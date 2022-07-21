Медведев продолжил рубрику «11 грехов, в которых обвинят Россию»

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев продолжил подборку «11 грехов, в которых обвинят Россию», высмеивая манеру западных лидеров прикрывать собственные ошибки, сваливая вину на Кремль.

«В чем Россия не виновата: в том, что европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС, а также в том, что обычные европейцы будут люто мерзнуть в своих домах этой зимой», – написал он в своем Telegram-канале.

Также он назвал «их грехом» то, что в Европе и США самая высокая продуктовая инфляция за последние десятилетия, и то, что компании из государств ЕС и США потеряли свои многомиллиардные вложения в экономику России.

Помимо этого, по словам Медведева, американцы избрали президентом «странного дедушку с деменцией», который, забыв про свои обязанности, «любит другую страну куда больше своей». А также он отметил, что «городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС», окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз.

Замглавы Совбеза также причислил к «грехам России» то, что многочисленные «политические проходимцы» манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчете на новые военные заказы и распил денежных потоков, выделяемых киевскому режиму.

Кроме того, по его мнению, НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества.

Медведев подчеркнул, что после переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать ее безопасность. Он добавил, что в результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира.

Последним пунктом он поставил то, что украинских преступников обязательно будут судить за злодеяния, совершенные против народа Украины и России.

Ранее зампред заверил, что мир на Украине будет достигнут на условиях России, и обозначил, когда и как для отдельных украинских политиков и Украины в целом наступит судный день.

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