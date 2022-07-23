В Гагаузской автономии Молдавии сформировали политдвижение в поддержку ЕАЭС

В Гагаузской автономии создано общественно-политическое движение, выступающее за сближение республики с Россией и ЕАЭС, сообщил председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу.

«Сегодня в Комрате (столица Гагаузии) прошел учредительный съезд движения, которое называется «Gagauz Halk Birlii» (Народный союз Гагаузии). Участники встречи приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости укрепления взаимоотношения с Россией и развивать сотрудничество в рамках евразийского направления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Пержу.

Участники собрания призвали власти республики считаться с позицией жителей автономии, большая часть которых не одобряет стремление официального Кишинева интегрироваться в ЕС. Сообщалось, что президент Майя Санду планировала 11 июля поездку в Гагаузию, но отложила свой визит.

На съезде избрали председателя нового движения, им стал депутат Народного собрания Гагаузии (местный парламент) Виктор Петров.

«Мы считаем антинародной и антигосударственной политику властей по отдалению нашей страны от России, а также от участия в деятельности ЕАЭС и СНГ», – заявил Петров.

Ранее оппозиционный в Молдавии парламентский блок Коммунистов и социалистов начал готовить вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы, следует из заявления вице-спикер парламента Влада Батрынча.