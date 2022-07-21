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Стивен Кинг поспешил оправдаться за восхваление Бандеры
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Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не восхвалял украинского националиста Степана Бандеру в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).
«Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды», – написал он в своем Twitter, передает RT.
При этом ранее в беседе с пранкерами Кинг заявлял, что «Бандера – великий человек».
Также он утвердительно отвечал на вопрос о необходимости «запрета русских как нации».
Кроме того, Кинг пообещал помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую, после того как пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне.
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Пелоси выдвинула Блинкену ультиматум по России
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп, сообщили американские СМИ.
«Пелоси обратилась к... Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Politico.
Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия госдепартамента.
«Очевидно, что принятие Конгрессом закона – это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес», – приводит газета слова неназванного сотрудника Конгресса.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону. Блинкен заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
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Торговая организация Южной Америки отказалась от диалога с Зеленским
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказано в выступлении на саммите Торговой организации Южной Америки МЕРКОСУР в Парагвае, сообщил замглавы МИД Парагвая Рауль Кано.
Кано пояснил, что МЕРКОСУР «принимает свои решения на основе консенсуса». По словам Кано, в отношении выступления Зеленского «консенсуса не было». МЕРКОСУР уже сообщил Киеву, что «для диалога с Зеленским нет условий», передает РИА «Новости».
Саммит проходит в парагвайском городе Луке 20–21 июля. 6 июля Зеленский провел первый в истории украинско-парагвайских отношений разговор с президентом Парагвая Марито Абдо Бенитесом. МИД Парагвая сообщил, что Зеленский искал возможности выступить перед МЕРКОСУР.
Напомним, МЕРКОСУР – общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как отмечали СМИ, США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился вокруг Запада из-за кризиса на Украине, но большинство стран отказываются помогать Киеву. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам присоединиться к антироссийским санкциям.
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Зеленский утратил в России права на товарные знаки «Квартал 95» и «Сваты»
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Президент Украины Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки «Квартал 95», «Сваты», «Рассмеши комика», сообщил старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры», кандидат юридических наук Борис Башилов. Теперь любой желающий может подать заявку на них.
Заявки на регистрацию прав Зеленский подал в 2012 году, в 2019 году он передал их ООО «Закупивэльни ришэння» («Закупочные решения»). Башилов пояснил, что в том случае, если «срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака», передает РИА «Новости».
По его словам, «единственное правило – заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками».
Как следует из данных базы Роспатента, в России товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика» были выданы на продукты практически всех видов – мясо, рыбу, курицу, продуктов переработки из них, молочные продукты всех видов, сладости, печенья, чай, кофе, пиво, минеральные воды, бренди, вина, коктейли и даже спиртовые эссенции. Также они были зарегистрированы для осуществления деятельности практически во всех сферах образовательных процессов, развлекательных и рекламных мероприятиях и, например, дрессировке животных.
Напомним, Зеленский был основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95». После избрания на пост президента он отошел от руководства коллективом. В 2019 году был снят последний выпуск «Лиги смеха», в котором Зеленский принял участие.
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Появились сообщения о планах Зеленского лишить Коломойского гражданства Украины
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Украинский президент Владимир Зеленский может подписать указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Об этом заявляет «Украинская правда» со ссылкой на «источники в правоохранительных органах, офисе президента и партии «Слуга народа».
По данным издания, лишить гражданства также могут главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана и сопредседателя запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича, передает ТАСС.
Офис президента и другие властные органы данную информацию не комментируют. Депутат «Слуги народа» Игорь Васильковский заявил изданию «Страна.ua», что «это фейк».
Напомним, олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело, финансировал нацбатальон «Айдар». Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с Коломойским.
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Глава Пентагона заявил о решающей стадии боевых действий на Украине
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Сейчас военные действия на территории Украины находятся на решающей стадии, поэтому Запад ищет новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», – передает ТАСС слова шефа Пентагона.
