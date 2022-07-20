Сенатор высказался о решении Путина возглавить набсовет движения «Большая перемена»

«Без личной коммуникации, которой президент придает большое значение, власть и общество не смогут выстроить эффективное взаимодействие. А в случае с молодежью это особенно важно», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. В среду Владимир Путин согласился возглавить набсовет всероссийского движения детей и молодежи.

«Путин на личном примере показывает, что для молодежи нужно находить время и силы. Он говорит об этом постоянно, коммуникация с гражданами – это одно из его требований ко всей вертикали власти. А в случае с молодежью особенно важно задавать правильный вектор ее развития, отсекать негативные, экстремистские и прочие поползновения, – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший эмиссар МИДа по правам человека Константин Долгов. – К сожалению, есть немало тех, кто хотел бы подтолкнуть молодых людей в пагубном направлении».

Это одна из причин, по которой президент, хотя его рейтинги и превышают 80%, считает нужным лично возглавить новую организацию, а также поддержать остальные структуры по работе с юным поколением, добавил сенатор. «Президент постоянно обращается к теме помощи молодежи. Это самый главный наш капитал. От того, насколько молодежь будет профессиональна, разносторонне развита и патриотична, зависит будущее страны», – сказал Долгов.

Параллельно наш лидер возглавляет набсовет платформы «Россия – страна возможностей», которая уже демонстрирует огромные успехи. Это очень важно, что миллионы молодых ребят окажутся под прямым покровительством не только власти вообще, но и лично президента. Это не только символично, но значимо с точки зрения практических мер помощи», – считает сенатор.

Решение Путина возглавить набсовет «Большой перемены» – это также демонстрация поддержки в целом концепции развития России как страны больших возможностей, полагает Долгов. «Об этом сегодня говорил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Для молодежи сейчас созданы уникальные возможности для самореализации. Помочь ей в этом – одна из основных задач государства. Поэтому то, что президент лично возглавил набсовет движения, замыкает удачным образом всю властную вертикаль, которая должна быть сориентирована на решение этой задачи», – убежден сенатор.

«В частности, важна программа патриотического воспитания – это основа идеологии нового движения, о чем сегодня тоже говорил президент в беседе с финалистами конкурса «Большая перемена». Президент сказал мальчику из Канады: неважно, где живет человек, а важно – готов ли он участвовать в развитии и укреплении своей страны», – подчеркнул сенатор.

По словам Долгова, государство уже тратит огромные материальные средства на поддержку семей с детьми и уже существующих движений, таких как Юнармия и Российское движение школьников, которые теперь вольются в новое движение детей и молодежи. «Оказывается многоплановая поддержка. Она выражается не только в деньгах, но и в строительстве инфраструктурных объектов, спортивных учреждений, центров досуга для молодежи, создания новых общественных пространств», – перечислил сенатор.

Собеседник напомнил, что законопроект о создании движения разрешает передавать в его собственность имущество бывших домов пионеров и детских лагерей. «С советских времен у нас осталась очень большая инфраструктура, которая или пустует, или не используется в полной мере. Этим объектам нельзя давать разрушаться. Новое движение нужно максимально «вооружить» инфраструктурой, дать возможность создавать пространства для активности, виды которой ребята сами будут выбирать. Президент тоже говорил сегодня об этом – сами ребята будут определять направление деятельности. И для этого, конечно, нужна материальная база», – подытожил Долгов.

В среду президент Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» согласился возглавить наблюдательный совет одноименного российского движения. «Предложение с удовольствием принимаю. Надеюсь, что наше общение с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», – сказал президент.

Организацией воспитания и досуга молодежи будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Программы воспитательной работы разработает Минпросвещения. Стать членами «Большой перемены» смогут несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. У движения будет своя символика. Также разрешается открытие филиалов за рубежом.

Как сообщил ТАСС, в среду утром участники учредительного собрания российского движения детей и молодежи проголосовали за создание организации. Учредительное собрание российского движения детей и молодежи состоялось в международном детском центре «Артек» во время финала всероссийского конкурса «Большая перемена».

Председатель думского комитета по просвещению, член президиума генсовета «Единой России» Ольга Казакова отметила, что 20 июля стал днем рождения российского движения детей и молодежи. «Представители 26 федеральных и региональных детских общественных организаций проголосовали за его создание. Это первый практический шаг после принятия закона. Дан старт движению! Началось объединение всех организаций страны, которые работают с детьми», – сказала Казакова газете ВЗГЛЯД.

Но главное, подчеркнула депутат, чтобы новое движение не просто объединило тех ребят, которые и сегодня участвуют в общественной жизни, задействованы в различных детских организациях. «Необходимо стремиться к тому, чтобы в него вошли и те ребята, которые сегодня не включены ни в одну организацию, чтобы созданное движение помогло им стать частью большого коллектива, развить свои способности и направить энергию на нужные полезные дела», – указала Казакова.