочарование в том, что говорят киевские спикеры. И самым непредсказуемым сюрпризом может стать то, что украинская власть заявит о своей победе, которую остальные не заметили. Мое мнение – все придет к унизительным, позорным договоренностям и официально подкрепленной сдаче территорий. Проверим», – сказал Шарий.
Ранее издание The New York Times сообщило о том, что ВСУ готовятся к «амбициозной атаке» на Херсон. Однако такая атака потребует «огромных ресурсов и приведет к тяжелым потерям». «В течение месяца украинские артиллерийские и ракетные войска ослабляли российские позиции, используя ряд новых западных вооружений, включая системы HIMARS, предоставленные США», – добавляет издание и напоминает, что атака на Херсон является приоритетом для Владимира Зеленского.
Однако запланированное Украиной наступление на юге вызвало споры среди западных официальных лиц и некоторых аналитиков – они сомневаются в том, что ВСУ готовы к подобной операции на фоне успехов ВС России в Донбассе. «Тем не менее украинские официальные лица и несколько представителей западной разведки заявили о важности того, чтобы Украина попыталась начать контратаку», – пишет NYT, ссылаясь в том числе на главу британской Ми-6 Ричарда Мура.
«Для контратаки потребуется огромное количество войск и гораздо больше систем наступательных вооружений, чем располагает Украина в настоящее время. В целом ВСУ расходуют от 6–8 тыс. снарядов в день. Если бы ВСУ начали активное наступление на Херсон, то снарядов потребовалось бы в 3–4 раза больше», – полагают американские аналитики.
«Мы смотрим на Херсон, как на следующую Эль-Фаллуджу, – сказал Майкл Мальдонадо, 34-летний бывший морской пехотинец США из Канзаса, присоединившийся к 28-й бригаде ВСУ. – Будет много сумасшедших боев».
Отметим, что для американских военных иракская Эль-Фаллуджа имеет особое значение: этот город в 2004 году силы ВС США и частных военных компаний штурмовали несколько месяцев, неся тяжелые потери. В результате двух продолжительных битв город прозван «кладбищем для американцев».
Напомним, украинские военные в ночь на вторник предприняли попытку нанести ракетный удар по Херсону, однако в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области.
Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне рубль ввели в полноценный оборот.
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В США назвали причину снижения боевого духа ВСУ
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Американская газета New York Times пишет, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях, а также отказа желающим, издание также заявляет о растущем недовольстве среди населения из-за вопросов о том, как происходит выбор получателей повесток.
Украинцы все больше недовольны тем, что выдача повесток, особенно на улицах, является «тайной и произвольной», пишет издание. Несмотря на заявления выдающих повестки военных о том, что они набирают только желающих, население все больше жалуется, что «они нарушают законы правительства, а также иногда призывают нежелающих, отказывая тем, кто хочет».
«Некоторые из получателей (повесток) говорят, что им никогда не давали выбора ... в то время как есть сообщения о мужчинах, которые жаждут участвовать в боевых действиях, но им отказывают по причинам, которые являются бюрократическими... Процесс покрыт тайнами с малой долей открытости о стандартах, применяемых к каждому этапу», – передает РИА «Новости» материал газеты.
По словам члена украинской территориальной обороны, есть множество людей, у которых «много мотивации и способностей, которые хотят вступить в армию сейчас, но они их не берут».
О том, что набор тех, кто не хотел идти на фронт, понижает боевой дух в украинских войсках, заявляют и украинские командиры, и высокопоставленные военные. Издание также отмечает, что в районах, находящихся вблизи границы с Россией, в том числе в Харькове, некоторые отказываются служить в украинских войсках из-за поддержки России. «Они говорят: «Я не хочу служить! Украина даже не реальная страна!» – рассказал газете выдающий повестки офицер.
