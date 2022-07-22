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Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 12,3%
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился до 12,3%, вакцинация первым компонентом проведена 93,5 млн раз.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составлял 14,3%. Отмечается, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 93 547 199 раз, двумя – 88 964 088, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
Ранее сообщалось, что в России за сутки госпитализировано 1167 человек, на 2,3% меньше по сравнению с 21 июля.
Эксперт указал на печальные для Украины последствия европейских отставок
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«Уход Драги важен для Киева не сам по себе, поскольку материальный вклад Италии даже близко не сравнить с оружейными поставками из США или Британии. Но он важен как яркий индикатор общего истощения континентальной Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов, комментируя отставку главы итальянского правительства Марио Драги.
«Отставка Драги – показатель того, что в Европе общая экономическая и политическая обстановка уже складывается далеко не в пользу безусловной поддержки Украины. В перспективе эта солидарность будет сходить на нет», – уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
Драги был одним из самых последовательных сторонников помощи Украине среди западноевропейских стран, напоминает эксперт. «Но вообще-то итальянской внешней политике свойственна либо близость, либо хотя бы отказ от враждебности по отношению к России. Драги отказался от привычного подхода, но многие видные партийные лидеры сохранили традиционный взгляд на Россию. Так, на этой стороне находится Сильвио Берлускони («Вперед, Италия!»), Джузеппе Конте из движения «Пять звезд» и «Лига Севера» с Маттео Сальвини. Теперь Италии предстоят новые парламентские выборы. И пока названные мною партии имеют все шансы на победу. В результате поддержка Киева со стороны Рима, скорее всего, снизится», – предрекает Суслов.
Поток помощи Киеву может снизиться и со стороны Лондона, добавил политолог. «Но там многое зависит от того, кто именно будет избран премьер-министром. Если Риши Сунак, который обещает сделать акцент на внутренних делах, на исправлении экономической ситуации и на смягчении социальных проблем, приоритет Украины если не сойдет на нет, то точно серьезно уменьшится. Конечно, Великобритания будет и впредь поставлять оружие, но внимание к этому направлению снизится», – убежден Суслов.
Если же к власти придет Лиз Трасс, то, скорее всего, концентрация на украинском конфликте останется отличительным признаком британской политики, как и при Джонсоне, полагает политолог. «Раньше Лондон сильно влиял на процесс принятия решений в Киеве. Напомню, что Борис Джонсон сыграл большую роль в срыве российско-украинских переговоров, проходивших в марте. Трасс будет придерживаться той же позиции, но вот в какой степени она сможет влиять на Киев, пока не очень понятно», – подытожил эксперт.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не поддерживает прямое участие британских войск в украинском конфликте. Об этом она заявила в четверг в интервью Би-би-си. «Мы делаем все, что можем, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию, отправляя вооружения, мы вводим санкции, но я не поддерживаю непосредственное участие британских войск», – сказала Трасс.
«Все, что происходит в Великобритании, это их внутреннее дело, – заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – С учетом всех ранее сделанных заявлений мы, конечно, надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании все-таки, заняв это кресло, скажем так, станет все-таки склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны».
Накануне Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд выборов премьера Британии, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.
В четверг в Италии президент Серджо Маттарелла принял прошение об отставке премьер-министра Драги, поручив правительству выполнять его текущие обязанности.
В Раде захотели конфисковать «излишки» газа из транзитных трубопроводов
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Украине следует конфисковать «излишки» российского газа из транзитных трубопроводов, заявил депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Он признал, что Киев должен выполнять свои транзитные обязательства перед своими партнерами, однако предложил решить энергетические проблемы Украины за счет нарушения прав российской стороны.
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация – ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», – передает РИА «Новости».
Он добавил, что украинские власти вместе с «Нафтогазом» должны разработать для этого стратегический план развития отрасли.
Ранее замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов заявил, что газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод.
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В Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией
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Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей, заявила немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью dpa.
«Российское сырье и, прежде всего, относительно дешевое топливо – необходимые условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности, без которых мы не обойдемся. Экономическая война разрушит нашу страну, едва ли навредив Путину», – приводит слова Вагенкнехт РИА «Новости».
Подобным заявлением она поддержала премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который призвал «заморозить» украинский конфликт. Он также заявил, что Германия нуждается в поставках сырья из России.
С премьером Саксонии согласился и другой депутат Бундестага, сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла. «Необходимо разрешить кризис на Украине при помощи дипломатии, иначе мы никогда не сможем положить конец санкциям и их катастрофическим последствиям для процветания Германии», – заметил Хрупалла.
Накануне глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.
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Израиль намерен направить делегацию в Россию из-за ситуации с «Сохнут»
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Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел оперативное совещание в связи с ситуацией вокруг возможной ликвидации в России представительства еврейского агентства «Сохнут», сообщили в канцелярии премьера.
