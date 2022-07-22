Шойгу отправился в Турцию на подписание соглашения по зерну

Министр обороны России Сергей Шойгу действительно отправился в Турцию, где сегодня готовится подписание соглашения по экспорту зерна с Украины, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, действительно ли Шойгу прибыл в Турцию для подписания соглашения по зерну.

Представитель Кремля отказался раскрывать детали этого документа, так как соглашение пока не подписано. «Если там все состоится, то будут и разъяснения», – заверил он.

В ответ на вопрос, почему подписание соглашения важно для России, Песков предложил обратиться к сделанным в Тегеране заявлениям президента Владимира Путина. «Путин сказал о том, что на фоне того продовольственного кризиса, который надвигается, очень важно разблокировать пути поставки на мировые рынки – и удобрений, и продовольствия, и зерна», – напомнил пресс-секретарь.

Представитель Кремля обратил внимание, что само по себе «сравнительно небольшое количество украинского зерна» не окажет решающей помощи в этой ситуации. Но все-таки, продолжил он, «очень важно, чтобы это зерно попало на мировые рынки» и чтобы были сняты косвенные ограничения, которые действуют в отношении российских товаров, – это позволит рынку получить дополнительные объемы и удобрений, и зерна, и другой продукции.

Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.