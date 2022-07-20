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Жители Энергодара получили первые 25 российских паспортов
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Жителям Энергодара Запорожской области выдали первые 25 российских паспортов, заявил представитель пресс-службы администрации города.
«Сегодня мы вручили первые 25 паспортов Российской Федерации жителям Энергодара», – передает РИА «Новости» его слова.
Вручал документы удостоверяющие личность глава города Энергодара Александр Волга.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
Путин напомнил Европе про «Северный поток – 2»
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Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, поставки снизятся, если Россия не получит турбину для «Северного потока – 1», но существует еще один вариант – «Северный поток – 2», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром «всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства», Запад же хочет возложить на Россию ответственность за собственные ошибки в энергетической политике. Он указал, что в 2020 году газ в Европе стоил 150 евро за 1 тыс. кубических метров, в 2022 году – 1,7 тыс. евро, передает ТАСС.
«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», – заявил Путин. Он добавил, что «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», – сказал Путин.
Он напомнил, что есть «еще один готовый маршрут – это «Северный поток – 2», хотя с ним теперь «есть проблемы», поскольку Газпром «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе». Этот вопрос обсуждался с канцлером Германии Олафом Шольцем, но тот ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься.
Путин же предупредил Шольца, что Россия «половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимет для внутреннего потребления и переработки». Газпром «это уже сделал», то есть в случае запуска «будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина». С учетом того, что «от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть», сказал Путин.
Как сообщил глава государства, Газпром пока не получил официальных документов о том, что турбина для «Северного потока – 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады: «Мы должны понимать, что Газпром берет-то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее». Если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров, пояснил Путин.
Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина». Сейчас работают две турбины. «Северный поток – 1» – один из основных маршрутов для поставки газа в Европу, в год по нему прокачивается около 55 млрд кубометров, сказал Путин.
Отвечая на недовольство Запада, Путин предложил посчитать, сколько можно прокачать с помощью оставшихся мощностей, и поинтересовался: «При чем здесь Газпром?». Он подчеркнул, что страны Запада «закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции газоперекачивающие станции».
«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции – в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров – в Европу 170 млрд кубических метров: 55 млрд шло по «Северному потоку – 1», 33 млрд, если память не изменяет – по Ямал – Европа. По двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу – где-то 12 млрд по «Турецкому потоку», – рассказал Путин.
Однако Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам, «все там нормально функционировало, никто не мешал». Польша «Ямал – Европу включила в реверсном режиме и стала примерно 32 млн кубических метров брать из Германии», то есть это был «российский газ», который «оказался для поляков дешевле», ведь Польша «брала у нас по достаточно высокой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам».
Кроме того, Путин заявил, что цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. По его словам, Запад в случае с нефтью наступает «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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В вооруженных силах Германии сочли ресурсы России практически неисчерпаемыми
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Российская армия становится сильнее, у России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы, заявил генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Германии Альфонс Маис, комментируя ситуацию на Украине.
Маис заявил, что войска России, «обладая превосходством в артиллерии, по-видимому, продвигаются вперед километр за километром». По его словам, идет «война на изматывание и истощение, которая ставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться». Он пояснил, что говорит не только о материально-техническом оснащении, но и о кадрах. Кроме того, он отметил, что российские войска получат большой опыт в ходе конфликта на Украине и будут боеспособнее.
При этом он рассчитывает, что в самой Германии серьезные недостатки в сухопутных войсках устранят за пять-восемь лет. По его словам, «политики предоставили деньги и инициировали закон об ускорении закупок». Маис выразил «оптимизм относительно того, что вскоре» войска «будут в лучшем положении», передает ТАСС со ссылкой на Handelsblatt.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Офис Зеленского призвал к санкциям против детей российских военных
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Санкции следует ввести как против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, так и против их детей, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак «хочет, чтобы сегодня каждый солдат», участвующий в спецоперации, «его родственники, его дети, его семья также были в списках на санкции», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Новое время».
Напомним, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН указывал, что «вооруженные формирования Украины цинично обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса – детские сады, школы, медицинские учреждения». Он отметил, что украинские военные убивают детей «в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей».
В последние месяцы в ДНР в результате украинских обстрелов погибло 249 мирных жителей, в том числе 16 детей, ранено 1493 человека, из них 83 – дети. Повреждения также получили 72 медицинских и 238 образовательных учреждений.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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США решили бороться с отказом регионов оставаться в составе Украины санкциями
Если территории, которые были освобождены российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, войдут в состав России, США введут новые санкции, следует из заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.
Комментируя готовящиеся, по мнению Вашингтона, планы России «аннексировать» территории, Кирби сказал, что США могут «ввести дополнительные санкции, ужесточить уже действующие, а также продолжить попытки ограничивать возможности» России продолжать спецоперацию. «Ведение войны – дорогостоящее занятие», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
Украинские власти решили закрыть Николаев для массовых чисток населения
Глава Николаевской области Украины Виталий Ким заявил, что город Николаев хотят закрыть на несколько дней для рейда против людей, которые могут поддерживать Россию.
Николаев «хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страна.ua»
Ким сообщил, что «планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке». По его словам, город «закроют на несколько дней», «пойдут по домам и отработают нехороших людей».
Напомним, эксперты высказывают мнение, что в ближайшее время можно ожидать развития наступательных действий российских войск на Николаев.
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Захарова ответила пресс-секретарю Белого дома цитатой из «Федота-стрельца»
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, рассказавшей о том, чем на протяжении двух дней был занят президент США Джо Байден, вспомнив цитату из пьесы Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
В своем Telegram-канале она написала: «В нашем ремесле взята новая высота». «Вопрос: что именно Байден делал вчера и сегодня? Пресс-секретарь Белого дома: … Я думаю, он был очень занят проблемами американского народа…» – напомнила Захарова.
Она считает, что «вот так простенько представитель президента США перевела на английский бессмертные строки Леонида Филатова».
«Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!» – привела цитату из пьесы Захарова.
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» – наиболее известное поэтическое произведение российского актера Леонида Филатова, которое было написано по мотивам русской народной сказки «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Впервые пьеса опубликована в 1987 году.
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В Сети высмеяли наряд Зеленской на встрече с четой Байденов
Интернет-пользователи высмеяли супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену за костюм, в котором она была на встрече с четой Байденов в Белом доме.
На фотографию Зеленской, в частности, обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Какой странный костюм и какие необычные пуговицы», – отметила в свою очередь телеведущая Ольга Скабеева.
«Прикольные пуговки, заметил президент Байден», – иронизируют пользователи Сети.
«Интересный вариант размещения пуговиц»; «Бесполезные пуговицы могут быть где угодно, но не там, где у человека соски»; «Это не пуговицы, просто Байден очень хорош собой!» – пишут комментаторы.
Некоторые предположили, что наряд Зеленской призван впечатлить президента США Джо Байдена. «Старик обрадуется и выдаст еще несколько лярдов помощи», – предположили пользователи.
«Золушка прилетела в Вашингтон, всю ночь пришивала лишние пуговицы к костюму, а вы стебетесь», – ироинизирует Viktor Runner.
«Что же ее окружение не подсказало, что пуговки неудачно пришиты? Или тоже смеются втихаря?» – задалась вопросом маргарита_д.
«А почему не в зеленой футболке?» – пишет ZuMa, напоминая о том, как был одет президент Украины Владимир Зеленский на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Мне кажется, что эти встречи ей на самом деле очень нравятся», – предположил Aleksander Lysenko.
Кроме того, журналист Дмитрий Смирнов выложил видео «американских нежностей» на встрече Зеленской с Байденом.
Напомним, в понедельник Зеленская прибыла в Вашингтон. В среду ожидается ее выступление в Конгрессе США.
Названы сроки возобновления поставок газа по «Северному потоку»
Поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию возобновятся вовремя – в четверг, после завершения планового техобслуживания, сообщает Reuters.
«Ожидается, что поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» возобновятся вовремя, в четверг, после завершения планового технического обслуживания», – излагает агентство информацию от источников, передает РИА «Новости».
При этом, по их данным, газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание. После этой новости акции немецкого концерна Uniper подскочили в цене на 11,6%.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по стратегическому мосту в Херсоне
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Украинские войска обстреляли 12 ракетами из РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне, часть ракет перехвачена ПВО, есть повреждения сооружений, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS. Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться. Обстрел был в 4.00, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что на данный момент информации о возможных пострадавших от обстрела моста у властей нет.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
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Лавров заявил об изменении географических задач спецоперации на Украине
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Географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР, заявил глава МИД России в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
«Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали – денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается... Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», – приводит его слова РИА «Новости».
«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», – отметил министр.
Глава МИД РФ указал, что по мере того, как Запад в бессильной злобе или в желании максимально усугубить ситуацию накачивает Украину все более дальнобойным оружием (например, HIMARS), географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
«Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», – заключил он.
Ранее в ДНР сообщили, что ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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СМИ: Санкции должны были расшатать Россию, но расшатали Запад
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Западные санкции в отношении России были направлены на то, чтобы нанести вред ее экономике и вызвать «невыносимые внутренние волнения» в Москве, пишет Newsweek, но вместо этого, как отмечает издание, шатается теперь сам Запад.