Остин заявил, что Россия думает продержаться дольше Украины и Запада, об этом он заявил на очередном заседании созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву.
Он пообещал, что «контактная группа продолжит находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки <...> украинских вооруженных сил». «Наше содействие приводит к подлинным переменам», – считает Остин.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска. В четверг, 14 июля, сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Политолог оценил ультимативные перепалки Пелоси и Блинкена из-за России
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«Вопросы американской внешней политики в преддверии осенних выборов в Конгресс отойдут на второй план. Понимая это, Пелоси пытается принудить Госдеп к принятию непростого решения», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно об ультиматуме спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в адрес госсекретаря Энтони Блинкена о признании России спонсором терроризма.
«В американской политике ультиматумы, конечно, может ставить кто угодно и кому угодно. Очевидно, что в Конгрессе есть свои ястребы, которые хотят, чтобы Россию признали спонсором терроризма уже сейчас. Такие люди есть как среди демократов, так и среди республиканцев», – рассказал собеседник.
«Но я не уверен, что американский парламент успеет принять такой закон в ближайшее время. Перед Конгрессом сейчас стоит достаточно много актуальных вопросов, например, утверждение новых бюджетов, в том числе военного. Это будет важной повесткой вплоть до конца сентября – начала октября, а там уже выборы в Конгресс. Поэтому вопросы международных отношений отойдут на второй план», – полагает политолог.
«Я бы рассматривал такие заявления как информационный шум и попытку надавить, принудить Госдеп к принятию решения. За этим, конечно, стоят украинские лоббисты, которые хотят, чтобы признание России страной-спонсором терроризма случилось как можно быстрее», – отметил Дудаков.
«Сложно предсказать, удастся ли им продавить этот вопрос. Лично я сомневаюсь, что Конгресс будет принимать такой закон в ближайшее время. Скорее всего, вопрос так или иначе будет решаться Госдепом», – добавил он.
«Американские политики осознают, что это будет очень радикальный шаг, и далеко не все в Белом доме этого хотели бы. Они понимают, что ситуация на Украине разворачивается не в пользу Киева, и рано или поздно нужно будет начинать переговоры с Россией. А если они признают нас спонсором терроризма, то о каких переговорах может идти речь?» – рассказал собеседник.
«Вместе с тем исключать такого сценария, конечно, тоже нельзя. Мы видим, как Запад раз за разом отодвигает свои красные линии до каких-то немыслимых границ и порой просто стирает их», – резюмировал Дудаков.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп, пишут американские СМИ. «Пелоси обратилась к Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Politico.
Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия Госдепартамента.
«Очевидно, что принятие Конгрессом закона – это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес», – приводит газета слова неназванного сотрудника Конгресса.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о возможных последствиях признания России государством, спонсирующим терроризм. В конце июня президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского объявить Россию таковым.
«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», – сказал Макрон.
При этом, по словам Зеленского, соответствующая идея «одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом». «Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита «Большой семерки», который состоялся в Германии», – написал тогда Зеленский в своем Telegram-канале.
Кроме того, в начале лета Блинкен сообщал, что американские эксперты изучают вопрос, соответствует ли Россия критериям для внесения ее в этот список. Сейчас к данной категории государств причислены только Иран, КНДР, Куба и Сирия. Вашингтонская администрация именует их «изгоями». При этом Госдеп ведет этот список с 1979 года. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».
Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что внесение России в такой список принесет, прежде всего, репутационные потери, а также еще больше усложнит работу российского бизнеса за рубежом. «Рвение Киева понятно, он хочет причинить как можно больше проблем Москве, поэтому пытается задействовать все возможные рычаги. Но у США есть свои интересы. Включить Россию в список стран-спонсоров терроризма будет сложно, потому что РФ трудно назвать таким государством. Против России уже и так введены огромные санкции», – указывает Тимофеев.
