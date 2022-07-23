Депутаты новой волны посетили военных на Донбассе и помогли жителям Мариуполя

С 15 по 31 июля депутаты Госдумы работают в регионах и на Донбассе. На региональной неделе депутаты продолжили принимать граждан на своих округах и инспектировали социальные объекты.

Продолжился сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса и военным. Андрей Гимбатов, член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям посетил российских военных, а также помог отправить гуманитарный груз на Донбасс.

«В День рождения принято дарить подарки. Именно в такой день, в день своего рождения два подарка уезжают на передовую нашим ребятам, где будут помогать им в их нелегкой работе», – подчеркнул он.

Еще один депутат Александр Спиридонов, зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле вторую неделю находится в Мариуполе, где вместе с волонтерами помогает местным жителям.

«Мы работаем в гуманитарных центрах, помогаем разгружать гуманитарную помощь, которая приходит сюда из России. Помогаем выдавать ее, занимаемся вопросами, связанными с водой, с ее доставкой, распределением и получением», – рассказал депутат.

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев на региональной неделе посетит Кривошеинский район в Томской области, где идет ремонт соцобъектов. Одним из таких объектов стала школа. Депутат рассказал, что помещения классов будут оснащены новым необходимым оборудованием, а также заменят инженерные сети, обновят наружную и внутреннюю отделку, отремонтируют санузлы. Депутат подчеркнул, что работы должны быть завершены к 30 ноября.

Также он посетит два почтовых отделения. Напомним, что модернизация почтовых отделений – это один из пунктов Народной программы партии «Единая Россия».

В рамках региональной недели Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, с рабочим визитом посетила Самарскую область. Депутат обратила внимание властей на аварийное состояние жилого дома в Тольятти. Кроме того, Яна Лантратова обратится к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин провел совещание в Удмуртии, где обсудил с жителями вопросы оплаты ЖКУ.

Жанна Рябцева, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на региональной неделе посетила ряд предприятий легкой промышленности в Свердловской области. Депутат обратила внимание на кадровый дефицит, сложности с налогообложением.