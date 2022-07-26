Новые учебные заведения на освобожденных территориях получили аккредитацию Рособрнадзора

Эксперт оценил данные западных СМИ о подготовке ВСУ к «битве за Херсон»

«Пока неизвестно, с какими силами стороны придут к началу битвы за Херсон. Но наши войска уже укрепляют группировку на Николаевском направлении», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя сообщения в западной прессе о подготовке ВСУ к атаке на Херсон.

«Про «битву за Херсон» украинские политики и западная пресса говорят уже третий месяц. Но никаких серьезных поползновений на этом направлении пока не предпринимается. Это обусловлено в том числе потенциально большими потерями ВСУ при отсутствии гарантии успеха», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Однако мы видим подготовительные мероприятия со стороны украинской армии и их западных коллег. Очевидно, что по политическим причинам рано или поздно атаки все же начнутся. Ну а мы уже знаем, что российское командование быстро реагирует на подобные действия и сейчас укрепляется группировка на Николаевском направлении. Это подтверждается из разных источников», – заметил собеседник.

Рожин также подчеркнул, что сложно делать тактические прогнозы, учитывая тот факт, что неизвестно, с какими силами стороны придут к началу битвы. «Да и сравнение с битвой за Фаллужду, которое приводят американские наемники, нельзя назвать полностью корректным. Тогда речь шла о зачистке города силами обычных регулярных формирований, а тут мы имеем дело с нерегулярными армиями, а также с артиллерией, РСЗО и авиацией», – заключил Рожин.

В то же время украинский политик и блогер Анатолий Шарий предположил, что заявления о «битве за юг», равно как и обещания украинских политиков «закончить войну до зимы», являются элементами «сериала и шоу».

«Мы постоянно слышим о чудо-оружии, которое вот-вот переломит ход войны, ожидаем каких-то сюрпризов... В итоге это дойдет до того, что у людей появится полное разочарование в том, что говорят киевские спикеры. И самым непредсказуемым сюрпризом может стать то, что украинская власть заявит о своей победе, которую остальные не заметили. Мое мнение – все придет к унизительным, позорным договоренностям и официально подкрепленной сдаче территорий. Проверим», – сказал Шарий.

Ранее издание The New York Times сообщило о том, что ВСУ готовятся к «амбициозной атаке» на Херсон. Однако такая атака потребует «огромных ресурсов и приведет к тяжелым потерям». «В течение месяца украинские артиллерийские и ракетные войска ослабляли российские позиции, используя ряд новых западных вооружений, включая системы HIMARS, предоставленные США», – добавляет издание и напоминает, что атака на Херсон является приоритетом для Владимира Зеленского.

Однако запланированное Украиной наступление на юге вызвало споры среди западных официальных лиц и некоторых аналитиков – они сомневаются в том, что ВСУ готовы к подобной операции на фоне успехов ВС России в Донбассе. «Тем не менее украинские официальные лица и несколько представителей западной разведки заявили о важности того, чтобы Украина попыталась начать контратаку», – пишет NYT, ссылаясь в том числе на главу британской Ми-6 Ричарда Мура.

«Для контратаки потребуется огромное количество войск и гораздо больше систем наступательных вооружений, чем располагает Украина в настоящее время. В целом ВСУ расходуют от 6–8 тыс. снарядов в день. Если бы ВСУ начали активное наступление на Херсон, то снарядов потребовалось бы в 3–4 раза больше», – полагают американские аналитики.

«Мы смотрим на Херсон, как на следующую Эль-Фаллуджу, – сказал Майкл Мальдонадо, 34-летний бывший морской пехотинец США из Канзаса, присоединившийся к 28-й бригаде ВСУ. – Будет много сумасшедших боев».

Отметим, что для американских военных иракская Эль-Фаллуджа имеет особое значение: этот город в 2004 году силы ВС США и частных военных компаний штурмовали несколько месяцев, неся тяжелые потери. В результате двух продолжительных битв город прозван «кладбищем для американцев».

Напомним, украинские военные в ночь на вторник предприняли попытку нанести ракетный удар по Херсону, однако в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области.

Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне рубль ввели в полноценный оборот.

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