Кроме того, издание пишет, что «чувство единства трещит по швам» также из-за усталости солдат в украинских войсках, в частности, среди неподготовленных новобранцев. «Нас некому заменить. Слишком мало людей», – рассказал участвующий в боевых действиях фермер, отметив, что это «сложно психологически».
Ранее российские силовики со ссылкой на информацию своих источников в украинских войсках сообщили, что обеспечивать призыв в армию на Украине в последней месяц стали в основном за счет сельских жителей, поскольку в отличие от горожан, у них не хватает денег, чтобы откупиться в условиях достаточно высоких цен на эти услуги – комиссоваться стоит от 5 тыс. долларов.
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У сотрудников Госдепа США заподозрили «воспаленное воображение»
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Утверждения Госдепартамента США об усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей, говорится в комментарии посольства России в США.
«Обратили внимание на утверждение пресс-службы Госдепартамента, что наша страна якобы становится «изгоем», а российские контакты направлены на то, чтобы «сдержать натиск возмущения» против нас», – говорится в сообщении в Telegram-канале российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
«Огульные заявления не выдерживают критики. Руководство России активно вовлечено в международные дела. Очередным подтверждением тому является насыщенная программа африканского турне министра иностранных дел Сергея Лаврова», – отметили дипломаты.
«Попытки представить нашу страну изолированной вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью», – заявили в посольстве. «Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывает недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ», – добавили дипломаты.
Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что Россия якобы становится «изгоем».
Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник прибыл с рабочим визитом в Уганду. Эта страна станет третьим пунктом в турне главы МИД РФ по странам Африки. До этого он побывал в Египте и Республике Конго. До 28 июля глава российской дипломатии посетит также Эфиопию.
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Российские зенитчики научились сбивать ракеты американской РСЗО HIMARS
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Российские силы ПВО научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые с конца июня начали применять в Донбассе украинские военные, рассказал офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные»).
«Зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3» я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того, что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было (заявлено)», – передает РИА «Новости» слова офицера.
По его словам, его батарея сбила уже не один HIMARS в небе Донбасса. Хотя, по признанию военнослужащего, это было нелегкой задачей.
«Самая сложная цель, по которым работали мы, – это реактивные снаряды HIMARS. Данные снаряды... летят на очень большой высоте. Мы, по крайней мере, обнаруживаем (ракеты) до 22 тыс. метров по высоте. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное... Наши боевые расчеты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение 10 секунд... Эффективная площадь рассеивания данных снарядов очень малая, всего лишь ноль один. Поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной», – отметил собеседник агентства.
Несмотря на это, по словам офицера, зенитчики все же пытаются их сбивать. «Профессионализм наших воинов повысился до самого максимального уровня, и сейчас проблемы не составляет бороться и с данной системой», – подчеркнул он.
Ранее в Минобороны сообщили, что в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой народной республики и Алексеевки Херсонской области перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.
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В США отказали Украине в праве на борщ
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Украина не может заявлять исключительные права на борщ, заявила в статье для издания The American Conservative публицист Катя Седжвик.
По ее словам, история не сохранила имени изобретателя этого блюда. Борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля, передает РИА «Новости» мнение издание.
Так, Седжвик добавила, что борщ «явно старше хроник, подтверждающих его существование», а возможно «предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу». Но даже если предположить, что блюдо придумали на территории современной Украины, то неизвестно, кто первый в столь многонациональном регионе додумался положить в суп ключевой элемент – свеклу, отмечается в статье.
«Это вполне мог быть казак, татарин или русин – и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями», – заключила Седжвик.
Спикер российского МИД Мария Захарова в свою очередь напомнила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева.
«Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584–1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим», – написала она в своем Telegram-канале.
В начале июля Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. О планах подачи заявки минкультуры Украины заявило в прошлом году. Представители украинских властей делают особый акцент на то, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как русские придумали «украинский борщ».
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Глава Роскосмоса заявил о выходе России из проекта МКС
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Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года принято, все обязательства перед партнерами будут выполнены, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
«Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», – передает ТАСС слова Борисова.