«Конфликт на Украине и связанные с ним санкции создали множество проблем для западных стран, в том числе неослабевающую инфляцию, стремительно растущие цены на бензин и неопределенность по поводу поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько месяцев», – приводит статью ИноТВ в своем Telegram-канале.
Как отмечается, в Европе возникает политическая неопределенность, о чем свидетельствуют разногласия в итальянском правительстве и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, одного из самых стойких европейских сторонников Украины.
Также в статье указывается на то, что в США недавние опросы показали снижение народной поддержки антироссийских санкций, особенно если те вызывают рост цен на товары внутри страны.
Напомним, новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
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Самую большую в мире АПЛ «Дмитрий Донской» вывели из состава флота
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Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской» (проект 941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon) выведена из боевого состава ВМФ России и будет утилизирована, сообщил источник в военно-промышленном комплексе.
«Подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации», – сообщил источник РИА «Новости».
Он напомнил, что имя Дмитрий Донской уже присвоено другой стратегической атомной подводной лодке класса «Борей-А» (проект 955А), которая заложена в прошлом году на «Севмаше».
Подводные лодки проекта 941 «Акула» – серия советских тяжелых атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Разработка проекта позиционировалась как ответ на строительство США подводных ракетоносцев проекта «Огайо». Ракетоносные крейсеры проекта 941 до настоящего времени являются самыми крупными подводными лодками в мире.
При создании «Акул» много внимания было уделено комфорту экипажа. На борту у всех кораблей серии имелись сауна, бассейн, солярий и спортивный зал. Согласно открытым публикациям, длина крейсера проекта 941 составляет 170 метров, ширина – 23,3 метра. Надводное водоизмещение подлодки – 23,2 тыс. тонн, подводное – 48 тыс. тонн. Максимальная глубина погружения – до 500 метров. Надводная скорость – 13 узлов (24 км/ч), подводная – до 27 узлов (50 км/ч). Автономность плавания – 120 суток, экипаж – 163 человека. Дальность плавания не ограничена.
Всего с 1976 по 1989 год было построено шесть субмарин проекта из десяти запланированных первоначально. Все ракетоносцы несли службу в составе Северного флота СССР и России.
ТК-208 «Дмитрий Донской» был заложен 30 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года и передан ВМФ СССР 29 декабря 1981 года.
29 декабря 2021 года исполнилось 40 лет с того дня, когда был подписан приемный акт тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» (ТК-208), на котором испытывались межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».
Ранее гендиректор северодвинского предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко заявил, что ни один флот мира не обладает атомными подводными лодками (АПЛ), подобными стратегическому ракетоносцу «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», и в ближайшем будущем обладать не будет.
Напомним, издание National Interest выбрало пять «самых продвинутых» образцов вооружений, созданных в Советском Союзе. На второе место после автомата Калашникова поместили подлодку проекта 941 «Акула», которая составляла основу советского ядерного сдерживания на море. Эти субмарины были почти втрое крупнее американских АПЛ класса «Лос-Анджелес» и почти на десять тонн тяжелее лодок типа «Огайо».
Захарова ответила США на угрозу введения новых санкций
Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав России введут новые санкции», – написала она в своем Telegram-канале.
При этом Захарова добавила, что «ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят новые санкции и без вхождения районов Украины в состав России.
Представитель МТД подчеркнула, что «поэтому очередная угроза цели не достигла». «Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», – резюмировала она.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции.
Ранее США пообещали ужесточить уже введенные против России санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы, как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, «аннексировать» освобожденные территории на Украине.
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
Эксперт оценил итоги встречи Путина, Раиси и Эрдогана
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«Все лидеры близки к пониманию того, что Ближний Восток – вопрос, который не касается Вашингтона. И все три страны – Россия, Турция и Иран – не хотят присутствия США в регионе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя итоги переговоров лидеров России, Ирана и Турции в Тегеране.
«Астанинский формат – это возможность диалога России с двумя важнейшими странами Ближнего Востока. Иран и Турция находятся между собой в непростых отношениях и во многом являются конкурентами. А Россия, как сверхдержава, примыкающая к этому региону, естественным образом участвует в этом разговоре», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
Эксперт обратил внимание на то, что Сирия традиционно стала центральной темой переговоров. «Именно этот регион некогда связал страны в этом формате. Также в рамках саммита была поднята тема религиозного экстремизма, который никуда не исчезает», – пояснил собеседник.
«Мы видим, что вне зависимости от того, как развиваются отношения России с Западом, диалог трех стран сохраняется», – подчеркнул Бордачев. При этом он уверен, что пока рано говорить о создании коалиции против США в данном регионе.
«Пока все максимально близки к пониманию того, что Ближний Восток – вопрос, который не касается Вашингтона. И все три страны – Россия, Турция и Иран – не хотят присутствия США в регионе. Но к созданию полноценной коалиции государств, судя по всему, лидеры пока не готовы, предпочитая политико-дипломатический путь решения этой проблемы», – заключил Бордачев.
Напомним, во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.
Кроме того, Владимир Путин призвал Иран и Турцию сделать дополнительные шаги по стабилизации ситуации в Сирии. «Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властях территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма», – цитирует ТАСС президента.
По его словам, «во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами, которые используют широкий арсенал средств». «Поэтому желательно, чтобы в нашем трехстороннем формате были предприняты дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии», – подчеркнул российский лидер.
Российская сторона также призвала навсегда покончить с присутствием в Сирии «Исламского государства*» (ИГ*, запрещена в РФ) и других экстремистских группировок. «Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ*(запрещено в России) и других экстремистских группировок», – цитирует ТАСС Путина.
Участники переговоров обсудили также «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». «Есть некоторые расхождения по поводу того, что происходит в Заевфратье. Здесь, кстати, и общая позиция есть по поводу того, что американские войска должны покинуть эту территорию. Они должны перестать грабить сирийское государство и сирийский народ, вывозить незаконно оттуда нефть», цитирует Путина ТАСС.
Кроме того, на двустороннем уровне президент России провел отдельные встречи с лидерами Турции и Ирана. В частности, в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалось урегулирование конфликта в Карабахе, вопросы вывоза украинского зерна из портов Причерноморья и экономические аспекты сотрудничества двух стран.
А в беседе с Ибрахимом Раиси «условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах». В рамках переговоров президенты обсудили «конкретные аспекты взаимодействия» в политике и экономике, «особое внимание уделили» сферам энергетики, промышленности и транспорта.
По мнению турецкой прессы, встреча Путина, Эрдогана и Раиси стала «исторической», потому что за ней «следил весь мир», пишет портал Haberler.com. В свою очередь газета Star отмечает, что «все три страны – гаранты «астанинского процесса» по Сирии – имеют великую историю».
«Между тем Россия не хочет терять дружбу с Турцией, особенно пока продолжается (спецоперация) на Украине, но все же пытается создать впечатление, что «последнее слово в Сирии остается за мной». Иран также старается не ухудшать отношения с Турцией... То, что президенты этих трех стран могут встретиться по столь чувствительному вопросу, все же является положительным моментом», – пишет колумнист Селахеддин Чакыргиль.
Газета Sabah подчеркивает месседж президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанный на саммите. «Очень четкое послание президента Эрдогана на трехстороннем саммите в Тегеране: мы уничтожим очаги зла в Сирии», – пишет издание.
Встречу президентов РФ, Ирана и Турции планировалось провести еще в 2020 году, но мероприятие много раз переносилось из-за пандемии коронавируса. Неоднократно вставал вопрос о возможности сокращения формата до видеоконференции. Следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате пройдет в России, заявил президент Путин.
Кадыров высказался о влиянии натовских трансгендеров на Украину
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото трансгендеров в НАТО и подчеркнул, что в рядах российской армии такого никогда не произойдет.
«Вот они, натовские воины! Нам западло с ними воевать. Дайте нам нормального противника, чтобы мужественный был, чтобы мы могли внукам рассказывать, какой он был страшный и опасный. А это что? Это кто? Как про них внукам рассказывать», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что подобные ценности Запад пытается пропагандировать повсюду и навязывает это принудительно, что дало свои плоды на Украине.
«Посмотрите официальные аккаунты Незалежной в соцсетях, публикации их официальных СМИ. Все пропитано этой мерзкой идеей. Как считаете, станем мы такими же, как эти... Никогда такого не будет», – подчеркнул глава Чечни.
По его словам, президент России Владимир Путин выдерживает строгую внутреннюю политику, чтобы не допустить деградации общества.
«Мы защищаем естественные, здоровые, ясные человеческие ценности. Мы хотим, чтобы у детей были папа и мама, чтобы их психика с самого детства не была травмированной, а была здоровой, сильной, уравновешенной. И это будет», – отметил Кадыров.
Ранее в сети опубликовали фото трансгендерного адмирала США Рейчел Левин, которая посетила вечер в посольстве Франции в честь годовщины взятия Бастилии.
В марте 2021 года Сенат США по предложению президента страны Джо Байдена утвердил трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Рейчел Левин стала первым трансгендером на таком высоком посту в США.
В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась.
Напомним, с 1 января 2018 года трансгендеры могут записываться на службу в вооруженные силы США. Против этого решения выступал предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп, но суд решил отменить запрет, введенный американским президентом.
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