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Эксперт рассказал о мошенничестве в сервисах по ремонту смартфонов
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Своевременно ремонтировать смартфон и поддерживать его в работоспособном состоянии очень важно, но при этом нужно тщательно выбирать сервисный центр, чтобы не оказаться обманутым мошенниками, рассказал эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев.
«Самые яркие ребята в плане обмана – это выездные сервисы. Там, наверное, около 90% – это мошенничество. Схема там очень простая: приезжает мастер, разбирает телефон и говорит, что надо делать дорогостоящий ремонт за 10-30 тыс. рублей, а после этого ставит клиента перед выбором: или платите, или мастер собирать смартфон не будет. Обычно люди платят», – рассказал в интервью радио Sputnik эксперт.
С мошенничеством можно столкнуться и в стационарных сервисных центрах, специализирующихся на ремонте смартфонов, продолжил он.
«В сервисе, куда вы приходите самостоятельно, тоже могут обмануть. Самый распространенный вариант – когда смартфону необходим небольшой ремонт, а человеку предлагают заплатить за замену дорогих комплектующих. Например, человеку плохо слышно, и он приходит с этой проблемой в сервис. Ему говорят, что надо за 5-7 тыс. рублей заменить микросхему и динамик. Человек соглашается и отдает телефон. А на самом деле они устраняют проблему, почистив сетку динамика. Щеточкой прошлись, и все», – объяснил Мокеев.
Эксперт рекомендует не отдавать гаджет в первую попавшуюся мастерскую, а поискать сервисный центр, о котором хорошо отзываются другие клиенты.
Ранее россиян предупредили о связанных с сервисами Apple схемах мошенничества.
ВМФ России уничтожил в порту Одессы украинский военный корабль
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В морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon, сообщили в Минобороны России.
«Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины», – сообщает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.
Напомним, по данным украинской стороны, в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. При этом Россия, как сообщили в Турции, заявила о непричастности к удару по одесскому порту. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, а не саму «возможность заявлений» о переговорах с Россией.
Американская газета The New York Times в тот же день написала, что удары по порту Одессы не нарушают зерновую сделку.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Захарова ответила на слова Зеленского об обстреле порта Одессы
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Ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, а не саму «возможность заявлений» о переговорах с Россией, как заявлял украинский президент Владимир Зеленский, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», – написала она в своем Telegram-канале.
The New York Times также прокомментировала удары по порту Одессы. Издание пояснило, почему удары по порту – это не нарушение зерновой сделки. «Но Россия не обещала избегать нападений на части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна, по словам высокопоставленного чиновника ООН. Если поблизости были военные цели, Россия, возможно, пыталась использовать лазейку», – пишет The New York Times.
Газета отметила, что переговоры о широком прекращении огня не велись, поэтому корабли будут проходить через зону боевых действий. «Атаки вблизи кораблей или в используемых ими портах, подобные тем, которые были осуществлены Россией в субботу, могут привести к срыву соглашения. Другим риском может быть злоупотребление доверием или разногласия между инспекторами и должностными лицами объединенного командования», – уточнило издание.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.
Напомним, представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.
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Захарова опубликовала школьное фото Кулебы
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала школьную фотографию главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.
«Кулеба еще в школе определился и с профессией, и с ценностями. Не фейк. С приветом из Каира, где его папа был послом», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова неоднократно вступала в заочную полемику с Кулебой. Так, в мае она отреагировала на его возмущение по поводу возможного отказа Украине в статусе кандидата на вступление в Евросоюз. «Если мы не получим статус кандидата, это может значить лишь одно - Европа пытается нас обмануть. И мы это не проглотим», – заявлял глава украинского МИДа. «До этого глотали же. И ведь неплохо получалось», – отвечала Захарова.
Кулеба занимает пост министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Родился 19 апреля 1981 года в Сумах Украинской ССР. Отец – Иван Кулеба (род. 1953) – с 1993 года кадровый дипломат, с 1997 года занимал должность посла Украины в Египте, Чехии, Казахстане, заместителя государственного секретаря МИД Украины, заместителя министра иностранных дел Украины, а с декабря 2019 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Армении.
