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Пенсионер погиб под сорванной ураганом крышей в Северной Осетии
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Пожилого жителя Северной Осетии насмерть придавило сорванной с пятиэтажки сильным порывом ветра кровлей, следственные органы проводят по данному факту проверку, сообщает региональное СУСК России.
«23 июля примерно в 20 часов в селении Октябрьское Пригородного района во время града из-за сильных порывов ветра с пятиэтажного дома сорвало крышу и придавило 74-летнего местного жителя. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данному факту организована доследственная проверка, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
У украинских беженцев на Западе начали изымать детей
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В западных странах начали изымать детей у украинских беженцев под надуманными предлогами, уже известно о 79 случаях, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей под весьма надуманными предлогами», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, уже известно о 79 случаях. Это в том числе жители Днепропетровска, Киева, регионов Западной Украины.
«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали или наоборот – быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность с родителями, за то, что мама громко ругала ребенка. Наиболее частые факты изъятия детей зафиксированы в Германии», – подчеркнул Рогов.
Ранее Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) сообщила, что педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей.
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Американские СМИ рассказали о страхе Байдена перед Путиным
Президенты России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона, считает обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.
«После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Мюррей добавил, что такое положение США вызвано страхом американского лидера Джо Байдена перед тем, как российский президент может отреагировать на санкции.
«Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые вероятно будут более разрушительными для нас», – говорится в его статье.
Кроме того, журналист обратил внимание на независимую политику КНР, преследующую свои цели и не считающуюся с НАТО. Отдельно он указал на провал санкционной войны против Москвы.
«Владимир Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России и поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители», – отмечается в публикации.
Ранее американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы
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Москва во время состоявшегося контакта заявила о непричастности к удару по Одессе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«В контактах, состоявшихся с Россией, было сказано, что они (РФ – прим.ВЗГЛЯД) не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос», – приводит РИА «Новости» слова министра.
По словам Акара, в связи с инцидентом он также провел телефонные разговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, который подписал в пятницу в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. «Мы получили необходимую информацию. Они сообщили о факте ракетного нападения на один из пунктов погрузки в порту, негативных последствий нет», – сообщил он.
Министр заявил, что тот факт, что инцидент произошел сразу после соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна, достигнутого в пятницу, вызывает у турецкой стороны беспокойство.
«Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности», – добавил Акар.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает обязательным выполнение договоренностей по экспорту украинского зерна и осуждает данные об ударах в порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта.
По ее словам, в результате попадания ракет начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной выбиты окна в близлежащих зданиях. Ракеты не попали в хранилище зерна в одесском порту.
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В ЛНР разоблачен агент ЦРУ
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Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине.
«В апреле текущего года по подозрению в совершении государственной измены задержан житель ЛНР из числа персонала ОБСЕ. Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР», – говорится в сообщении службы МГБ ЛНР.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена».
Как уточняет ведомство, установлено, что Шабанов «в 2016 году был завербован бывшим сотрудником СБУ, резидентом ЦРУ на Украине Лукашенко Андреем Владимировичем». По данным следствия, «Лукашенко с 1999 года осуществлял разведывательную деятельность по заданию кадрового сотрудника ЦРУ Стивена Габавикса, полковника армии США, занимавшего на тот момент должность командира специального подразделения Центрального разведывательного управления США, обеспечивающего охрану исправительного лагеря на военно-морской базе в Гуантанамо».
МГБ сообщает, что «после прохождения специальной подготовки в США» Шабанов в период с августа 2021 года по апрель 2022 года, выполняя задания Андрея Лукашенко, на территории ЛНР собирал «сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также перемещениях личного состава подразделений Народной милиции ЛНР». Как сообщается, полученные сведения «он передавал представителю ЦРУ посредством смартфона со специализированным программным обеспечением, предоставленным ему СММ ОБСЕ».
Ранее в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.
Трасс собралась получить пост премьера Британии за счет враждебности к России
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс собирается победить экс-министра финансов Риши Сунака в борьбе за пост премьера, упрекая его в недостаточной враждебности к России, пишут СМИ.
