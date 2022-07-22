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В Белоруссии поисковики обнаружили новые захоронения времен Великой Отечественной
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Благодаря проекту «Без срока давности» в Белоруссии удалось найти новые массовые захоронения жертв геноцида, который совершали гитлеровские оккупанты и их пособники в годы ВОВ, заявил директор фонда «Историческая память», член наблюдательного совета Ассоциации историков Союзного государства Александр Дюков.
В Москве в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла презентация историко-документального проекта «Без срока давности». Российские и белорусские исследователи выпустили документальное издание о геноциде мирного населения на территории Белоруссии во время Великой Отечественной войны, сообщил «Федерал Пресс».
Этот обобщающий документальный труд издан Национальным архивом Белоруссии, российским фондом «Историческая память» при поддержке департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии, Ассоциации историков союзного государства и «Поискового движения России», передает РИА «Новости».
В настоящее время генпрокуратура Белоруссии ведет дело о геноциде населения в годы войны, отметил Дюков, выступая на презентации. Это дело важное и потому, что «позволяет обнаружить ранее неизвестные и никоим образом не отмеченные, не музеефицированные места массового уничтожения мирных жителей», отметил он.
По словам Дюкова, он в июне посетил место раскопа на окраине Минска, в котором оказалась огромная могила уничтоженных нацистами мирных жителей. «Это было невероятное зрелище. Я никогда не видел настолько массового и страшного захоронения», – уточнил он.
«Это место было неизвестным, и только благодаря тому, что в Белоруссии было заведено дело о геноциде, благодаря тому, что так же, как и в России, стал реализовываться проект «Без срока давности», об этом месте стало известно», – сказал историк.
Теперь найденные останки людей будут перезахоронены, а место их гибели будет отмечено, добавил Дюков.
«Изначально была заложена концепция максимально показать преступления через призму сторон воюющих. То есть это не только советские документы, это документы немецкие. Мы хотели показать преступления через документы преступников, чтобы у тех, кто, может быть, еще сомневается, <...> пожалуйста, вот документы противника, они говорят то же самое», – сообщил заведующий отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь Святослав Кулинок.
По его словам, к работе «активно привлекались немецкие документы, которые хранятся и в американских архивах, в бундесархиве, те документы коллаборационных структур и воинских формирований, которые есть в белорусских и российских архивах».
Кроме того, отметил историк, в процессе исследования удалось выйти на новые для российской и белорусской историографии данные.
«Что касается новых данных, на которые мы вышли в процессе работы над сборником. Было установлено, что на территории оккупированной Белоруссии было создано не менее 493 мест принудительного содержания, не менее... Это цифра, которая раньше в нашей историографии не звучала», – сказал он.
Кулинок также предоставил новые данные по числу сожженных сельских населенных пунктов, по количеству карательных операций и массовых экзекуций гражданского населения.
«Есть не только опубликованные версии документов, но и широкая база архивных свидетельств. Проект будет развиваться и дальше», – отметила депутат Государственной думы России, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.
Представленные в рамках проекта архивные документы уже активно используются в образовании, добавила депутат.
«Мы проводим выставки, конкурсы, образовательные модули. Это наш вклад в сохранение памяти о трагедии мирных жителей», – подчеркнула Цунаева.
Парламентарий заметила, что особое значение эта тема принимает в контексте специальной операции на Украине.
«Забвение того, к чему приводит нацизм, недопустимо. А нацизм, в какие бы формы он не облекался, в итоге всегда приводит к геноциду мирного населения. Несмотря на то, что мы говорим о трагедии 80-летней давности, тема звучит очень актуально», – резюмировала депутат.
В июле Верховный суд Крыма огласил постановление по гражданскому иску, признав геноцидом действия нацистов во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Ранее Управление ФСБ по Крыму и Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» рассекретило и передало в государственный архив самый информативный комплекс копий архивных материалов, где содержатся факты репрессий нацистов во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Израиль намерен направить делегацию в Россию из-за ситуации с «Сохнут»
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Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел оперативное совещание в связи с ситуацией вокруг возможной ликвидации в России представительства еврейского агентства «Сохнут», сообщили в канцелярии премьера.