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Израиль пригрозил России последствиями из-за закрытия офисов «Сохнут»
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Отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства «Сохнут» будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой, заявил премьер-министр Яир Лапид.
Канцелярия главы правительства сообщила, что Лапид обсудил с министрами деятельность еврейского агентства «Сохнут» в России, передает РИА «Новости».
«Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения», – приводит канцелярия слова Лапида.
Премьер поручил юридической делегации быть готовой выехать в Москву.
В четверг сообщалось, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут».
Напомним, в Басманном суде Москвы сообщили, что Минюст России просит ликвидировать «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что судебная процедура вызвана нарушением российских законов.
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Русские хакеры заявили о победе над Литвой
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Российские хакеры, отомстившие Литве за приостановку транзита из Калининграда, после его возобновления сообщили, что им удалось обвалить работу более 200 интернет-ресурсов республики.
«Литовские власти осознали, что запрет транзита российских грузов из Калининграда влетел им в копеечку и начали «сдавать назад». Повлияло на это, как нам кажется, две вещи – усилия дипломатов России и кибератаки инфраструктуры Литвы», – написали хакеры в Telegram-канале NoName057(16).
Организованные атаки на сервисы Литвы начались 21 июня. Более 200 интернет-ресурсов, государственных и частных, надолго стали недоступны для пользователей и сотрудников. Нанесенный ущерб подсчету не поддается, но явно был внушительным.
Хакеры добавили, что возобновление перевозок стало не окончательной, но важной победой России. «Пусть это послужит уроком для врагов нашей Родины», – подчеркнули они.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.
13 июля в Кремле заявляли, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, но ожидаются подвижки.
Власти Калининградской области сообщили, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область.
До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
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Американский офицер указал на странность в «российской стратегии» США
Руководство США собственноручно загоняет себя в тупик с помощью санкционной политики против России, которая приводит к росту цен на энергоносители, написал в Twitter экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк.
«Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, Европа действует по похожему принципу. Так, Евросоюз, говоря о значительном сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток», не хочет признавать, что это произошло из-за нежелания Канады вовремя вернуть отремонтированную турбину.
Такая политика Запада иррациональна и разрушительна, поскольку ведет к огромным экономическим потрясениям, отметил Блэк.
Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Новый пакет ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации.
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Лавров рассказал об искушении ООН на переговорах по зерну
Делегация ООН хотела поддаться искушению во время решения вопроса по поставкам российского зерна, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Египта Самехом Шкури.
По словам Лаврова, во время встречи делегаций в Стамбуле была предпринята попытка поставить в приоритет транспортировку украинских злаковых, отметив, что к подобному призывали западные коллеги, передает Lenta.Ru.
«Когда [в Стамбуле] дело дошло до завершения работы, некоторые наши западные коллеги стали пытаться делать все, чтобы решить только проблему украинского зерна. А вопросы, связанные с поставками на мировые рынки зерна из Российской Федерации, объем которого гораздо выше, чем украинские запасы, «отложить на потом». И мы почувствовали, что даже в делегации ООН, которая работала в Стамбуле, было искушение пойти по этому пути», – уточнил политик.
Ранее Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что в рамках продуктовой сделки ООН добьется снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
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NYT: Эрдоган «сводит с ума» Байдена из-за России
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал «головной болью» для американского лидера Джо Байдена, пишет газета The New York Times.
По мнению автора статьи Майкла Кроули, связано это с тем, что Анкара зачастую проводит политику, которая расходится с повесткой западных стран и «сводит с ума» администрацию американского лидера, передает РИА «Новости».
«Эрдоган – вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу», – приводит издание слова бывшего офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.
Автор статьи напомнил об очередных предупреждениях Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и его поездке в Тегеран на встречу с российским и иранским лидерами Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным.
«Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России», – подытожили в газете.
Ранее Эрдоган вместе с президентами России и Ирана принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. По результатам саммита Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
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Бастрыкин назвал возможных партнеров России для проведения трибунала по Украине
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Проводить трибунал над украинскими преступниками под эгидой ООН – сомнительная идея, лучше работать над его организацией с партнерами России, заявил глава СК Александр Бастрыкин.
Бастрыкин считает, что «создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно», учитывая что Запад «спонсирует украинский национализм и поддерживет киевский режим». По мнению главы СК, вопрос «более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», пишет «Российская газета».
По его мнению, трибунал «можно было бы оформить соглашением между Россией, странами – членами указанных организаций», ДНР и ЛНР. Бастрыкин полагает, что «целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права». Он считает, что такими странами могут быть Сирия, Иран и Боливия.
Бастрыкин заявил, что «создание международного судебного органа продемонстрировало бы всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества, решимость России и подлинных партнеров нашей страны в искоренении нацизма, национализма и ксенофобии».
Напомним, глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что при подготовке к международному трибуналу, который проведут над украинскими военными преступниками, за основу взят Нюрнбергский процесс.
Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. В частности, планируется провести Мариупольский трибунал (на нем рассмотрят и преступления, совершенные в Волновахе). Судить будут как членов нацбатов, так и военных ВСУ, которые совершали не менее жестокие преступления, чем националистические батальоны.
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Le Monde: Европа исчерпала все возможности по санкциям против России
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Европейский союз принял новый пакет санкций против России, но на этот раз среди них нет никаких серьезных мер, пишет французская газета Le Monde.
Европа приняла новый пакет санкций против России, но в отличие от шести предыдущих наборов мер в этом пакете нет каких-либо весомых ограничений, передает RT текст статьи Le Monde.
«Мы исчерпали свои возможности», – приводит издание слова неназванного дипломата. ЕС не готов отказываться от российского газа, ведь даже справиться с проблемами в поставках удается с трудом. Даже Польша и страны Прибалтики не готовы выкладывать на стол такое предложение, тем более что оно подчеркнуло бы разногласия внутри блока, констатирует автор публикации.
Поэтому новые санкции призваны лишь скорректировать действие прежних, отмечает автор статьи, чтобы они работали эффективнее и чтобы их было сложнее обойти. Так, например, запрет на доступ в европейские порты для российских кораблей был расширен на порты соседних стран, где сейчас выгружаются некоторые товары.
К тому же Европа стремилась, чтобы ее санкции гармонично сочетались с санкциями «Большой семерки»: там, например, в конце июня отказались от российского золота. По той же причине был расширен запрет на экспорт в Россию ряда товаров, включая полицейские каски и технологии для ядерного сектора. Эксперты подсчитали, что в прошлом году в Россию было экспортировано товаров на 88,4 млрд долларов, а сегодня 28% из них под запретом. При этом 51% российских товаров теперь нельзя поставлять в ЕС.
Однако есть и послабления, отмечает автор статьи. Из-за того, что страны ЕС обвиняли в том, что их действия ведут к нехватке еды и голоду в Африке, Европа решила, что сможет разблокировать фонды российских банков, если это будет нужно для восстановления торговли продуктами питания, пишет Le Monde.
Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Новый пакет ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации.
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Сатановский нашел неожиданное объяснение попыткам дипломатов США сорвать фотосессии Лаврова
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Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал информацию российского МИД о том, что американские дипломаты предпринимают немалые усилия для того, чтобы сорвать фотосессии Сергея Лаврова с коллегами в ходе его африканского турне.
Эксперт назвал это «действительно забавным». «Хотя с другой стороны, если Россия, вопреки утверждениям Госдепартамента, не изолирована и добиться этого никакими способами, включая личные просьбы высокого американского начальства, до президента и госсекретаря включительно, по нефти, газу, удобрениям, зерну, вооружениям и всему прочему ассортименту товаров, которые наша страна продает на мировых рынках, не удается, остается пытаться создать иллюзию ее изоляции.
«Смотрите, люди добрые, фотографий Лаврова с другими главами МИДов-то нет! Не хотят, наверное, они с ним сниматься»... Как дети малые, ей Богу! Не Госдепартамент США, а младшая группа детского сада», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.
При этом поездка министра, по словам Сатановского, «получается интересная». «Египет, Эфиопия, Уганда и ДРК – при всех проблемах стран африканского континента, которые ему присущи (и далеко не все из них – следствие колониального прошлого), государства более чем значимые. Так что отношения с ними России, вступившей в новый период своей истории, когда она может спокойно действовать в собственных интересах без оглядки на Запад, нарушивший все правила игры на международной арене, которые ранее сам же и установил, можно выстраивать по-новому, с учетом и далеко еще не забытых достижений советского периода нашей истории, когда присутствие Москвы в Африке и на Ближнем Востоке было куда более значимым, чем сегодня, и последней трети столетия, на протяжении которой тоже было немало толкового. Ну, поглядим, что будет...», – отметил президент Института Ближнего Востока.
