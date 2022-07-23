Глава МИД Германии раскритиковала Эрдогана за фото с Путиным

В Белоруссии поисковики обнаружили новые захоронения времен Великой Отечественной

Благодаря проекту «Без срока давности» в Белоруссии удалось найти новые массовые захоронения жертв геноцида, который совершали гитлеровские оккупанты и их пособники в годы ВОВ, заявил директор фонда «Историческая память», член наблюдательного совета Ассоциации историков Союзного государства Александр Дюков.

В Москве в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла презентация историко-документального проекта «Без срока давности». Российские и белорусские исследователи выпустили документальное издание о геноциде мирного населения на территории Белоруссии во время Великой Отечественной войны, сообщил «Федерал Пресс».

Этот обобщающий документальный труд издан Национальным архивом Белоруссии, российским фондом «Историческая память» при поддержке департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии, Ассоциации историков союзного государства и «Поискового движения России», передает РИА «Новости».

В настоящее время генпрокуратура Белоруссии ведет дело о геноциде населения в годы войны, отметил Дюков, выступая на презентации. Это дело важное и потому, что «позволяет обнаружить ранее неизвестные и никоим образом не отмеченные, не музеефицированные места массового уничтожения мирных жителей», отметил он.

По словам Дюкова, он в июне посетил место раскопа на окраине Минска, в котором оказалась огромная могила уничтоженных нацистами мирных жителей. «Это было невероятное зрелище. Я никогда не видел настолько массового и страшного захоронения», – уточнил он.

«Это место было неизвестным, и только благодаря тому, что в Белоруссии было заведено дело о геноциде, благодаря тому, что так же, как и в России, стал реализовываться проект «Без срока давности», об этом месте стало известно», – сказал историк.

Теперь найденные останки людей будут перезахоронены, а место их гибели будет отмечено, добавил Дюков.

«Изначально была заложена концепция максимально показать преступления через призму сторон воюющих. То есть это не только советские документы, это документы немецкие. Мы хотели показать преступления через документы преступников, чтобы у тех, кто, может быть, еще сомневается, <...> пожалуйста, вот документы противника, они говорят то же самое», – сообщил заведующий отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь Святослав Кулинок.

По его словам, к работе «активно привлекались немецкие документы, которые хранятся и в американских архивах, в бундесархиве, те документы коллаборационных структур и воинских формирований, которые есть в белорусских и российских архивах».

Кроме того, отметил историк, в процессе исследования удалось выйти на новые для российской и белорусской историографии данные.

«Что касается новых данных, на которые мы вышли в процессе работы над сборником. Было установлено, что на территории оккупированной Белоруссии было создано не менее 493 мест принудительного содержания, не менее... Это цифра, которая раньше в нашей историографии не звучала», – сказал он.

Кулинок также предоставил новые данные по числу сожженных сельских населенных пунктов, по количеству карательных операций и массовых экзекуций гражданского населения.

«Есть не только опубликованные версии документов, но и широкая база архивных свидетельств. Проект будет развиваться и дальше», – отметила депутат Государственной думы России, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Представленные в рамках проекта архивные документы уже активно используются в образовании, добавила депутат.

«Мы проводим выставки, конкурсы, образовательные модули. Это наш вклад в сохранение памяти о трагедии мирных жителей», – подчеркнула Цунаева.

Парламентарий заметила, что особое значение эта тема принимает в контексте специальной операции на Украине.

«Забвение того, к чему приводит нацизм, недопустимо. А нацизм, в какие бы формы он не облекался, в итоге всегда приводит к геноциду мирного населения. Несмотря на то, что мы говорим о трагедии 80-летней давности, тема звучит очень актуально», – резюмировала депутат.

В июле Верховный суд Крыма огласил постановление по гражданскому иску, признав геноцидом действия нацистов во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Управление ФСБ по Крыму и Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» рассекретило и передало в государственный архив самый информативный комплекс копий архивных материалов, где содержатся факты репрессий нацистов во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны.