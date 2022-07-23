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Глава МИД Германии раскритиковала Эрдогана за фото с Путиным
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Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместное фото с российским лидером Владимиром Путиным и его иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщает газета Bild.
«То, что на этом фото есть турецкий президент, является вызовом, если говорить любезно», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также министр иностранных дел отметила, что у Германии нет цели обманывать своих европейских соседей. «Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев», – добавила Бербок, комментируя обвинения в вялых поставках бундестагом оружия Украине.
Напомним, во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.
Кроме того, Владимир Путин призвал Иран и Турцию сделать дополнительные шаги по стабилизации ситуации в Сирии. «Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властях территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма», – цитирует ТАСС президента.
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Лавров раскрыл детали подписания «продуктовой сделки»
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Деполитизированный характер договоренности по украинскому зерну удалось сохранить стараниями делегации России, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию. Использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр «неприемлемо и бесчеловечно», – сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД России.
По словам министра, «главной задачей договоренностей по продуктовому экспорту является обеспечение беспрепятственных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки».
Отмечается, что российская сторона рассчитывает на то, что для выполнения соглашений по украинскому зерну и экспорту российской сельхозпродукции будут предприняты все усилия.
Меморандум между Россией и ООН по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений будет действовать три года.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
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Шойгу сообщил об условиях досмотра судов с украинским зерном
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Досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, будет производиться и на выходе, и на входе в Черное море, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в соответствии с соглашением, которое подписали Россия, Турция, представители ООН и Украина в Стамбуле, создается совместный четырехсторонний координационный центр, который будет досматривать суда, вывозящие украинскую сельхозпродукцию, передает ТАСС.
«Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море», – сказал Шойгу. Министр отметил, что Россия в контексте подписанных в Стамбуле четырехсторонних соглашений была заинтересована в досмотре судов, идущих в порты Украины, потому что он поможет избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) продолжить военные действия.
«Нас интересовало, чтобы была зафиксирована возможность досмотра судов, идущих в украинские порты. Дабы избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы продолжить те или иные действия со стороны Вооруженных сил Украины», – заявил Шойгу.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
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Украина подписала «продуктовую сделку» с Турцией и ООН
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Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН, сообщил в пятницу помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания «Страна.ua».
Как сообщил Подоляк, Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН.
«Относительно стамбульского договора «о вывозе зерна». Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», – передает ТАСС его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Подоляк добавил, что соглашение по зерну не подразумевает сопровождения судов российскими кораблями и присутствия России в украинских портах.
«Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия российских представителей в наших портах», – заявил он.
Подоляк уточнил, что проверки судов с зерном в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
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Нуланд допустила возвращение иранской нефти на мировой рынок
Возвращение Ирана в ядерную сделку позволит Тегерану вернуть свою нефть на мировые рынки и добиться послабления в вопросе санкций, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в рамках ежегодного форума на площадке Аспенского института.
«Если Иран пожелает – а в стране есть лишь одно лицо, принимающее решения, – то его нефть снова вернется на мировые рынки, а часть санкций будут сняты. Однако до сих пор мы не увидели того, чтобы Иран встал на этот путь», – приводит утверждение заместителя госсекретаря США РИА «Новости».
При этом Нуланд подчеркнула, что если Иран откажется вернуться в ядерную сделку, Вашингтон «будет вынужден нарастить свое давление».
Ранее в пятницу Нуланд заявила, что Соединенным Штатам и их союзникам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цена на этот ресурс поползет вверх.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.
Напомним, в ходе саммита Группы семи (G7) обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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Шойгу прибыл в Стамбул на подпись документов по украинскому зерну
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Также планируется, что состоится двусторонняя встреча министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара, передает ТАСС.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
Шойгу заявил о захвате США районов Сирии ради незаконной добычи нефти
Американские военные захватили и в настоящий момент удерживают контроль над рядом районов Сирии, где ведется добыча полезных ископаемых, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече с турецким коллегой Хулуси Акаром.
«Американские военные цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды и фактически воруются полезные ископаемые у суверенного государства», – привели слова Шойгу в Telegram-канале Минобороны России.
Также Шойгу назвал пребывание военных США в Сирии нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых американских базах, таких как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков террористических формирований.
Ранее в Стамбуле состоялась двусторонняя встреча министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара.
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Минобороны: Украинские боевики могут взорвать хранилища радиоактивных отходов в ДНР
Националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в Константиновке Донецкой народной республики и планируют взорвать их при отступлении из города, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте для обвинения российских подразделений якобы в создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
По его словам, в Константиновке в ДНР украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города.
Накануне Мизинцев заявил, что ВСУ оборудовали огневые и снайперские позиции в жилых домах Краматорска в ДНР, а во дворах разместили реактивные системы залпового огня.
