Эксперт рассказал о мошенничестве в сервисах по ремонту смартфонов

В России оценили планы ЕС увеличить закупки газа в Нигерии

«Нигерия не сможет одномоментно увеличить поставки СПГ в Евросоюз. Но в перспективе это возможно», – завил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя желание Евросоюза увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на случай прекращения поставок топлива из России.

«На Нигерию приходится порядка 2,8% мировых запасов газа. То есть при наличии времени и желания делать инвестиции, Абуджа сможет легко нарастить добычу природных ресурсов, а затем отправить топливо на экспорт. Вопрос лишь в том, когда это можно сделать», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве России.

«Дело в том, что на строительство нового СПГ-проекта потребуется несколько лет. Надо также учитывать, что Европа – не единственный потребитель этого газа. Есть еще Азия. И между ними начнется ценовая война за право получать топливо. Так что заявление ЕС – заявка на будущее, а не вопрос ближайшей перспективы», – рассуждает собеседник.

Вместе с тем, замечает эксперт, в течение нескольких лет ситуация может измениться. «Когда СПГ-проекты будут реализованы, ими начнут активно пользоваться. Не исключено, что в перспективе пяти лет появятся крупные СПГ-проекты, которые Европа сможет скупить. Пока же в ЕС приходит больше российского СПГ, нежели нигерийского. Но надо признать, что всегда остаются риски, что наш СПГ могут просто запретить», – заключил Митрахович.

Ранее нигерийская газета Premium Times сообщила о желании Европейского союза увеличить закупки СПГ из Нигерии. По данным издания, намерение связано с опасениями о прекращении российских поставок.

Так, генеральный директор министерства энергетики Европейской комиссии Мэтью Болдуин заявил, что «Европа находится в затруднительном положении» после нала специальной военной операции России на Украине.

Он также отметил, что в настоящее время Нигерия поставляет порядка 14% от общей доли импорта газа в ЕС. Кроме того, 60% всех поставок СПГ Абуджи приходятся на экспорт в Европу. Болдуин подчеркнул что ЕС рассчитывают на увеличение этих показателей.

В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля.

Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке – 2».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что российский газ поступает на территорию страны в штатном расписании.

В прошлую пятницу наибольший шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие».

Глава МИД Сийярто в свою очередь заявил об отказе даже обсуждать ограничительные меры в отношении Газпрома и российского газа в целом.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Европа совершает энергетический суицид.

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