По словам Борисова, к этому времени Россия начнет формировать российскую орбитальную станцию.
«Будем продолжать в соответствии с намеченными утвержденными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции», – сказал Борисов, подчеркнув, что госкорпорация не будет забывать и о научном космосе.
По его словам, космическая отрасль России находится в непростой ситуации.
«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», – передает РИА «Новости» слова Борисова.
Он отметил, что приоритетом Роскосмоса будет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами.
«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами», – сказал Борисов.
По словам главы Роскосмоса, к таким услугам относятся навигация, связь, передача данных, метео-, геодезическая информации и прочее. «Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», – добавил он.
Ранее глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.
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Боррель назвал условия изменений санкций ЕС против России
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Евросоюз не исключает возможности внесения частичных изменений в санкции против России, если они оказывают косвенное воздействие на рынки продовольствия и удобрений, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, чьи слова приводит испанское агентство EFE.
По версии главы дипломатии Евросоюза, рестрикции против РФ «не виноваты в высоких ценах на продукты питания или удобрения». Он полагает, что есть экономические субъекты, которые на фоне санкций «реагируют чрезмерно». «Имея возможность делать то, что не запрещено, они не делают этого», – цитирует его ТАСС.
«Если есть какое-то явление, которое влияет на этот российский экспорт, конечно, мы его изучим и устраним», – заверил глава дипломатии ЕС. Он утверждал, что предложенные сообществом санкции против РФ «ясно исключают продукты питания и удобрения». «Мы не можем винить санкции, но если такие вещи происходят, которые могут быть косвенными последствиями, без сомнения, мы будем следить за этим и предупреждать операторов, чтобы такого не происходило», – добавил Боррель.
Напомним, совет ЕС принял во вторник формальное постановление о продлении действия санкций против России на шесть месяцев – до 31 января 2023 года.
В Испании предупредили о расколе в ЕС из-за мер по экономии газа
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На фоне усугубляющегося энергетического кризиса ЕС может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом «первые трещины» уже начали появляться, сообщило испанское издание El Pais.
Как утверждается в материале, в Брюсселе опасаются, что «исключительные» меры блока, такие как нормирование и сокращение потребления газа, приведут к его расколу. Издание предупреждает, что «первые трещины» уже начали появляться перед лицом возможного энергетического и экономического кризисов «с непредсказуемыми последствиями». «Европейский союз содрогается», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».
Как сообщает издание, предложение сократить потребление газа в ЕС на 15% уже выявило глубокие разногласия между 27 государствами-членами, однако противоречия в последние недели выходят за рамки энергетического поля: разногласия между «севером» и «югом» очевидны и в вопросах фискальной и монетарной политики.
«В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет», – резюмирует издание.
Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Ранее в США сравнили влияние санкций на экономику России и стран ЕС, отметив, что с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Днем ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Жена Шредера назвала цели его визита в Москву
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике, заявила его супруга Со Ен Ким-Шредер.
«Он не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве», – заявила Ким-Шредер изданию Spiegel, передает РИА «Новости».
Издание также сообщает со ссылкой на иные источники, что в центре переговоров поставки газа через «Северный поток», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве». Предполагается, что бывший канцлер прибыл в Москву в воскресенье через Баку, во вторник он отправится назад.
Накануне Шредера в Москве обнаружил корреспондент немецкого телеканала NTV, которому тот заявил, что он в городе «несколько дней на отдыхе». При этом встреча репортера и экс-политика произошла недалеко от офиса «Роснефти».
В Кремле не исключили возможности контактов Путина и Шредера в Москве.
Немецкие пользователи Twitter (запрещен в России) разошлись во мнениях в попытках разгадать истинные мотивы времяпровождения Шредера в российской столице, пока тот, по собственному заявлению, проводит свой отпуск в Москве неподалеку от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».
В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии (занимал пост с 1998 по 2005 год).
Сам Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса.