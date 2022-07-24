Симоньян дала советы отдыхающим в Сочи

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян дала советы желающим отдохнуть в Сочи, где накануне произошел сильнейший ливень, в результате которого погибла женщина.

«Дорогие отдыхающие и только собирающиеся отдохнуть в Сочи! Сейчас выступлю не как синоптик, не как спасатель, а как местный обыватель. Сочи – город субтропический. Собственно, это единственные настоящие субтропики в нашей стране. В связи с чем в Сочи бывает непогода. Она бывает резкой, внезапной, но кратковременной. Смерчи, ливни, грозы, отключения электричества, подтопления, залитые дороги, – так бывало всегда, сколько я себя помню. Это такая же особенность Сочи, как пальмы, хурма-фейхоа, теплое нестрашное море без опасных акул и морских ежей, мягкие зимы, где никому не нужны шубы и сапоги, – достаточно кроссовок и курточки, – и триста солнечных дней в году. То есть все картинки, которые мы видим сейчас из Сочи, – это как молнии летом или снегопад зимой в Москве», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

«К сожалению, как от молний в Москве, так и от непогоды в Сочи, люди могут погибнуть. В связи с этим, пожалуйста, запомните несколько правил. Повторяю, что эти правила не из учебников и официальных рекомендаций, а проверенные опытом наблюдения местного жителя», – отметила главред RT.

Так, по ее словам, если внезапно на фоне чистого неба поднялся сильный ветер – скорее всего очень скоро грянет мощнейшая гроза – «возможно, вы раньше никогда и не видели таких страшных гроз». Не сидите на пляже или в кафешке, уходите в закрытое капитальное строение, призвала она.

Если от разряда молнии до грохота грома проходит буквально секунда, то гроза уже над вами и в здание надо не уходить, а бежать, подчеркнула Симоньян.

«Если начался сильный ливень, а вы в машине и до дома еще далеко, припаркуйте ее и опять же уходите в безопасное строение. Чтобы не пришлось добираться до него вплавь», – пишет главный редактор RT.

В случае любой непогоды, призывает Симоньян, необходимо немедленно уйти от воды. «Не только от моря, но и от речек. Все самые безобидные речки в Сочи – горные, и они могут подняться до уровня непреодолимого бурного потока, несущего вырванные с корнями деревья и убийственные камни, за минуты. Если вы видите над морем симпатичный столбик, похожий на опенок на длинной ножке, который так хочется поснимать, – это смерч. Уходите. Смерч может выйти на берег и снести вас к собачьей бабушке вместе с пляжем, на котором вы им любуетесь», – указывает она.

«Так бывает редко, но регулярно – то есть каждое лето. (И не только лето). Ваш двухнедельный отпуск, скорее всего, будет солнечным раем, но вы можете застать один день бушующего ада. Пожалуйста, берегите себя», – добавила Симоньян.

Напомним, сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах Сочи привел к затоплениям дорог, придомовых территорий, цокольных и первых этажей зданий. Во время залпового ливня погибла женщина. Были подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии. Повреждено много автомобилей. К утру воскресенья уровень воды в реке Бзугу в Центральном районе Сочи и других реках нормализовался, движение по всем автотрассам восстановлено.