Эксперт напомнил, что Россия является важнейшим игроком в сфере борьбы с терроризмом и «эпизодически сотрудничает с Вашингтоном по этим вопросам», поэтому Госдеп, если решит включить Россию в этот список, «создаст США проблемы в сфере безопасности», «из-за чего последует негативный политический резонанс для самих американцев». В ответ, конечно, Россия может объявить США и Украину государствами-спонсорами терроризма, «но это ничего радикально не изменит».
Кроме того, как считают эксперты, сейчас объем санкций, введенных против России, и так превышает объем ограничений, который введен против стран-участниц «госдеповского списка». Поэтому если Вашингтон совершит такой шаг, то тем самым власти США политически обесценят санкции как инструмент внешней политики, а список так называемых стран, поддерживающих терроризм, окончательно превратится в посмешище, если в нем окажется государство из пятерки членов Совбеза ООН.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла «мерой идиотического характера» инициативу США о признании РФ страной-спонсором терроризма. Дипломат предупреждала об ответных мерах. А посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что попытка США присвоить себе право судить, кто есть «военный преступник», вызывает отторжение. По его словам, «страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой».
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Стало известно, кто управляет американскими РСЗО HIMARS на Украине
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Американскими РСЗО HIMARS управляют расчеты кадровых военнослужащих НАТО, заявил неназванный представитель российских силовых структур.
«По сведениям, полученным от источников в ВСУ, на южном направлении работают как минимум две установки HIMARS, остальные 10 рассредоточены по дуге на севере, на участке активных боевых действий. Расчеты установок укомплектованы из военнослужащих НАТО, выведенных за штат», – цитирует собеседника РИА «Новости».
Охраняют комплексы сотрудники частных военных компаний, близких к Пентагону, те, с которыми американское военное ведомство заключает контракты, добавил он.
Наведение проводится с помощью американских военных спутников, после пусков установку быстро перемещают и не возвращают ее на прежние позиции.
«Каждый залп обязательно прикрывается несколькими залпами более примитивных систем, таких как «Ураган» или «Смерч», задача которых – насытить российское ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS», – указал источник.
Все передвижение и работа установок проводится ночью, во время комендантского часа.
Натовские военные не доверяют украинцам, как военным, так и гражданским. Украинские расчеты РСЗО, участвующие в совместном ударе, не знают о совместной работе с HIMARS, и не в курсе, что являются прикрытием натовских расчетов.
«В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей», – сказал он.
Между тем член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты из HIMARS, когда российские ПВО перезаряжаются после отражения атак более старых РСЗО.
«Надо понимать, что террористы [президента Украины Владимира] Зеленского выработали хитрую схему: они запускают много целей, когда ПВО отрабатывают по этим целям, защищая мирные города, несутся еще. То есть, условно говоря, бьют сначала пакетом «Урагана», например, или другой РСЗО, более старой, а затем, когда ПВО отрабатывают наши и перезаряжаются, в это время происходит удар уже HIMARS, и на HIMARS уже не хватает должного количества ракет, не все перезаряжены и часть из них пролетают [в зону противовоздушной обороны]. То же самое с беспилотниками: целыми группами, целыми стаями их направляют, понятное дело, ПВО сбивают часть из них, но часть успевают долететь», – цитирует Рогова ТАСС.
Он добавил, что после последнего удара украинских беспилотников по территории Запорожской АЭС в Энергодаре четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии.
Напомним, в среду украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, часть из них была перехвачена ПВО.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Российские военные уже уничтожали комплексы HIMARS в районе населенного пункта Красноармейск ДНР высокоточным оружием наземного базирования.
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В честь Зеленского назвали беспозвоночное
Морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали Ausichicrinites zelenskyyi – в честь президента Украины Владимира Зеленского, сообщил британский научный журнал.
Как пишет Royal Society Open Science, морскую лилию назвали в честь Зеленского «за его отвагу и храбрость». Останки лилии нашли в Эфиопии в 2021 году, они отправлены для дальнейшего исследования в Польшу. Находку относят к Юрскому периоду, передает РИА «Новости».
Напомним, древнейшего известного предка головоногих вампироморфов, включающих кальмаров и осьминогов, назвали в честь главы Белого дома Джозефа Байдена.
В Херсоне задержан передававший координаты блокпостов ВС России шпион Украины
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Российские силовики задержали агента украинских спецслужб, который за деньги сообщал координаты блокпостов Вооруженных сил России в Херсоне, следует из видео допроса задержанного.
Как пояснили РИА «Новости» российские силовики, Владислав Руденко 2002 года рождения был завербован украинскими спецслужбами в конце февраля в Херсоне и собирал данные о блокпостах войск РФ за вознаграждение, а 4 июля во время комендантского часа его задержали и доставили в отдел полиции, при осмотре в его телефоне была обнаружена компрометирующая переписка. После этого, сказали силовики, Руденко начал давать признательные показания.
«В начале апреля я написал о местонахождении пяти блокпостов, которые я узнал, и он (сотрудник спецслужб Украины, знакомый Руденко) заплатил мне за это 2 тысячи гривен (около 3,8 тысячи рублей), это за такую информацию достаточно мало. Потратил деньги за дня два-три, прогулял просто. Потом еще один блокпост увидел, он мне заплатил 400 гривен (около 750 рублей)», – сказал Руденко во время допроса, добавив, что раскаивается в своих действиях, из-за которых могли погибнуть российские военные.
Он также рассказал, что ему перечисляли деньги и на покупку пистолета для самообороны – 10 тыс. гривен (около 19 тыс. рублей) и предлагали «в случае опасности уехать в Польшу через Крым», однако утверждает, что оружие покупать не стал, а деньги прогулял.
Кроме того, он рассказал, что украинские спецслужбы пытались завербовать группу молодых людей в Херсоне через своего агента для поджога колонн российской военной техники, но все они отказались, поскольку испугались за свою жизнь.
Ранее вербовщик, задержанный в Ростовской области, рассказал, что по заданию СБУ через интернет привлек около 800 молодых людей в нацбатальон «Азов» (против организации возбуждено уголовное дело), также он искал желающих устроить теракты в школах.
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Украинские власти пожаловались на решивших дождаться Россию жителей Донбасса
Назначенный Киевом «глава Донецкой областной военной администрации» Павел Кириленко признал, что есть жители, которые поддерживают Россию и не желают эвакуироваться.
Кириленко сообщил, что темпы эвакуации в «Донецкой области» остаются «невысокими» – в день «удается вывезти до 300–350 человек», а «всего в Донецкой области остаются около 340 тыс. жителей», пишет «Страна.ua».
«Возможно, среди тех, кто не хочет ехать, часть как-то лояльно относятся к противнику, но этим, поверьте, мы тоже занимаемся и занимаются правоохранительные органы», – сказал он, добавив, что «мотивы некоторых из них известны» украинским властям. Кириленко сообщил, что будут предприняты «более жесткие и настойчивые меры».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым»
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Насколько может судить американская разведка, российский президент Владимир Путин «слишком здоров», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс подчеркнул, что «это неформальная оценка разведки», передает РИА «Новости».
Бернс признался, что «большая часть седых волос» на его «голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», передает ТАСС.
Кроме того, Бернс считает, что отстранение на Украине от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова не делает американскую разведку более уязвимой для российских специалистов. Он сказал, что ЦРУ «ведет себя очень осторожно» с СБУ, «как и со множеством других партнеров по всему миру, но в данном случае – особенно».
«Мы делимся значительным количеством разведданных с украинскими службами и украинским руководством, которые они эффективно используют», – сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
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Ударом ВКС России в Одесской области ликвидировано более 600 боевиков
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В результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Кроме того, по уточненным данным в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в городе Николаеве было уничтожено более 320 националистов.
