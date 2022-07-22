Песков счел глупостью публикации о «невыдаче» разрешения на ввоз турбины

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о публикации о том, что Россия якобы не дает разрешения на ввоз турбины для «Северного потока», заявил, что это полная глупость, и указал, что любые упреки в адрес России в сложностях с ввозом турбины для «Северного потока» безосновательны.

«Во-первых, вы говорите о неких источниках, которые утверждают, что непонятно куда ее отправлять – это полная глупость, потому что компания, которая чинила это все – The Siemens, она прекрасно знает, где установлена эта турбина, то есть это просто абсурдное сообщение источника», – передает РИА «Новости» его слова.

По информации Пескова, президент Владимир Путин говорил, что в ночь на 20-е число не были получены никакие ни юридические, ни иные, ни технологические документы по этой турбине.

«Здесь любые упреки – они абсолютно безосновательные, в данном случае это какие-то неправильные источники. Еще раз рекомендую обращаться все-таки к первому источнику, а в этой истории первоисточником является Газпром», – резюмировал представитель Кремля.

Накануне вечером СМИ заявили, что транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии.

Ранее в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. В свою очередь глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.

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