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Выбраны безопасные маршруты для транспортировки судов с зерном в Черном море
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Механизм ООН по «зерновому вопросу» подразумевает транспортировку судов с зерном по безопасным маршрутам, которые уже определены, сообщил знакомый с ситуацией источник.
«План ООН подразумевает формирование безопасных маршрутов судов. Мы понимаем, что для разминирования портов нужно время, но решать кризис надо в оперативном порядке, в этой связи, согласно предложению ООН, планируется создать безопасный морской коридор, маршруты, в территориях, которые безопасны, где нет мин», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом источник подчеркнул, что маршруты уже определены, однако отказался называть конкретные порты. «Это технические вопросы, которые еще согласуются. Все узнаете в итоговом документе», – сказал он.
По словам информатора, план ООН по решению зернового вопроса подразумевает разминирование черноморского побережья для вывода судов с зерном.
«Конечно же, этот вопрос есть, его решение необходимо, чтобы процесс был безопасным. Турция готова оказать любую помощь и содействие для этого процесса, неоднократно предлагала это еще до начала переговорного процесса», – отметил он.
Источник добавил, что попытки политизации процесса по решению «зернового вопроса» имеются, однако стороны нацелены на решение без оглядки на это.«Процесс не сдвинулся бы с «мертвой точки», если бы стороны оглядывались на это», – сказал он.
По словам собеседника, все стороны процесса показывают конструктивность и готовность решить вопрос. «Имеется также информационное давление, но надеюсь, решение кризиса будет найдено», – резюмировал он.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против России препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
В Кремле отреагировали на угрозы Киева «уничтожить Черноморский флот»
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Заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», – передает ТАСС его слова.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
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Газпром договорился о начале работы в Иране
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Газпром вместе с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, включающий проработку совместной реализации СПГ-проектов и строительство газопроводов, сообщил российский холдинг.
«Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество», – цитирует сообщение Газпрома ТАСС.
Исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр сообщал, что стороны решили вести совместную разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. По его словам, российская сторона инвестирует в проект 10 млрд долларов.
Также стороны согласовали разработку Газпромом шести нефтяных месторождений и проработку другого проекта, в который «российская сторона вложит 15 млрд долларов».
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В вооруженных силах Германии сочли ресурсы России практически неисчерпаемыми
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Российская армия становится сильнее, у России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы, заявил генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Германии Альфонс Маис, комментируя ситуацию на Украине.
Маис заявил, что войска России, «обладая превосходством в артиллерии, по-видимому, продвигаются вперед километр за километром». По его словам, идет «война на изматывание и истощение, которая ставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться». Он пояснил, что говорит не только о материально-техническом оснащении, но и о кадрах. Кроме того, он отметил, что российские войска получат большой опыт в ходе конфликта на Украине и будут боеспособнее.
При этом он рассчитывает, что в самой Германии серьезные недостатки в сухопутных войсках устранят за пять-восемь лет. По его словам, «политики предоставили деньги и инициировали закон об ускорении закупок». Маис выразил «оптимизм относительно того, что вскоре» войска «будут в лучшем положении», передает ТАСС со ссылкой на Handelsblatt.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин напомнил Европе про «Северный поток – 2»
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Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, поставки снизятся, если Россия не получит турбину для «Северного потока – 1», но существует еще один вариант – «Северный поток – 2», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром «всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства», Запад же хочет возложить на Россию ответственность за собственные ошибки в энергетической политике. Он указал, что в 2020 году газ в Европе стоил 150 евро за 1 тыс. кубических метров, в 2022 году – 1,7 тыс. евро, передает ТАСС.
«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», – заявил Путин. Он добавил, что «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», – сказал Путин.
Он напомнил, что есть «еще один готовый маршрут – это «Северный поток – 2», хотя с ним теперь «есть проблемы», поскольку Газпром «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе». Этот вопрос обсуждался с канцлером Германии Олафом Шольцем, но тот ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься.
Путин же предупредил Шольца, что Россия «половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимет для внутреннего потребления и переработки». Газпром «это уже сделал», то есть в случае запуска «будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина». С учетом того, что «от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть», сказал Путин.
Как сообщил глава государства, Газпром пока не получил официальных документов о том, что турбина для «Северного потока – 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады: «Мы должны понимать, что Газпром берет-то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее». Если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров, пояснил Путин.
Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина». Сейчас работают две турбины. «Северный поток – 1» – один из основных маршрутов для поставки газа в Европу, в год по нему прокачивается около 55 млрд кубометров, сказал Путин.
Отвечая на недовольство Запада, Путин предложил посчитать, сколько можно прокачать с помощью оставшихся мощностей, и поинтересовался: «При чем здесь Газпром?». Он подчеркнул, что страны Запада «закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции газоперекачивающие станции».
«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции – в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров – в Европу 170 млрд кубических метров: 55 млрд шло по «Северному потоку – 1», 33 млрд, если память не изменяет – по Ямал – Европа. По двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу – где-то 12 млрд по «Турецкому потоку», – рассказал Путин.
Однако Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам, «все там нормально функционировало, никто не мешал». Польша «Ямал – Европу включила в реверсном режиме и стала примерно 32 млн кубических метров брать из Германии», то есть это был «российский газ», который «оказался для поляков дешевле», ведь Польша «брала у нас по достаточно высокой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам».
Кроме того, Путин заявил, что цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. По его словам, Запад в случае с нефтью наступает «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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Украинские власти решили закрыть Николаев для массовых чисток населения
Глава Николаевской области Украины Виталий Ким заявил, что город Николаев хотят закрыть на несколько дней для рейда против людей, которые могут поддерживать Россию.
Николаев «хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страна.ua»
Ким сообщил, что «планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке». По его словам, город «закроют на несколько дней», «пойдут по домам и отработают нехороших людей».
Напомним, эксперты высказывают мнение, что в ближайшее время можно ожидать развития наступательных действий российских войск на Николаев.
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Стало известно о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России
Евросоюз может разморозить часть ресурсов ряда российских банков, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа ЕС.
По данным агентства, новые меры, которые будут приняты в среду, подразумевают разморозку «экономических ресурсов» банков ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», банка «Россия» и ВЭБ, передает сообщение агентства ТАСС.
Кроме того, ЕС планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых приостановилось на фоне санкций, хотя меры и не затрагивали продовольственный экспорт.
Проект документа свидетельствует о том, что средства будут разморожены после того, «как будет определено, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включая пшеницу и удобрения».
При этом Евросоюз намерен ужесточить режим санкций в отношении Сбербанка, полностью заморозив его активы в западных странах и заблокировав возможность проведения большей части финансовых операций.
Напомним, новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
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Медведев: Мир на Украине будет заключен на условиях России
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Мир на Украине будет достигнут на условиях России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Медведев добавил, что «американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру». Зампред Совбеза подчеркнул, что происходить это будет под «крышей» администрации и спецслужб США.
«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета», – отметил зампред Совбеза.
Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не видит заинтересованности со стороны Киева и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, но предупредила, что условия будут уже другими.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По словам Кулебы, переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения, считает дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.
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Названы сроки возобновления поставок газа по «Северному потоку»
Поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию возобновятся вовремя – в четверг, после завершения планового техобслуживания, сообщает Reuters.
«Ожидается, что поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» возобновятся вовремя, в четверг, после завершения планового технического обслуживания», – излагает агентство информацию от источников, передает РИА «Новости».
При этом, по их данным, газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание. После этой новости акции немецкого концерна Uniper подскочили в цене на 11,6%.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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Офис Зеленского призвал к санкциям против детей российских военных
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Санкции следует ввести как против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, так и против их детей, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак «хочет, чтобы сегодня каждый солдат», участвующий в спецоперации, «его родственники, его дети, его семья также были в списках на санкции», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Новое время».
Напомним, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН указывал, что «вооруженные формирования Украины цинично обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса – детские сады, школы, медицинские учреждения». Он отметил, что украинские военные убивают детей «в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей».
В последние месяцы в ДНР в результате украинских обстрелов погибло 249 мирных жителей, в том числе 16 детей, ранено 1493 человека, из них 83 – дети. Повреждения также получили 72 медицинских и 238 образовательных учреждений.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Басурин заявил, что ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину
Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия-1».
«Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», – передает ТАСС слова Басурина, прокомментировавшего заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о поставках снарядов дальностью до 300 км.
Басурин уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км находили обломки от ракет дальностью 110–120 км. «Соответственно, если они сейчас заявляют 150–180 км, и может быть, 300 км, значит, они уже есть», – добавил он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.
