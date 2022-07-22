Эксперт: Россияне ценят умение Путина формировать общегосударственную повестку

«Есть страны, где успешные государственные деятели не могут заработать себе такой высокий уровень популярности даже за отрезки 10–15 лет. В России же политическая оценка строится на том, что люди не устраивают «полифонию», а объединяются вокруг лидера», – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия Путину среди россиян составляет 81%.

«Респонденты склонны выбирать в качестве публичного политика одну фигуру – президента России. Вот почему мы видим, что из недели в неделю его рейтинги подтверждаются», – отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

По мнению эксперта, столь высокий рейтинг президента и уровень доверия определяется двумя главными факторами. «Прежде всего, это оценка активности президента. Он сам формирует политическую повестку и ее контролирует, то есть следит за решением конкретных вопросов, как это было недавно на совещании по успехам в импортозамещении и технологическом суверенитете. Участники совещания, кстати, услышали в своей адрес от президента и определенную критику, и поддержку», – указал собеседник.

Вторым фактором Кирьян считает ход специальной военной операции (СВО) на Украине. «На фоне СВО вопрос «кого вы считаете лидером» и «как вы оцениваете его деятельность» россияне понимают, что ситуация непростая, нетривиальная, стрессовая. Соответственно, совмещается оценка того, кого мы в данный момент считаем лидером и кто сейчас выступает в стране в роли определенного гаранта – гаранта стабильности и безопасности. Вот поэтому мы уже которую неделю видим высокие значения рейтингов президента», – пояснил Кирьян.

Кроме того, рядовые респонденты видят, что антироссийские санкции, введенные Западом в начале СВО, не оказывают заметного негативного эффекта. «Первоначально у многих возникли существенные опасения, что санкции быстро скажутся в бытовом плане, но пока мы видим по разным замерам, что и во втором квартале ничего такого не произошло. Рядовые граждане вряд ли считывают ситуацию как экономисты, они просто продолжают «консервативно» оценивать происходящее – для них пока все идет нормально», – полагает руководитель Лаборатории.

Некоторые эксперты увязывают с рейтингом главы государства сезонное повышение или снижение стоимости продуктов, напоминает социолог, однако это ошибочное мнение. «Потребительские оценки, понятно, если и трансформируются в политические рейтинги, то нелинейно. Здесь нет прямой зависимости. Свою долю ответственности за цены несет правительство. Во-вторых, Россия – это страна регионов, где губернаторы и даже главы местных администраций несут большую долю ответственности за положение дел. Все сводить к рейтингу первого лица было бы неверно», – подытожил Кирьян.

В пятницу ВЦИОМ представил очередной опрос общественного мнения, согласно которому одобряют деятельность президента России 78,1% россиян, доверяет президенту – 81,1%. Опубликованные в тот же день результаты ФОМ примерно совпадают с данными ВЦИОМа: одобряют деятельность Путина 80% опрошенных, доверяют ему 78% опрошенных.

Как следовало из данных опроса, проведенного ВЦИОМ неделей раньше, Путину тогда доверял 81,5% россиян.