На фоне значительных потерь на востоке Украины, мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать в Донбасс. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцке Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорске. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка Донецкой народной республики (ДНР), Малиевка Днепропетровской области и города Николаева», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и батарея самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Зарожное Харьковской области; восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Звановка, Кирово, Соледар, Красное, Платоновка ДНР, Доброполье Запорожской области и Широкое Николаевской области; девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Новомихайловка, Константиновка, Клещеевка, Георгиевка ДНР, Новопавловка, Веселое Запорожской области, а также Доброе Николаевской области.
Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Первомайское Николаевской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области, Енакиево и Макеевка ДНР. Перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Чернобаевка, Казачьи Лагери Херсонской области и Каменка Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3174 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4413 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» в Одесской области уничтожено более 200 морпехов 35-й бригады ВСУ.
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Захарова высмеяла решение назвать беспозвоночное в честь Зеленского
Официальный представитель МИД Мария Захарова саркастически прокомментировала информацию о том, что найденные в Эфиопии останки беспозвоночного было решено назвать в честь украинского президента Владимира Зеленского.
«Фото прилагается. Символично, да и похожи», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее британский научный журнал Royal Society Open Science опубликовал материал, в котором говорится, что морское беспозвоночное (или морскую лилию), останки которого нашли в Африке, назвали Ausichicrinites zelenskyyi – в честь Зеленского «за его отвагу и храбрость».
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Российские военные использовали «Сумрак» и «Ланцет» на Украине
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Самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак» впервые использована в спецоперации на Украине, сообщил источник в силовых структурах. Также источник сообщил, что в рамках спецоперации начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет».
Источник ТАСС сообщил, что «впервые стали применять сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С». Так, ее «использовали снайперы под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, так как не всегда для ее нормальной работы на большие расстояния подходила местность».
Как пояснил источник, «Сумрак» сочетает мощные патроны, крупный калибр и высокую точность стрельбы на сверхдальние расстояния, но винтовка «достаточно тяжелая, сопоставима по весу с АСВК», патроны «достаточно дорогие», их «сложно достать, особенно в условиях боевых действий».
Несколько лет назад британское издание Daily Mail назвало «Сумрак» «самой дальнобойной в мире» и претендующей на звание «самой смертоносной». С помощью нее в 2017 году установлен мировой рекорд – цель была поражена на расстоянии в 4210 метров. До сих пор рекорд не побит. Официального подтверждения информации об использовании «Сумрака» не поступало.
Источник РИА «Новости» рассказал, что «российские войска на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с увеличенной продолжительностью полета в 1 час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более 5 килограммов, что минимум на 2 килограмма больше, чем у базовой версии дрона». По его словам, «новейшие «Ланцеты» с осколочно-фугасной боевой частью используются для поражения живой силы противника и легкобронированной техники».
Указывается, что «для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники «Ланцет» имеет функцию предконтактного подрыва – осколочно-фугасный заряд дрона подрывается в воздухе в стороне от цели или над целью, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь». Дроны используются против войск, расположенных в укреплениях открытого типа, прячущихся в лесопосадках или домах, против расчетов гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы. Для ударов по живой силе используются «Ланцеты» с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, по бронетехнике – с кумулятивной. Модернизированная версия дрона получила новую аэродинамику – теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте. У базовой версии – два симметричных X-образных крыла.
Напомним, специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Так, сообщалось о работе истребителей Су-57. В ходе спецоперации России на Украине применяется новейшее «ружье» радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, также впервые применили российские электромагнитные комплексы «Ступор». В конце мая российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Боевые машины «Терминатор» также задействовали в спецоперации. Ростех оценил применение на Украине самонаводящихся снарядов «Краснополь».
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США отчитались о количестве поставленных на Украину РСЗО HIMARS
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Киеву переданы 12 из более чем 20 обещанных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил на брифинге председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
«По состоянию на сегодняшний день мы передали Украине 12 систем HIMARS. Это часть из более чем 20 [установок], которые США и наши союзники пообещали передать. Мы также обучили 200 украинцев применению HIMARS, и подготовка еще большего количества продолжается», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
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