В офисе Зеленского заявили о планах США и союзников передать Киеву более 25 РСЗО

США и союзники намерены передать Украине 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единиц и большом количестве боеприпасов к ним», – написал он в своем Telegram-канале.

Накануне представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что Соединенные Штаты не передавали Украине американские истребители, сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.

В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.

Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойд Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.