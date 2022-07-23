В Британии высмеяли Джонсона с гранатой в руке в лагере ВСУ на севере Англии

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, приехавшего на военную базу потренироваться вместе с украинскими солдатами.

В субботу на официальном Youtube-канале 10 Downing Street появилось видео с Джонсоном во время тренировки украинских солдат на британской военной базе в Северном Йоркшире: премьер бросал гранату, учится стрелять из противотанкового ракетного комплекса NLAW, садится за пулемет, а также кричит на украинском вместе с бойцами ВСУ националистический лозунг «слава Украине», передает РИА «Новости».

«Борис критиковал Путина за то, что тот ведет себя «как мачо». А сам-то что? Не могу понять, зачем они устраивают эту фотосессию, это выглядит смешно», – написал один из пользователей.

Другой читатель заявил, что премьер «просто дурачится и играет в игрушки, пока страна разваливается. Джонсон больше думает об украинцах, чем о своей собственной стране».

Ранее действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД