Эксперт: Школьников более всего беспокоят угрозы безопасности в соцсетях

«Проводя конкурс, мы хотим побудить у школьников формирование критического отношения к тому, с чем они сталкиваются в интернете. И мы видим небывалый интерес с их стороны», – рассказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Екатерина Мизулина, комментируя итоги всероссийского конкурса школьных сочинений по безопасности в Сети.

«Конкурс школьных сочинений мы запустили в январе, в рамках всероссийского урока безопасного интернета. Наша основная задача – привлечь внимание самих детей к вопросамих безопасности в Сети и к тем рискам, с которыми они могут столкнуться при использовании интернета. Вместе с тем мы хотим побудить у детей формирование критического отношения к тому, с чем они сталкиваются в Сети», – отметила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Количество поданных на конкурс работ нас приятно удивило. Было сложно выбрать лучших из лучших. Мы с организаторами даже решили добавить дополнительно десять призовых мест, чтобы отметить больше качественных работ. На следующий год мы уже запланировали расширение конкурса с учетом такой активности школьников, будет больше номинаций и возрастных групп», – рассказала собеседница.

«Последние события – и блокировка некоторых социальных сетей, и продолжающаяся спецоперация, конечно, не остались без внимания школьников. Большее число детских сочинений связано с безопасностью именно в соцсетях. Это неслучайно, ведь с начала СВО на детей и подростков в блогах льется огромное количество недостоверной и насильственной информации, фейков», – объяснила собеседница.

«Яркий пример – видеохостинг YouTube. Дети заходят туда смотреть мультики, подростковые программы или познавательные ролики, а им алгоритмы хостинга выдают видео, опасные для их психического здоровья», – добавила Мизулина.

«Это все говорит о том, что необходимо совершенствовать наше законодательство, усиливать защиту детей от опасной информации в Сети. Это особенно важно с учетом того, что мы все больше времени проводим с использованием гаджетов и объективно понимаем, что оно будет только увеличиваться. Вместе с тем важность совершенствования законодательства обуславливается еще и тем, что западные площадки отказываются исполнять предписания российских органов надзора в Сети», – заключила собеседница.

В январе, в рамках единого урока о безопасности в Сети был объявлен конкурс на лучшее школьное сочинение по безопасности в интернете. Работы принимались с февраля по июнь. Всего за этот период организаторы получили 737 работ от учащихся 8–11 классов из разных уголков страны.

Церемония награждения победителей состоится осенью в Москве. Победители конкурса приедут в столицу вместе с одноклассниками, где для детей также будет организована специальная экскурсионная и учебная программа.

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