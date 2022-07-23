ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как уточняет представительство, обстрел зафиксирован в 15:50 (совпадает с мск). Это уже четвертый обстрел из «Града» по Донецку за субботу, передает ТАСС.

Также зафиксирован обстрел Горловки в 16.00. По городу выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.

Ранее сообщалось, что ВСУ менее чем за 10 минут обстреляли четыре района Донецка.