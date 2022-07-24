Кадыров: Европа вынуждает Россию перейти к полномасштабной войне

Европа своими высказываниями и военной поддержкой украинской армии провоцирует Россию начать полномасштабную войну с применением всевозможных видов оружия, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Европа своими заявлениями и военной поддержкой преследует определенную цель – вынудить Россию перейти со спецоперации на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии. Нужно ли это украинскому народу? Конечно же, нет. А Западу? Еще как! В НАТО наивно полагают, что такая война ослабит Россию», – написал он в Telegram-канале.

Кадыров добавил, что Россия на протяжении всей истории была готова к любой войне, поэтому такой сценарий для нее не страшен.

«Нас устроит, если России будут противостоять натовские каски, но ведь вместо них пошлют ваших отцов, мужей, братьев и сыновей. Вас, украинцы, толкают на смерть. Выход есть. Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на «героическую» смерть», – подчеркнул он.

Ранее Кадыров заявил, что помощь украинским националистам со стороны западноевропейских стран должным образом до них не доходит, либо «таинственным образом тает в карманах властей».

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