Ракетным ударом в Запорожской области уничтожено до 200 боевиков «Правого сектора»
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Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор*». Уничтожено до 200 боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Долина Донецкой народной республики (ДНР) высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.
Кроме того, в районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград ДНР», – отметил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска ДНР, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка ДНР, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского ДНР, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.
Кроме того, в районах Скадовск, Новая Каховка Херсонской области, Червоный Оскол, Топольское Харьковской области перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ.
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Эксперт оценил призыв Чехии ужесточить визовый режим ЕС для России
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«Такое решение ЕС скажется на их туристическом бизнесе и на россиянах, которые проживают в европейских странах или имеют там недвижимость. Но в ситуации, которая сложилась сегодня, принципиально это ничего не изменит», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя призыв Чехии пересмотреть соглашения ЕС о визах с Россией.
«Чехия, которая 14 мая 2021 года была признана недружественным России государством, ищет возможность очередного давления на Москву. И, по их мнению, одна из таких возможностей – это ужесточение визового режима», – рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «В нынешних условиях такая мера кажется избыточной, поскольку часть консульств стран Евросоюза в России уже не работает. В чешском консульстве, насколько мне известно, тоже были очень сильные сокращения», – отметил собеседник.
«Кроме того, у нас прекращено авиасообщение с европейскими странами. Если еще и перестать выдавать визы россиянам, это практически остановит турпоток из России в Европу, в том числе и в Чехию. И, безусловно, будет иметь негативные последствия для туристической отрасли Европы, которая не оправилась после пандемии коронавируса», – полагает он.
«Вместе с тем есть россияне, которые постоянно живут в ЕС, имеют там собственность, и для них это будет, конечно, неприятным моментом», – добавил собеседник.
«Но ситуацию, которая сформировалась на сегодняшний день, ужесточение визового режима сильно не изменит. Гуманитарное взаимодействие стран Евросоюза с Россией и так уже сведено к минимуму, поэтому идея чешских властей выглядит как попытка напомнить о себе», – резюмировал Кортунов.
Накануне глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
Липавский выразил мнение, что прежний диалог Евросоюза с Россией провалился. Он также сообщил, что новой долгосрочной стратегии ЕС в отношении России будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран ЕС в августе в Праге. На нем, по словам Липавского, обсудят и вопросы визовой политики.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России.
1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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Уволенную профессора вуза в Белгороде оштрафовали за дискредитацию армии
Октябрьский районный суд в Белгороде признал публичные высказывания бывшей сотрудницы Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») дискредитирующими Вооруженные силы России, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд решил, что в действиях Татьяны Новиковой не имеется признаков уголовного деяния. Ее признали виновной по ст. 20.3.3 КоАП – публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.
Суд назначил обвиняемой штраф в размере 30 тыс. рублей.
По словам собеседника агентства, речь идет о комментариях, которые Новикова оставляла в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Мещанский районный суд Москвы приговорил депутата столичного муниципального округа Красносельский Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о дискредитации российской армии.
СМИ: Санкции должны были расшатать Россию, но расшатали Запад
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Западные санкции в отношении России были направлены на то, чтобы нанести вред ее экономике и вызвать «невыносимые внутренние волнения» в Москве, пишет Newsweek, но вместо этого, как отмечает издание, шатается теперь сам Запад.
«Конфликт на Украине и связанные с ним санкции создали множество проблем для западных стран, в том числе неослабевающую инфляцию, стремительно растущие цены на бензин и неопределенность по поводу поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько месяцев», – приводит статью ИноТВ в своем Telegram-канале.
Как отмечается, в Европе возникает политическая неопределенность, о чем свидетельствуют разногласия в итальянском правительстве и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, одного из самых стойких европейских сторонников Украины.
Также в статье указывается на то, что в США недавние опросы показали снижение народной поддержки антироссийских санкций, особенно если те вызывают рост цен на товары внутри страны.
Напомним, новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
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ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по стратегическому мосту в Херсоне
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Украинские войска обстреляли 12 ракетами из РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне, часть ракет перехвачена ПВО, есть повреждения сооружений, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS. Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться. Обстрел был в 4.00, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что на данный момент информации о возможных пострадавших от обстрела моста у властей нет.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
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