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Военная база Турции на севере Ирака подверглась обстрелу
Военная база Турции на севере Ирака в пятницу вечером подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источники в местных силовых структурах.
Атака была совершена на лагерь Зликан, расположенный в районе Башика неподалеку от Мосула (провинция Найнава). В сторону военного объекта было выпущено три реактивных снаряда. По информации портала «Шафак ньюс», как минимум одна ракета взорвалась на территории лагеря. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лива Ахрар аль-Ирак», которая назвала это местью за обстрел турецкими войсками провинции Дахук, передает ТАСС.
Напомним, в четверг Багдад в ответ на обстрел турецкой артиллерией туристического объекта в Иракском Курдистане отозвал из Анкары временного поверенного. В среду в результате обстрела турецкой артиллерией туристического объекта в провинции Дахук (входит в состав Иракского Курдистана) погибли девять человек, еще 22 получили ранения. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не имеет отношения к инциденту.
Напомним, Иракский Курдистан подвергается атакам Турции. Турция заявляет, что проводит операции против Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической.
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В Челябинске анонсировали производство самокатов и велосипедов
В Челябинске индустриальный парк «Малая Сосновка» разместит на своих площадях пять новых производств, в числе которых изготовление велосипедов и самокатов, сообщили в пресс-службе регионального минпрома.
«Государственный индустриальный парк «Малая Сосновка» получил заявки еще от пяти предприятий области на реализацию инвестпроектов. Общий объем инвестиций составит 3 млрд 892 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.
Так, компания «Галенон-трейд» планирует выпускать на базе «Малой Сосновки» велосипеды, самокаты, фоторамки и другую продукцию. Намеревающийся стать резидентом АО «ЧРЗ «Полет» заявил о производстве высокотехнологичных изделий для аэродромов в гражданской и экспериментальной авиации.
Кроме того, среди поступивших заявок есть документы от компании «Роллком». Предприятие специализируется на изготовлении дверей, сидений и систем хранения для спецтехники. В индустриальном парке производитель намерен заняться выпуском шторных дверей и их комплектующих.
Ранее сообщалось, что завод «Витчел» в Челябинске произвел два высокоскоростных лифта, являющихся единственной подобной продукцией полностью отечественного производителя, первый из них со скоростью перемещения шесть метров в секунду проходит сертификацию.
В Белоруссии поисковики обнаружили новые захоронения времен Великой Отечественной
Благодаря проекту «Без срока давности» в Белоруссии удалось найти новые массовые захоронения жертв геноцида, который совершали гитлеровские оккупанты и их пособники в годы ВОВ, заявил директор фонда «Историческая память», член наблюдательного совета Ассоциации историков Союзного государства Александр Дюков.
В Москве в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла презентация историко-документального проекта «Без срока давности». Российские и белорусские исследователи выпустили документальное издание о геноциде мирного населения на территории Белоруссии во время Великой Отечественной войны, сообщил «Федерал Пресс».
Этот обобщающий документальный труд издан Национальным архивом Белоруссии, российским фондом «Историческая память» при поддержке департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии, Ассоциации историков союзного государства и «Поискового движения России», передает РИА «Новости».
В настоящее время генпрокуратура Белоруссии ведет дело о геноциде населения в годы войны, отметил Дюков, выступая на презентации. Это дело важное и потому, что «позволяет обнаружить ранее неизвестные и никоим образом не отмеченные, не музеефицированные места массового уничтожения мирных жителей», отметил он.
По словам Дюкова, он в июне посетил место раскопа на окраине Минска, в котором оказалась огромная могила уничтоженных нацистами мирных жителей. «Это было невероятное зрелище. Я никогда не видел настолько массового и страшного захоронения», – уточнил он.
«Это место было неизвестным, и только благодаря тому, что в Белоруссии было заведено дело о геноциде, благодаря тому, что так же, как и в России, стал реализовываться проект «Без срока давности», об этом месте стало известно», – сказал историк.
Теперь найденные останки людей будут перезахоронены, а место их гибели будет отмечено, добавил Дюков.
«Изначально была заложена концепция максимально показать преступления через призму сторон воюющих. То есть это не только советские документы, это документы немецкие. Мы хотели показать преступления через документы преступников, чтобы у тех, кто, может быть, еще сомневается, <...> пожалуйста, вот документы противника, они говорят то же самое», – сообщил заведующий отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь Святослав Кулинок.
По его словам, к работе «активно привлекались немецкие документы, которые хранятся и в американских архивах, в бундесархиве, те документы коллаборационных структур и воинских формирований, которые есть в белорусских и российских архивах».
Кроме того, отметил историк, в процессе исследования удалось выйти на новые для российской и белорусской историографии данные.
«Что касается новых данных, на которые мы вышли в процессе работы над сборником. Было установлено, что на территории оккупированной Белоруссии было создано не менее 493 мест принудительного содержания, не менее... Это цифра, которая раньше в нашей историографии не звучала», – сказал он.
