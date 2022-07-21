Сенат США подготовил резолюцию о признании действий России на Украине «геноцидом»

Группа американских сенаторов хочет признать действия России на Украине «геноцидом» и представила соответствующую резолюцию, которая даже в случае принятия будет носить рекомендательный и символический характер.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте комитета Сената по международным отношениям, авторами резолюции выступили семеро законодателей, она подана от имени главы комитета Джеймса Риша, передает РИА «Новости».

В документе сенаторы предлагают осудить действия России на Украине, признав их «геноцидом»; призвать к кооперации с НАТО и Евросоюзом для поддержки Украины; поддержать международное расследование.

Резолюция даже в случае принятия не станет руководством к действию для исполнительной власти и будет носить рекомендательный и символический характер.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».

Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.

Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.

Французский геополитик Бартелеми Курмон заявил, что Соединенные Штаты предпринимают попытки «демонизировать» Россию, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать его урегулировать.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД