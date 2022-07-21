Генконсул России рассказал о проверках Норвегией грузов для Баренцбурга

Норвегия проверяет грузы, направляющиеся в том числе в Баренцбург, на предмет наличия «санкционных товаров», заявил новый российский генконсул на Шпицбергене Андрей Чемерило.

По его словам, что благодаря тесному диалогу между министерствами иностранных дел России и Норвегии найден взаимоприемлемый способ доставки грузов треста «Арктикуголь» через территорию континентальной Норвегии, передает РИА «Новости».

«Все грузы, пересекающие границу Норвегии, соответственно досматриваются норвежской таможней сразу по пересечении границы в обычном режиме. В том числе на предмет наличия «санкционных товаров». То есть, это происходит и с грузами треста «Арктикуголь», следующими описанным выше способом до порта Тромсе и далее в Баренцбург», – сказал дипломат.

Чемерило отметил, норвежский автоперевозчик забирает грузы в Мурманске или другом пункте на территории России, перевозит их через российско-норвежскую границу в пункте пропуска «Борисоглебск – Стурскуг», следует с ними до северонорвежского порта Тромсе, где грузит их на норвежский контейнеровоз, который далее следует морем до порта Баренцбург.

Как добавил генконсул, «с норвежской стороной согласована очередная заявка треста «Арктикуголь» на доставку груза на Шпицберген от 13 июля», а генеральное консульство России продолжает держать вопрос «шпицбергенского транзита на контроле».

Напомним, к концу июня сотрудники треста «Арктикуголь», работающие на Шпицбергене, оказались под угрозой голода. Тогда норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для наших граждан через КПП «Стурскуг» – единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе.

В начале июля Москва уже была готова перейти к жестким мерам. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между РФ и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

В свою очередь представитель МИД Мария Захарова напомнила, что власти Норвегии незаконно ввели против России односторонние экономические санкции.