«Было решено отправить совместную делегацию от канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства репатриации и интеграции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что Израиль будет дипломатическим путем добиваться продолжения деятельности агентства в России. «Еврейская община в России имеет глубокие связи с Израилем. Ее важность затрагивается в ходе каждой дипломатической дискуссии с российским руководством. Мы продолжим действовать через дипломатические каналы, чтобы важная деятельность еврейского агентства не прекратилась», – заявил Лапид, слова которого приводит премьерская канцелярия.
В четверг Министерство юстиции России попросило суд ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Беседа по этому иску назначена на 28 июля.
Россия расширила перечень недружественных стран
Правительство расширило список недружественных России иностранных государств еще пятью странами, сообщила пресс-служба кабмина.
Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Список не окончательный и может расширяться, передает РИА «Новости».
Накануне Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. В Кремле в свете введения новых антироссийских санкций сравнили европейскую бюрократию с советской.
Ранее в МИДе заявили о необходимости пересмотра отношений России с недружественными странами. Эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией.
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Путин удовлетворил просьбу решившей отказаться от гражданства биатлонистки Жураускайте
Президент Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России родившейся в Мурманске биатлонистки Лидии Жураускайте, документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее СМИ писали о планах спортсменки сменить гражданство и выступить на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. Также сообщалось, что Жураускайте намерена выступать за сборную Литвы.
«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», – передает РИА «Новости» текст документа.
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина не исключила смены спортивного гражданства из-за санкций в отношении российских спортсменов.
Эксперты назвали причины вероятного закрытия «Сохнут» в России
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«Российско-израильские отношения в последнее время охладились из ситуации на Украине и в Сирии. Но тенденция наметилась давно», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Андрей Кортунов. В четверг стало известно об иске Минюста РФ о закрытии представительства «Еврейского агентства» в России.
«Ликвидация российского представительства «Еврейского агентства» (также известного под ивритским наименованием «Сохнут») происходит в условиях неустойчивой ситуации в российско-израильских отношениях», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам эксперта, Яир Лапид, занявший в начале июля пост и.о. премьера Израиля, продолжает жестко прозападный курс своего предшественника Нафтали Беннета, в кабинете которого Лапид был главой МИД Израиля.
«Российско-израильские отношения в последнее время охладились из ситуации на Украине и в Сирии. Но тенденция наметилась давно», – отметил Кортунов. По мнению собеседника, действия российского Минюста в отношении «Сохнута» и ответ на эти действия со стороны правительства Лапида показывают степень охлаждения отношений России и Израиля. Впрочем: эксперт не ожидает, что сам по себе запрет работы «Еврейского агентства» в России приведет к катастрофическому ухудшению этих отношений.
Как дальше будет развиваться ситуация, покажут итоги выборов в Кнессет в ноябре этого года, говорит Кортунов. По итогам выборов будет сформирован очередной кабинет министров.
«Если премьером Израиля останется Яир Лапид, то российско-израильские отношения точно не потеплеют. Если в кресло премьера вернется Биньямин Нетаньяху, то ситуация может быть иной. У Нетаньяху с Владимиром Путиным давно сложились доверительные отношения, можно рассчитывать на какие-то подвижки», – подчеркнул эксперт.
В четверг стало известно, что в Басманный суд Москвы поступил иск столичного главка Минюста о ликвидации автономной некоммерческой организации «Поддержка связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут». Беседа по иску должна состояться ровно через неделю. Вечером в четверг премьер-министр Лапид провел оперативное совещание, по итогам которого решено отправить правительственную делегацию в Москву, «чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России».
«Сохнут» – крупнейшая в мире еврейская неправительственная организация со штаб-квартирой в Иерусалиме. Основная задача – обеспечение алии (репатриации евреев в Израиль) и помощь новым иммигрантам. «Сохнут» финансируется Еврейскими федерациями Северной Америки, другими НПО и частными лицами, а также «Керен ха-Йесод» – израильской госструктурой по сбору пожертвований для еврейского государства. С июля «Сохнут» возглавляет отставной генерал-майор израильской армии Дорон Альмог.
«Сохнут» давно работает криво и косо, вследствие этого должен передать свои функции официальным израильским организациям», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Он полагает, что у российского минюста могут быть претензии к юридическому оформлению организации и работы российского представительства «Сохнута». Эксперт напомнил: АНО «Сохнут» зарегистрировалась в России в начале 1990-х годов, в те годы иностранные организации часто регистрировались и работали в России с нарушениями российского законодательства.
«Российская организация «Сохнут» представляет центральное «Еврейское агентство для Израиля». Весь совет директоров «Еврейского агентства» – креатуры США, – подчеркнул Сатановский. – Вопрос о закрытии в России «Сохнут» обсуждается уже давно, и в самом «Сохнуте» это осознавали. Им надо было понимать, что надо что-то делать в связи с этим, а не ждать, что все само собой решится. Например, АНО «Сохнут» должна была урегулировать вопрос с репатриацией россиян в Израиль с властями Израиля. У России с Израилем - прямые дипломатические отношения, следовательно, вопрос репатриации должен решаться дипломатическим путем, а не через «Сохнут».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, сообщения о намерении Москвы закрыть работу «Сохнута» в России появились в израильской прессе в начале июля. «Русские говорят о том, что Еврейское агентство незаконно собирает данные о гражданах РФ. Мы поднимем вопрос о судьбе агентства в ходе бесед с представителями России на уровне посольства», – сообщил изданию Jerusalem Post источник в МИД Израиля.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что сообщения о возможном закрытии «Сохнута» свидетельствуют о трещине в российско-израильских отношениях, в которых до этого момента удавалось сохранить баланс.
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Россия задействовала в спецоперации на Украине «Терминаторы»
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Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в спецоперации на Украине, сообщил информированный источник.
«На сегодняшний день БМПТ «Терминатор» применяются в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине как в городских условиях, так и в полевых. Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения», – приводит слова источника РИА «Новости».
Он уточнил, что «преимущества БМПТ состоят в высокой защищенности, которая превосходит защищенность стоящих на вооружении России основных танков, а также в многоканальном комплексе вооружения, позволяющим одновременно вести огонь по четырем-пяти целям».
Кроме того, рассказал источник, опыт боев подтвердил, что обзор у БМПТ значительно лучше, чем у большинства танков, и это повышает ситуационную осведомленность экипажа. Также у БМПТ выше скорость наведения вооружения.
«Все это повышает эффективность танковых подразделений, особенно при действиях в городе, где пехота противника с противотанковыми средствами может вести огонь с неожиданных ракурсов, в том числе сверху. БМПТ успевает реагировать на эти угрозы и подавлять их, в том числе за счет огня 30-миллиметровых пушек, которые достают противника через стены домов», – заключил он.
Напомним, в мае стало известно, что Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине задействовали БМПТ «Терминатор». Ранее боевая машина поддержки танков (БМПТ) прошла испытания в боевых условиях на территории Сирии.
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
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Брилев объявил об уходе с поста руководителя ВГТРК
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Телеведущий Сергей Брилев рассказал о «последнем» выпуске «Вестей в субботу» с его участием на канале «Россия 1» и объявил об уходе с поста руководителя ВГТРК.
Журналист пояснил, что провел последний эфир 26 февраля. При этом он не уточнил, продолжит ли вести передачу в будущем.
«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала)», – передает РИА «Новости» слова Брилева.
Телеведущий подчеркнул, что после этого отправился в страны Латинской Америки, где снял 33 репортажа и мини-фильмы. В конце апреля Брилев вернулся в Москву, где ему сделали операцию, а потом несколько недель проходил реабилитацию.
Напомним, в ноябре 2018 года Брилев подтвердил, что у него есть британское гражданство и собственность в Лондоне. В Кремле отметили, что телеведущий, получив гражданство Соединенного Королевства, ничего не нарушил.
Глава британской разведки дал прогноз о сроках контрнаступления ВСУ
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Возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины может появиться через несколько недель, заявил глава Службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур во время выступления на форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо.
«Я считаю, что они (российские войска – прим. ВЗГЛЯД) скоро выдохнутся. В ближайшие недели русским будет все труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства», – передает ТАСС слова Ричарда Мура.
По словам главы службы, российским войскам скоро придется взять паузу, что даст ВСУ возможность нанести ответный удар. Также он подчеркнул, что Киев начал получать все больше отличных вооружений.
Глава МИ-6 утверждал, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией. Он добавил, что после демонстрации Киевом способности наносить удары, Мур «напомнит об этом Европе», которая испытывает все более сильное давление из-за приближения зимы на фоне энергетического кризиса.
Запуск «Северного потока – 2» сравнили с «поднятием белого флага в Европе»
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Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил категорически против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», выразив мнение, что это стало бы «поднятием белого флага в Германии и Европе».
«Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать», – заявил Хабек в интервью телеканалу CDF, добавив, что Германия является «сильной страной», передает ТАСС.
Он также выразил мнение, что запуск трубопровода ничего не изменит. «Ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», очевидно, не является вариантом. Нельзя еще больше увеличивать зависимость от российского газа», – подчеркнул глава Минэкономики ФРГ. В таком случае, по его утверждению, «Россия добилась бы своей цели – нарушить санкции».
Он предостерег от того, чтобы рассматривать возобновление поставок российского газа по газопроводу «Северный поток» как признак надежности. По этой причине, заметил Хабек, Германия «должна найти альтернативы [поставкам газа из РФ] и быть экономной».