«Было решено отправить совместную делегацию от канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства репатриации и интеграции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что Израиль будет дипломатическим путем добиваться продолжения деятельности агентства в России. «Еврейская община в России имеет глубокие связи с Израилем. Ее важность затрагивается в ходе каждой дипломатической дискуссии с российским руководством. Мы продолжим действовать через дипломатические каналы, чтобы важная деятельность еврейского агентства не прекратилась», – заявил Лапид, слова которого приводит премьерская канцелярия.
В четверг Министерство юстиции России попросило суд ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Беседа по этому иску назначена на 28 июля.
Лукашенко: С территории Белоруссии нанесли удары по военным объектам Украины
Белоруссия ни техникой, ни живой силой не воюет на Украине, но с ее территории были нанесены удары по военным объектам Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью информационному агентству Франс Пресс.
По его словам, это было сделано в превентивных целях. «Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет. <…> Россияне наносили свои удары [с территории Белоруссии], чтобы обезопасить свои подразделения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на БелТА.
«Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО – не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я», – сказал президент.
Лукашенко также сообщил, что в пятницу по телефону будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, а позже состоится и встреча. «Вот завтра мы с Владимиром Владимировичем переговорим. Он попросил, чтобы завтра мы по телефону переговорили. Потом я поеду, буду встречаться с ним. Столько, сколько нам надо. У нас такой уровень отношений, что никакого разрешения для того, чтобы мне в Россию поехать, не надо», – добавил он.
Ранее белорусский лидер заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию.
В начале июля Лукашенко отметил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены.
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Украина подписала «продуктовую сделку» с Турцией и ООН
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Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН, сообщил в пятницу помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания «Страна.ua».
Как сообщил Подоляк, Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН.
«Относительно стамбульского договора «о вывозе зерна». Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», – передает ТАСС его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Подоляк добавил, что соглашение по зерну не подразумевает сопровождения судов российскими кораблями и присутствия России в украинских портах.
«Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия российских представителей в наших портах», – заявил он.
Подоляк уточнил, что проверки судов с зерном в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
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Лукашенко допустил признание Минском республик Донбасса
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Белоруссия сотрудничает с Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками, то есть де-факто признала их статус, если нужно будет, признает указом президента, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Надо будет – признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем, так как вы фактически сотрудничаете с Украиной и уже поделили Украину на части и будете восстанавливать. Ну а я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал – не признал. Надо – признаем указом президента», – приводит госиздание «СБ.Беларусь сегодня» фрагмент интервью Лукашенко агентству Франс Пресс.
Ранее в Белоруссии отметили преображение Крыма после воссоединения с Россией.
Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
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Минобороны показало боевую работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»
Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.
Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ.
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Путин попросил Шувалова найти средства на оснащение школ Белоруссии
Президент России Владимир Путин обратился к председателю госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову с просьбой «найти десятку» миллиардов рублей для оснащения школ Белоруссии российскими инженерными классами.
На пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов из Петербурга попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ России инженерными классами, а также сделать это и в Белоруссии, передает РИА «Новости».
«Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит 9 миллиардов рублей, и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь найти выход из такой задачи», – обратился Фролов к президенту.
Он добавил, что хотел бы оснастить «роббо классами» российские школы и культурные центры за границей по линии Россотрудничества и МИД, платформа интересует Китай, Японию, Финляндию, Южную Корею.
Путин обратился к главе ВЭБ Игорю Шувалову, который также присутствовал на пленарной сессии. «Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим», – сказал президент.
Путин отметил, что белорусам нужно помочь, так как это близкое, союзное государство.
Глава государства в среду принимал участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом «Росконгресс».