Кулинок также предоставил новые данные по числу сожженных сельских населенных пунктов, по количеству карательных операций и массовых экзекуций гражданского населения.
«Есть не только опубликованные версии документов, но и широкая база архивных свидетельств. Проект будет развиваться и дальше», – отметила депутат Государственной думы России, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.
Представленные в рамках проекта архивные документы уже активно используются в образовании, добавила депутат.
«Мы проводим выставки, конкурсы, образовательные модули. Это наш вклад в сохранение памяти о трагедии мирных жителей», – подчеркнула Цунаева.
Парламентарий заметила, что особое значение эта тема принимает в контексте специальной операции на Украине.
«Забвение того, к чему приводит нацизм, недопустимо. А нацизм, в какие бы формы он не облекался, в итоге всегда приводит к геноциду мирного населения. Несмотря на то, что мы говорим о трагедии 80-летней давности, тема звучит очень актуально», – резюмировала депутат.
В июле Верховный суд Крыма огласил постановление по гражданскому иску, признав геноцидом действия нацистов во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Ранее Управление ФСБ по Крыму и Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» рассекретило и передало в государственный архив самый информативный комплекс копий архивных материалов, где содержатся факты репрессий нацистов во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Шойгу заявил об ответственности Киева за безопасность вывоза зерна в водах Украины
Безопасность зернового коридора в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должна быть обеспечена Киевом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в Стамбуле.
«Безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев», – сказал Шойгу после подписания документа о вывозе зерна, передает РИА «Новости».
По его словам, подписание документа о вывозе зерна стало возможно благодаря посредничеству Турции и ООН. Министр заявил, что Москва рассчитывает на ответственное выполнение предусмотренных документами мер, которые станут вкладом в решение задач мировой продовольственной безопаности.
Напомним, в пятницу Россия, Турция, Украина и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Минобороны показало кадры работы спецназа во время спецоперации
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений спецназначения Западного военного округа в ходе проведения спецоперации на Украине.
По информации ведомства, российские военные продолжают наносить удары по военным объектам украинских войск с использованием информации, полученной от подразделений разведки и специального назначения, передает РИА «Новости».
«В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ группа специального назначения Западного военного округа провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником», – сообщили в Минобороны.
Так, при выдвижении в район проведения разведывательно-поисковых действий группа обнаружила передовой дозор украинских националистов, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиций с техникой.
По информации Минобороны, используя фактор внезапности и выгодную позицию снайпера, который заранее предупредил группу о вскрытии вражеского передового дозора, огнем стрелкового оружия передовой дозор противника был уничтожен.
«Производили развед-поисковые действия и наткнулись на так называемый «секрет» противника, около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам», – рассказал командир группы специального назначения Андрей.
На видео отмечается, что группа спецназа, в состав которой вошли разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, вышла в район предположительного стояния и дневки танковых подразделений украинских войск.
«В данный момент мы работаем в лесном массиве, наблюдение, скажет так, сводится к нулю. Моя задача как снайпера: веду прикрытие группы при проведении разведывательно-поисковых действий. Также веду разведку, выявляю различные приоритетные цели и уничтожаю их», – рассказал военнослужащий группы спецназа.
Ранее министерство обороны опубликовало видео боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции на Украине.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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На Украине заявили о начале вывоза зерна в ближайшие недели
Украина ожидает, что экспорт зерна по морю начнется в ближайшие недели после того, как в Стамбуле подписали соответствующее соглашение, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, подписавший документ от украинской стороны.
«Сегодня в Стамбуле по предложению ООН и Турции была подписана инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Речь идет о разблокировании трех портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный», – передает ТАСС слова Кубракова, которые он опубликовал в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Цены на пшеницу в Чикаго начали падать после заключения «продуктовой сделки»
Стоимость пшеницы на Чикагской бирже ускорила падение до 5% после подписания в Стамбуле многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.55 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевел на 5,07%, до 7,65 доллара за бушель. Некоторое время цены на пшеницу демонстрировали снижение на 3–4%, а минутами ранее ускорили его. Показатель находится на минимуме с февраля, передает РИА «Новости».
В пятницу Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Позже министр обороны Сергей Шойгу разъяснил суть подписанных в Стамбуле документов по «продуктовой сделке».
Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.
Напомним, что в пятницу Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
Эрдоган назвал сроки начала работы зернового коридора
Безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«С началом действия безопасного коридора в ближайшие дни будет сделан большой шаг в направлении решения этого вопроса», – сказал Эрдоган на церемонии подписания соглашения по решению продовольственной проблемы в Стамбуле, сообщает РИА «Новости».
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
В пятницу знакомый с переговорами в Стамбуле источник заявил, что безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море начнет действовать в ближайшие недели.
В среду член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: Одесса, Южный и Черноморск.
Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.