Касаясь вопроса о турбине компании Siemens, необходимой для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», министр назвал агрегат «надуманным аргументом» и «неубедительной игрой» России. У компании «Газпром», по его утверждению, достаточно турбин, эта одна турбина не понадобится. Вместе с тем глава Минэкономики ФРГ указал, что даже до проведения плановой инспекции «Северного потока» загрузка газопровода могла составлять 100%.
Ранее в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Накануне вечером транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В свою очередь глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.
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В Белом доме оценили необходимость передачи полномочий президента США
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Необходимость временной передачи власти от главы администрации Соединенных Штатов Джо Байдена вице-президенту США Камале Харрис в связи с обнаружением у американского лидера COVID-19 на данный момент отсутствует, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Отвечая на вопрос о том, планируется ли временная передача полномочий президента США Камале Харрис, если состояние Джо Байдена ухудшится, пресс-секретарь Белого дома сказала: «У президента [США] слабо выраженные симптомы. Он в состоянии заниматься делами американского народа из своей резиденции. И именно это сейчас имеет значение». В итоге она покинула брифинг, так и не ответив на уточняющий вопрос о том, отсутствуют ли такого рода планы, передает ТАСС.
В ответ на многочисленные просьбы журналистов дать им возможность пообщаться напрямую с президентским врачом Кевином О’Коннором пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер дала понять, что Белый дом не намерен этого делать.
«Можно нам поговорить с врачом президента, чтобы мы не играли в испорченный телефон?» – поинтересовалась одна из журналисток после того, как о состоянии здоровья Байдена рассказали Жан-Пьер и координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа. «Я не думаю, что это игра в испорченный телефон, – ответила Жан-Пьер. – У нас здесь доктор Джа, который сам является врачом, который руководит нашей программой борьбы с COVID-19, вы будете регулярно получать заявления от доктора О’Коннора, и мы будем прозрачными, как мы и делали ранее». Жан-Пьер заверила, что Белый дом ежедневно будет публиковать письменные заявления лечащего врача Байдена.
«Никто из вас не виделся сегодня с президентом. Никто из вас не лечит президента. Вопрос заключается в том, когда сюда придет доктор О’Коннор. Потому что если вы будете просто распространять его заявления и скрывать его от вопросов, то это будет наименее прозрачный подход Белого дома к болезни президента за последние 50 лет», – возразил другой журналист. «Я полностью не согласна с вашим последним заявлением», – возразила Жан-Пьер. «Мы ведем себя, как мне кажется, совершенно иначе, чем прошлая администрация, и я рада обсуждать это с вами», – добавила она. По словам Жан-Пьер, в Белом доме убеждены, что письменное заявление лечащего врача президента США содержит исчерпывающую информацию о здоровье американского лидера.
Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Она также сообщила, что Байден на карантине и будет работать удаленно, пока не сдаст отрицательный тест. Позже Белый дом раскрыл данные о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена.
Напомним, в ноябре 2021 года Байден на время пребывания под наркозом временно передал полномочия президента США Камале Харрис. В тот же день он вернулся к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов.
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Стивен Кинг поспешил оправдаться за восхваление Бандеры
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не восхвалял украинского националиста Степана Бандеру в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).
«Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды», – написал он в своем Twitter, передает RT.
При этом ранее в беседе с пранкерами Кинг заявлял, что «Бандера – великий человек».
Также он утвердительно отвечал на вопрос о необходимости «запрета русских как нации».
Кроме того, Кинг пообещал помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую, после того как пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне.
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Кадыров опубликовал видеообращение украинских морпехов
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские морпехи рассказали об избиении командирами их товарища до смерти. Глава республики напомнил свои слова о том, что Владимир Зеленский воюет до последнего украинца.
«Морские пехотинцы 36-й бригады ВСУ записали обращение, в котором рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища-морпеха. Я говорил и предупреждал, что Зеленский воюет до последнего украинца. Какие еще доказательства нужны?», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что этим морпехам уже не хочется кричать «Слава Украине», по его словам, не может быть славы с такими «нациками во главе страны и армии».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил США в намерении продолжать войну до последнего украинца. О намерении Запада воевать с Россией «до последнего украинца» говорил и президент РФ Владимир Путин.
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СМИ: Турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны России для ее возвращения, сообщают западные СМИ.
Отмечается, что процесс возвращения турбины займет несколько дней или недель. Сроки ее доставки пока неизвестны.
«Турбина, из-за которой, как заявляла Москва, был меньший поток газа в Европу по газопроводу «Северный поток», застряла при транзите в Германии, так как Россия еще не дала разрешение на ее транспортировку обратно», – говорится в сообщении агентства Reuters, передает РИА «Новости».
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту.
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