Лавров заявил о наращивании экономического сотрудничества с Венгрией
Несмотря на непростую международную обстановку и санкционное давление на Россию, Москва и Будапешт продолжают наращивать экономическое сотрудничество, заявил глава МИД России Сергей Лавров, открывая переговоры с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
«Несмотря на непростую международную обстановку, несмотря на стремление некоторых наших партнеров наращивать санкционное давление на Россию, наше взаимодействие продолжается, и в прошлом году нам удалось преодолеть спад, вызванный пандемией, и достичь роста более чем на 25 процентов нашего товарооборота», – приводит его слова ТАСС.
Лавров также отметил, что представит главе МИД Венгрии Петеру Сийярто российские оценки ситуации вокруг Украины и хода специальной военной операции (СВО). «Я знаю, что вы внимательно следите за развитием ситуации на Украине, в том числе с точки зрения венгерского национального меньшинства, и сегодня мы будем готовы рассказать вам наше видение того, как развивается наша специальная военная операция и какие есть перспективы урегулирования этого серьезного кризиса», — уточнил Лавров.
Ранее официальный представитель венгерского МИД Мате Пацолаи сообщил, что Сийярто также проведет встречи с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером-министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, а также обсудит дополнительные закупки для своей страны 700 млн кубометров газа.
В пятницу наибольший шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие».
Глава МИД Сийярто в свою очередь заявил об отказе даже обсуждать ограничительные меры в отношении Газпрома и российского газа в целом.
А председатель парламента Ласло Кевер назвал первопричиной нынешних событий на Украине попытку воплотить в жизнь антироссийскую стратегию США.
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Лукашенко ввел заочные суды для уехавших из Белоруссии граждан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», по которому уехавших из страны граждан смогут судить заочно, сообщила президентская пресс-служба.
«Законом вводится институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси и уклоняющихся от явки в орган, ведущий уголовный процесс», – приводит сообщение ТАСС.
В пресс-службе отметили, что одновременно устанавливается перечень составов преступлений, по которым в отношении обвиняемого может быть начато специальное производство. К ним относятся, в частности, акт терроризма, геноцид, наемничество, измена государству, диверсия, создание экстремистского формирования либо участие в нем, массовые беспорядки, призывы к санкциям.
Ранее Лукашенко сообщал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию.
Лукашенко указал на зависимость ЕС от поставок энергоресурсов из России
Зависимость стран Евросоюза от поставок энергоресурсов из России стала очевидной на фоне введенных ЕС санкций, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Agence France-Presse.
«Вы устоявшаяся демократия, устоявшаяся страна, не расчлененная, а которая в этих границах долго существовала. А как вы зависите, мы это увидели. Почему у вас такая бурная инфляция? Почему вы все время кричите, что вам не хватает природного газа, нефти и так далее?» – приводит ТАСС слова политика Лукашенко, которого цитирует БелТА.
Он отметил, что в этом контексте упреки Запада по поводу зависимости Минска от российских энергоресурсов неуместны. «Мы молодое государство. Мы совсем недавно были в составе одной страны. И тогда складывался наш экономический уклад. С распада Советского Союза экономика осталась, она никуда не делась. Мы ее развивали, усовершенствовали», – сказал Лукашенко.
Он также отметил, что Белоруссия всегда получала нефть и газ от России. «Других источников не было. Мы пробовали другие источники, но они оказались дорогими очень, в два раза дороже», – сказал Лукашенко, отметив, что коренные изменения экономической модели потребуют серьезных финансовых затрат. «Для того чтобы перелопатить всю экономику, надо очень много миллиардов евро. У меня этих денег не было, нет и никогда не будет. Да и надо ли вообще? У нас хорошая экономика», – заявил он.
Ранее в четверг глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.
Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт хотел бы увеличить объемы поставок природного газа из России. В прошлую пятницу большой шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие». Глава МИД Венгрии заявил об отказе обсуждать ограничительные меры против Газпрома и российского газа в целом. А председатель парламента Венгрии Ласло Кевер назвал первопричиной нынешних событий на Украине попытку воплотить в жизнь антироссийскую стратегию США.