Как утверждают близкие сторонники Трасс, она решила использовать вопросы внешней политики и безопасности, позиционируя себя как «ястреба» в отношении России и Китая. Один из ее союзников заявил Sunday Telegraph, что «у Лиз есть опыт, авторитет и решимость, когда дело доходит до Украины и Китая». Риши же, по его словам, «больше находится на стороне «голубей», передает ТАСС.
«Довод Лиз такой: сейчас более опасное время, чем когда бы то ни было со времен завершения холодной войны, и она может вернуть Великобритании лидирующую роль на мировой арене», – заявил сторонник Трасс, добавив, что во время «введения банковских санкций против России минфин при Риши не хотел двигаться так быстро, как хотели Борис и Лиз».
По его словам, британский минфин «очень медлил, когда дело дошло до отключения российских банков от системы SWIFT», ведь это ведомство «по умолчанию должно быть более осторожным, думать лишь о математике, но иногда нужно принимать сложные решения».
Трасс также намерена использовать то, что она более чем за 10 лет работы в правительстве сменила несколько министерских должностей, в то время как Сунак возглавлял лишь одно ведомство в течение двух с половиной лет.
Напомним, Трасс является лидером борьбы за пост премьера Великобритании. Опросы среди членов правящей Консервативной партии, которым и предстоит выбрать нового лидера, указывают на то, что Трасс значительно опережает Сунака. Так, исследование компании YouGov показало 21 июля, что 62% опрошенных членов партии поддержали бы Трасс, а 38% предпочли бы Сунака.
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Захарова высмеяла «мольбы» дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Американские дипломаты в разных странах упрашивают зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова сообщила, что «Сергей Лавров в Каире», где «завтра состоятся его переговоры с руководством Египта». Тем временем дипломаты США, по ее словам, «бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым». Как пояснила Захарова, американцы не хотят, чтобы фотографии «использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».
«Американские «партнеры» даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США», – заявила Захарова в Telegram.
Напомним, российский посол в Индонезии Людмила Воробьева соощила, что на министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об «изоляции» России, на двусторонние встречи с Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен решил избегать групповых фото глав МИД G20 из-за Лаврова. В результате совместное фотографирование глав МИД G20 отменили.
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Немецкие СМИ: Россия выигрывает экономическую войну
Некоторые в Германии интерпретируют возобновление газовых поставок по «Северному потоку» как «признак слабости» России, однако это лишь «свист в лесу», призванный развеять овладевший ими страх, ведь они осознают, что в ближайшее время ФРГ не может отказаться от российского голубого топлива, пишет немецкий интернет-журнал Telepolis.
«Россия все-таки возобновила поставки газа в Германию. Мечта самых ярых сторонников холодной войны не сбылась. Политолог Штефан Майстер из Германского общества внешней политики вообще интерпретирует возобновление газовых поставок как признак слабости России. По его мнению, угрозами сокращения экспорта голубого топлива и расширения военной операции на Украине глава Кремля Владимир Путин всего лишь пытается усилить свою переговорную позицию», – передает RT текст статьи германского издания.
При этом автор публикации задается вопросом: «Почему тогда Берлин не отказывается от российской энергии? И почему всю прошедшую неделю в Германии только и переживали насчет того, потечет ли голубое топливо снова по трубам?»
«В действительности все это свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну», – подчеркивает немецкое издание.
Когда в конце мая ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, стоимость черного золота выросла и Россия заработала на этом деньги, напоминает издание. «Москва сейчас с легкостью может найти альтернативные рынки для своей энергии. Экспорт газа и нефти в Китай постоянно увеличивается», – отмечает автор.
Он указал, что все это противоречит заявлениям в немецких СМИ, что возобновление поставок из России – это признак силы Германии. «Все эти утверждения – всего лишь свист в лесу, с помощью которого некоторые пытаются преодолеть овладевший ими страх, ведь они понимают, что в ближайшие месяцы ФРГ не сможет отказаться от российского газа», – констатируется в статье.