«Впрочем, не исключено, что в данном случае мы предвзято оцениваем действия американской дипломатии и вся она пронизана исключительно заботой о процветании России, ее успехах во внешней политике, экономике и безопасности, а также искренним стремлением эти успехи обеспечить, снизив до минимума любые риски в непредвиденных ситуациях, с которыми руководство нашей страны может столкнуться в своей ежедневной работе», – сыронизировал Сатановский.
«К примеру, эпидемиологическая ситуация сейчас в мире какая? Правильно, паршивая ситуация. Можно даже сказать, угрожающая. Оспа какая-то обезьянья пошла, коронавирус никуда не делся – один штамм за другим выявляется. Не дельта, так омикрон, не омикрон, так еще какая-нибудь гадость. Зачем Лаврову рисковать? Нет фотосессий, нет и угрозы подхватить инфекцию, все просто. Господи, какие же все-таки американские дипломаты заботливые люди! Просто зайки-пушистики...» – заключил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что американские дипломаты в разных странах упрашивают зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как пояснила Захарова, американцы не хотят, чтобы фотографии «использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».
«Американские «партнеры» даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США», – добавила она.
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CNN: Россия готовится к «подводной холодной войне»
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Передача Военно-морскому флоту России исследовательской подводной лодки «Белгород» – самой длинной в мире подлодки – может ознаменовать начало «холодной войны под водой» и «подводных кошек-мышек» с ВМС США и Королевскими ВМФ Великобритании, говорится в статье американской телекомпании CNN.
Российский военно-морской флот принял на вооружение самую длинную известную подводную лодку в мире, пишет CNN. Телеканал отмечает, что длина «Белгорода» составляет 184 метра, она «даже длиннее подводных лодок с баллистическими и управляемыми ракетами класса «Огайо» ВМС США, длина которых составляет 171 метр».
Судостроительное предприятие АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) подчеркивает, что «Белгород» является исследовательским судном, однако, по словам экспертов, на которых ссылается CNN, «это платформа для шпионажа и, возможно, ядерного оружия».
Конструкция подлодки «Белгород», продолжает CNN, представляет собой модифицированную версию российских подводных лодок с управляемыми ракетами класса Oscar-II (по кодификации НАТО; речь идет о подлодках проекта 949А «Антей»), удлиненных для размещения первых в мире малозаметных торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведданных.
Если «Белгород» «сможет успешно добавить эти новые возможности российскому флоту», то в следующем десятилетии, согласно прогнозу CNN, мир вернется к «сценам холодной войны под водой, когда американские и российские подводные лодки выслеживали и охотились друг на друга в напряженных противостояниях».
CNN напоминает, что новая российская подводная лодка предназначена для того, чтобы нести ядерные беспилотники «Посейдон». «Эта ядерная «мегаторпеда» уникальна в мировой истории. «Посейдон» – это совершенно новая категория оружия. Это изменит военно-морское планирование как в России, так и на Западе», – приводятся в статье слова эксперта в области подводных лодок, автора сайта Covert Shores Эйч-Ай Саттона.
В статье CNN говорится также, что согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США (CRS), «Посейдоны» являются «оружием возмездия», предназначенного для нанесения ответного удара по врагу после ядерного удара по России. Согласно отчету CRS, «Белгород» будет способен нести до восьми «Посейдонов».
«Подводная игра в кошки-мышки, в которой подлодки – охотники-убийцы ВМС США и [британского] Королевского флота преследуют русских, может быть возобновлена. Может начаться новая холодная война в Арктике, Северной Атлантике и северной части Тихого океана», – написал он. Саттон добавляет, что «Белгород», вероятно, также станет платформой для сбора разведданных.
«Белгород» будет укомплектован экипажем ВМФ России, но «эксплуатироваться под руководством ГУГИ» – «секретного» Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России, а также будет нести «ряд миниатюрных подводных лодок и подводных аппаратов для выполнения секретных специальных миссий», указал Саттон.
