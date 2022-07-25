Эксперты назвали потенциальный список стран-участниц трибунала по Украине

«Привлечение к международному трибуналу партнеров России по таким организациям, как СНГ, БРИКС, ОДКБ и ШОС целесообразно и потенциально возможно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее глава СК Александр Бастрыкин перечислил страны, которые могут примкнуть к России при организации трибунала по Украине.

«Международный трибунал мы можем провести в рамках взаимодействия России, ЛНР и ДНР. Вместе с тем, безусловно, стоит вести диалог с нашими партнерами по СНГ, БРИКС, ОДКБ, ШОС. Перечисленные Александром Бастрыкиным страны вполне рационально определены. Потенциально можно привлечь их в качестве участников трибунала», – отметил глава Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

Напомним, в начале марта Общественная палата РФ инициировала создание Международного общественного трибунала. В него входят правозащитники, журналисты из разных стран мира. Цель – собрать свидетельства военных преступлений, предать их огласке и передать эти доказательства в правоохранительные органы.

Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что создание трибунала над украинскими военными преступниками под эгидой ООН в текущей перспективе «крайне сомнительно», поскольку Запад «спонсирует украинский национализм и поддерживает киевский режим». По мнению главы СК, вопрос более уместно прорабатывать этот вопрос с «партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», и трибунал «можно было бы оформить соглашением между Россией, странами-членами указанных организаций, ДНР и ЛНР». Бастрыкин, которого цитирует «Российская газета», считает, что такими странами могут быть также Сирия, Иран и Боливия.

Ранее глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что при подготовке к трибуналу за основу взят Нюрнбергский процесс.

Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над участниками украинских формирований, причастными к военным преступлениям. В частности, планируется провести Мариупольский трибунал.

«Трибунал на территории наших республик будет проводиться на основе международного и гуманитарного права, правил ведения войны. Участие в нем иностранных представителей должно базироваться на желании следовать принципам непредвзятости, на готовности оценивать ситуацию с точки зрения человеческих ценностей. Все эти принципы, к сожалению, страны Запада растаптывают, но для нас они остаются в приоритете. Государства, которые придерживаются этих канонов, могли бы иметь своих наблюдателей на трибунале», – считает посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Он не исключил возможность участия отдельных представителей стран Запада в трибунале. «Я бы под одну гребенку не ровнял всех. Те государства или представители каких-то объединений, партий, которые и сейчас имеют свое мнение и не поддаются влиянию Вашингтона или Лондона, они могли бы изъявить желание участвовать в наблюдательной миссии международного трибунала», – сказал Мирошник.

«В качестве наблюдателей на трибунал можно приглашать представителей различных стран. Исключено участие наблюдателей из недружественных стран, из остальных – необходимо максимально возможное количество людей», – считает бывший председатель парламента ДНР, политолог Андрей Пургин.

«Самое главное, чтобы процессы были максимально открытыми, с проведением трансляций. Важно, чтобы процессы максимально освещались прессой не только в России и в республиках, но и для жителей Запорожья, Херсона, Харькова. Особенно российская молодежь должна увидеть эти процессы. Денацификация – это очень туманный термин, а молодежь должна увидеть лицо нацизма воочию», – уверен собеседник.

В процессах нужно задействовать население ЛНР, ДНР и освобожденных территорий. Нужно за основу брать практику, которую использовал Советский Союз в 1945 году, – это сходы граждан, добавляет Пургин. По его мнению, следует активизировать подготовку к трибуналу: «Война уже длится 8 лет. Пора начинать процессы».