«К тому же на фоне растущей инфляции, особенно в энергетическом секторе, немцы начинают задаваться вопросами об эффективности санкций, которые бьют по Германии сильнее, чем по России. Ведь если люди в ФРГ сидят в холоде, а Москва продает газ по более высокой цене, то даже сторонники эмбарго должны осознать, что что-то идет не так», – отмечается в публикации.
«При этом любые заявления о том, что антироссийская санкционная политика Запада провалилась, власти называют дезинформацией. И делают это для укрепления внутреннего фронта в преддверии возможных протестов. Потенциальных демонстрантов уже записывают в правый лагерь. Но кризисом могут воспользоваться и левые для того, чтобы поставить под сомнение капиталистическую колонизацию страны. Это может подорвать мирную обстановку в государстве. Именно поэтому в борьбе с Россией Берлин обороняет внутренний фронт с особым ожесточением», – заключает Telepolis.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
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МИД Украины назвал слова Орбана российской пропагандой
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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обвинил главу правительства Венгрии Виктора Орбана в том, что премьер якобы распространяет «российскую пропаганду».
Как заявил Николенко, слова Орбана о том, что «санкции не пошатнули Россию» являются «классическим примером российской пропаганды». Николенко также не согласился с мнением Орбана, согласно которому накачивание Украины современным оружием лишь увеличивает продолжительность конфликта. По версии МИД Украины, «предоставление оружия Украине спасает жизни украинцев», передает ТАСС.
Напомним, Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе. Он также заявил о затягивании ситуации на Украине из-за поставок ей оружия. Орбан призвал свою страну готовиться к 2030 году, чтобы остаться «успешным локальным исключением» в период глобального кризиса, который, по его мнению, в это время затронет Европу и США.
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В Гагаузской автономии Молдавии сформировали политдвижение в поддержку ЕАЭС
В Гагаузской автономии создано общественно-политическое движение, выступающее за сближение республики с Россией и ЕАЭС, сообщил председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу.
«Сегодня в Комрате (столица Гагаузии) прошел учредительный съезд движения, которое называется «Gagauz Halk Birlii» (Народный союз Гагаузии). Участники встречи приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости укрепления взаимоотношения с Россией и развивать сотрудничество в рамках евразийского направления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Пержу.
Участники собрания призвали власти республики считаться с позицией жителей автономии, большая часть которых не одобряет стремление официального Кишинева интегрироваться в ЕС. Сообщалось, что президент Майя Санду планировала 11 июля поездку в Гагаузию, но отложила свой визит.
На съезде избрали председателя нового движения, им стал депутат Народного собрания Гагаузии (местный парламент) Виктор Петров.
«Мы считаем антинародной и антигосударственной политику властей по отдалению нашей страны от России, а также от участия в деятельности ЕАЭС и СНГ», – заявил Петров.
Ранее оппозиционный в Молдавии парламентский блок Коммунистов и социалистов начал готовить вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы, следует из заявления вице-спикер парламента Влада Батрынча.
Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
Подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна стало уроком для Евросоюза и США, которые не смогли достичь заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам, выразил мнение профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари.
«Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью Организации Объединенных Наций. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата», – передает РИА «Новости» его слова.
Профессор отметил, что Турция и ООН «смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения».
Также Фурфари добавил, что подписание «продуктовой сделки» ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.
Ранее в ООН заверили, что операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений России снизятся после подписания документов о снятии ограничений.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
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Временного поверенного в делах Швеции вызвали в МИД Турции
В связи с «провокацией сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)» в городе Гетеборг временный поверенный в делах Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции.
«Узнав о террористической пропаганде, проводимой сторонниками РПК в Гетеборге временный поверенный в делах посольства Швеции в Анкаре был вызван в министерство иностранных дел. В этом контексте, были подчеркнуты ожидания того, что виновные будут установлены, будут приняты необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в «Тройственном меморандуме», подписанном в Мадриде», – приводит РИА «Новости» сообщение дипломатического источника.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям.