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Росатом приступил к строительству четвертого блока АЭС «Аккую» в Турции
В Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» – госкорпорация «Росатом» приступила к заливке бетона в основание.
Старт заливке первого бетона под фундаментную плиту энергоблока № 4 дали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез, передает ТАСС.
«Заливка первого бетона означает смену статуса: четвертый блок появится в списке МАГАТЭ как официальный строящийся атомный энергоблок», – отметил Лихачев, выступая на церемонии начала строительства.
Напомним, что в 2020 году в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую».
Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Аккую в Турецкой Республике, заключенного между Россией и Турцией 12 мая 2010 года. Госкорпорация «Росатом» является мажоритарным акционером компании «Аккую нуклеар», принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность АЭС «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год. По прогнозам, электростанция покроет до 10% потребностей Турции в электроэнергии.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую».
СМИ: Договоренности по зерновому вопросу будут подписаны в пятницу
Подписание договоренности по зерновому вопросу может состояться в пятницу в Стамбуле, стороны, судя по всему, решили остававшиеся вопросы, заявил источник в ООН.
«Похоже, что все вопросы по зерну решены и завтра в Стамбуле действительно состоится подписание договоренности», – цитирует источник РИА «Новости».
Накануне член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: «Одесса», «Южный» и «Черноморск».
Кроме того, президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН на текущей неделе.
Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против России препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.
Власти Курской области рассказали о последствиях обстрела со стороны Украины
Три населенных пункта Рыльского района Курской области остались без электричества в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины, сообщил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.
«Около часа назад украинские неонацисты обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских орудий пограничные территории Рыльского района вблизи контрольно-пропускного пункта «Крупец». Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Повреждены линии электропередач, три населенных пункта остались без электричества. Бригада электромонтеров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине для восстановления электролиний», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины идет артиллерийский обстрел приграничных территорий, под огнем находился КПП Крупец.
Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
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Минобороны показало боевую работу РСЗО «Ураган» во время спецоперации
Минобороны опубликовало видеоряд боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа на Украине.
Военнослужащие подразделений ЦВО совершили марш на огневые позиции и после получения координат от беспилотной авиации нанесли ракетный удар по позициям и полевому складу ВСУ, где базировались гаубицы М777, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ.
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В Белоруссии признали экстремистским польское «Еврорадио»
Польское «Европейское радио для Беларуси» («Еврорадио») признано экстремистским в республике, сообщили в МВД Белоруссии.
«Группа граждан, объединенных общим названием «Еврорадио», действуя в том числе посредством интернет-ресурсов: интернет-сайта, мессенджера Telegram, сообществ социальных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook*, Instagram*, Twitter, TikTok, осуществляет экстремистскую деятельность», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«Европейское радио для Беларуси» («Еврорадио») работает с 2005 года, базируется в Варшаве. В 2009–2021 годах в Минске был корреспондентский пункт радио. В 2020 году власти страны заблокировали доступ к сайту «Еврорадио». В 2021 году правительство Белоруссии закрыло корреспондентский пункт в Минске.
В Донбассе открылась первая школа самбо
В Донецкой народной республике при поддержке «Единой России» открылась первая школа самбо. Она будет работать на базе школы в Мангуше в рамках проекта «Самбо в школы», который реализуется в 70 российский субъектах.
В школу №1 уже доставили спортивный инвентарь и маты для занятий. Старт проекту в ДНР дал Глава Республики Денис Пушилин и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, говорится в Telegram-канале партии.
«Наши возможности расширяются, потому что Россия становится ближе. И все проекты, которые есть в регионах Российской Федерации, становятся доступными и для нас. 20 апреля в Донецке было подписано соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией самбо, предусматривающее реализацию в Республике проекта «Самбо в школы». Это поддержка не только инвентарем, это еще и возможность выезжать на сборы», – сказал Пушилин.
Ранее сообщалось, для детей из Донбасса открылись «Университетские смены» в нескольких городах России.