К-329 «Белгород» – российская атомная подводная лодка специального назначения, единственный представитель проекта 09852, носитель беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон». Построена на судостроительном заводе «Севмаш», спущена на воду 23 апреля 2019 года. 8 июля 2022 года состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи подлодки Военно-морскому флоту. Служить будет на Тихом океане. Все характеристики этой подлодки засекречены.
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Лавров раскрыл детали «зерновой сделки»
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Россия и Турция будут своими военно-морскими силами обеспечивать безопасность судов, перевозящих зерно, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире.
«Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность», – приводит его слова РИА «Новости».
Лавров добавил, что «когда суда будут идти в направлении украинских портов, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие».
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
Лавров рассказал, кто будет сопровождать суда с украинским зерном
Обеспечивать сопровождение судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, ее определят позднее, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств.
«В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Он отметил, что меморандум РФ-ООН, подписанный одновременно с соглашениями в Стамбуле, «обязал генерального секретаря ООН запустить процесс, убедить западные страны и добиться от них решения о снятии всех ограничений», наложенных на экспорт российского зерна.
Министр подчеркнул, что несмотря на то, что продовольствие не подпало под антироссийские ограничения напрямую, рестрикции были наложены на возможность захода российских судов с продовольствием в зарубежные порты, захода иностранных судов в порты РФ за зерном, а также механизмы оплаты и страхования, это усугубило мировой продовольственный кризис.
Лавров подчеркнул, что кризис возник не по вине России, а из-за нарушения цепочек поставок в связи с пандемией коронавируса, бесконтрольным печатанием денег в США и ЕС для оплаты продовольствия и медикаментов, способствовали ему и засухи, которые четыре года подряд возникали в регионе Северной Африки.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
В России оценили планы ЕС увеличить закупки газа в Нигерии
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«Нигерия не сможет одномоментно увеличить поставки СПГ в Евросоюз. Но в перспективе это возможно», – завил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя желание Евросоюза увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на случай прекращения поставок топлива из России.
«На Нигерию приходится порядка 2,8% мировых запасов газа. То есть при наличии времени и желания делать инвестиции, Абуджа сможет легко нарастить добычу природных ресурсов, а затем отправить топливо на экспорт. Вопрос лишь в том, когда это можно сделать», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве России.
«Дело в том, что на строительство нового СПГ-проекта потребуется несколько лет. Надо также учитывать, что Европа – не единственный потребитель этого газа. Есть еще Азия. И между ними начнется ценовая война за право получать топливо. Так что заявление ЕС – заявка на будущее, а не вопрос ближайшей перспективы», – рассуждает собеседник.
Вместе с тем, замечает эксперт, в течение нескольких лет ситуация может измениться. «Когда СПГ-проекты будут реализованы, ими начнут активно пользоваться. Не исключено, что в перспективе пяти лет появятся крупные СПГ-проекты, которые Европа сможет скупить. Пока же в ЕС приходит больше российского СПГ, нежели нигерийского. Но надо признать, что всегда остаются риски, что наш СПГ могут просто запретить», – заключил Митрахович.
Ранее нигерийская газета Premium Times сообщила о желании Европейского союза увеличить закупки СПГ из Нигерии. По данным издания, намерение связано с опасениями о прекращении российских поставок.
Так, генеральный директор министерства энергетики Европейской комиссии Мэтью Болдуин заявил, что «Европа находится в затруднительном положении» после нала специальной военной операции России на Украине.
Он также отметил, что в настоящее время Нигерия поставляет порядка 14% от общей доли импорта газа в ЕС. Кроме того, 60% всех поставок СПГ Абуджи приходятся на экспорт в Европу. Болдуин подчеркнул что ЕС рассчитывают на увеличение этих показателей.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля.
Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке – 2».
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что российский газ поступает на территорию страны в штатном расписании.
В прошлую пятницу наибольший шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие».
Глава МИД Сийярто в свою очередь заявил об отказе даже обсуждать ограничительные меры в отношении Газпрома и российского газа в целом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Европа совершает энергетический суицид.
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