Напомним, накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
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Захарова ответила на слова Зеленского об обстреле порта Одессы
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Ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, а не саму «возможность заявлений» о переговорах с Россией, как заявлял украинский президент Владимир Зеленский, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», – написала она в своем Telegram-канале.
The New York Times также прокомментировала удары по порту Одессы. Издание пояснило, почему удары по порту – это не нарушение зерновой сделки. «Но Россия не обещала избегать нападений на части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна, по словам высокопоставленного чиновника ООН. Если поблизости были военные цели, Россия, возможно, пыталась использовать лазейку», – пишет The New York Times.
Газета отметила, что переговоры о широком прекращении огня не велись, поэтому корабли будут проходить через зону боевых действий. «Атаки вблизи кораблей или в используемых ими портах, подобные тем, которые были осуществлены Россией в субботу, могут привести к срыву соглашения. Другим риском может быть злоупотребление доверием или разногласия между инспекторами и должностными лицами объединенного командования», – уточнило издание.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.
Напомним, представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.
СМИ: Соседи отвернулись от США из-за России
Запад потерпел экономическое поражение в Латинской Америке, выразил мнение обозреватель Junge Welt Фредерик Шнаттерер.
По мнению автора статьи, именно экономическая война, развязанная США и Европой против России, способствовала переориентации стран МЕРКОСУР на Восток.
«Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о «демократии» и «правах человека» ничего не меняют. Неудивительно, что попытки заставить присоединиться к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку провалились», – передает РИА «Новости» его слова.
Журналист напомнил, что латиноамериканские лидеры сразу приняли нейтралитет в отношении спецоперации на Украине и осудили нападки западных стран на Россию.
«Что еще более важно, такие экономические гиганты, как Бразилия и Аргентина, в этом году значительно расширили торговые связи с Россией, несмотря на санкции. Для Буэнос-Айреса же следующим шагом на пути к сотрудничеству с Москвой и Пекином может стать вступление в БРИКС. Это показывает, что Запад теряет влияние», – подытожил автор.
Ранее обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей заявил, что президенты России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона.
До этого американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В ООН рассказали о действиях в случае нападения на судно в Черном море
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В случае нападения на торговое судно, идущее в Черном море, урегулированием ситуации будет заниматься Совместный координационный центр (СЦК), заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«Как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку – кто что сделал, кто виноват», – приводит РИА «Новости» слова Гриффитса.
По его словам, в СЦК входят представителя России, Украины, Турции и ООН.
Стороны договариваются о «корректирующих мерах» для остановки боевых действий и предотвращении подобных инцидентов впоследствии. Замгенсека указал, что за нарушенные обещания сторона будет привлечена к ответу. В то же время Гриффитс обратил особое внимание на тот факт, что договоренность о прохождении судов не предусматривает принуждения.
«Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке Совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика», –заключил Гриффитс.
Ранее Мартин Гриффитс заявил, что размер буферной зоны по бокам от морского коридора, по которому через Черное море будет вывозиться продовольствие Украины, пока не определен.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
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Лавров прибыл в Египет
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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет, с которого начинается его африканское турне, сообщают информационные агентства.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что «завтра состоятся его переговоры с руководством Египта». «Визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки», – приводит ее слова РИА «Новости».
После Египта Лавров посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию, передает ТАСС.
Напомним, Египет нарастил закупки российской пшеницы почти в три раза – с 41 тыс. до 114,6 тыс. тонн. Также сообщалось, что Египет захотел вступить в БРИКС. Банки Египта решили подключить к российской платежной системе «Мир».
Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины, указывал, что Россия ясно понимает, какие проблемы с продовольствием возникают у ее близких партнеров в Африке, например – у Египта, и всячески содействует улучшению ситуации: «Сделка станет еще одним сигналом Москвы африканским странам с тем, чтобы они понимали: кто им друг, а кто враг».