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Первый морской лорд Британии призвал «ответить на угрозу» со стороны России
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Сконцентрировавшись на России, не следует забывать о стратегической угрозе со стороны Китая, заявил глава Королевского ВМФ Великобритании и всех военно-морских сил Великобритании (первый морской лорд) Бен Кей.
Кей, «используя морскую аналогию», призвал «изучать в бинокль всю линию горизонта». По его словам, есть риск того, что «концентрации внимания лишь на России» заставит «упустить из виду долгосрочную стратегическую угрозу, которую представляет Китай». Однако, как заявил первый морской лорд, Великобритания должна ответить на «текущую угрозу» со стороны России, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Напомним, замминистра Великобритании по международной торговле Пенни Мордонт, которая претендует на пост премьер-министра страны, призвала сформировать «целевую группу под руководством Королевского флота для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Черного моря».
Стал известен победитель теледебатов претендентов в премьеры Британии
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Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак произвел наилучшее впечатление на зрителей на вторых теледебатах претендентов на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, свидетельствуют результаты опроса компании Opinum.
Из 1 тыс. опрошенных 24% назвали Сунака победителем теледебатов, прошедших в воскресенье в прямом эфире телеканала ITV. На втором месте с 19% идет глава комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Том Тугендхат. Замминистра торговли Пенни Мордонт заняла третье место (17%), министр иностранных дел Лиз Трасс – четвертое (15%), а депутат Кеми Бэйднок – пятое с 12%, передает ТАСС.
Основными темами обсуждения стали пути преодоления резкого увеличения стоимости жизни в Великобритании, налогообложение, процесс Brexit, международная повестка и окружающая среда. По итогам прошлых дебатов, которые состоялись 15 июля в эфире четвертого канала британского телевидения, первое место по уровню симпатий респондентов занял Тугендхат. Ему уступили Сунак, Мордонт, Бэйднок и Трасс.
Накануне замминистра Британии по международной торговле Пенни Мордонт пообещала возглавить противодействие Запада России, если станет премьер-министром. В прошлый четверг глава британского МИД Лиз Трасс во время официального запуска избирательной кампании пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине «победить». Ранее во второй тур выборов премьера Британии по итогам голосования прошли шесть кандидатов.
Напомним, действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.
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Захарова резко отреагировала на слова Трасс о Лаврове
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Официальный представитель МИД резко ответила главе министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, решившей «осадить и вызвать на разговор» главу российского дипведомства Сергея Лаврова.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что была готова «осадить (главу МИД РФ) Сергея Лаврова».
«И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», – сказала Трасс.
«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз. Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве – ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия. Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель российского МИД рассказала о поведении Трасс во время ланча.
«В отсутствие элементарных манер она сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб. Британская посол после этого провального визита объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз», – рассказала Захарова.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс во время официального запуска избирательной кампании пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине победить.
Спикер российского МИД Мария Захарова немедленно отреагировала на такое заявление, назвав Трасс «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой», опубликовав фото с главой британского МИД на танке.
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Бросивший жену ради украинской беженки британец разорился
Британец Энтони Гарнетт, бросивший жену ради беженки с Украины, резко обеднел из-за повышенного внимания к его новым отношениям со стороны СМИ, сообщают местные издания.
«Я хочу показать людям, что я не вымогатель государственных пособий, я знаю, что правильно. Раньше у меня был очень успешный бизнес. Я посвятил себя ему, в некоторые рабочие недели я тратил на него более 80 часов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Star слова Гарнетта, отметившего, что теперь они с Каркадым «пытаются выживать».
По его словам, он руководил охранной фирмой, у которой были контракты с национальной службой здравоохранения Великобритании, которые он впоследствии потерял из-за того, что журналисты появлялись на его рабочем месте, беспокоя таким образом чиновников.
Гарнетт пожаловался, что иногда он отправляет своих сотрудников в пабы и клубы, но и там появляются представители СМИ, которые пытаются добыть его номер телефона. В результате он практически лишился заработка.
«Я жил на то, что мне платили газеты. Я исчерпал кредитные лимиты, мне помогали члены семьи», – добавил британец. По его словам, он даже не может обставить мебелью арендованную квартиру, в которой сейчас живет с украинкой. При этом он подчеркнул, что Каркадым на данный момент является его «приоритетом».
Ранее британские СМИ сообщили, что львовянка София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым.
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Тони Блэр предсказал конец западного доминирования в мире
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Крупнейшие геополитические изменения в 21-м веке спровоцирует Китай, а не Россия, заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, предсказав конец западного доминирования в мире.
Блэр считает, что «приближается конец западного доминирования в политике и экономике». По его мнению, «мир станет как минимум двухполярным, возможно многополярным». Блэр утверждает, что «впервые в современной истории Восток может оказаться на равных с Западом», передает ТАСС.
Он заявил, что Китай уже стал «второй по силе сверхдержавой в мире», китайский потенциал и степень вовлеченности в мировую экономику даже выше, чем у России, Китай «сравнялся с Америкой» во многих технологических областях и может обогнать США.
Блэр заявил, что Пекин ведет сеьбя все более агрессивно, не скрывает презрения к Западу, сближается с Россией и хочет окончательно решить проблему Тайваня. «Поймите меня правильно: я не говорю, что в ближайшее время Китай попытается получить Тайвань силой. Однако мы больше не можем выстраивать свою политику на уверенности в том, что он не попытается», – заявил Блэр.
По его мнению, союзником Китая будет Россия и, возможно, Иран. Он указал на отношение стран G20 к ситуации на Украине и призвал использовать в отношении Китая принцип «сила плюс вовлечение» – Запад должен быть в состоянии противостоять Китаю, но не терять связи с ним. Блэр считает, что с Китаем следует вести себя прагматично, без агрессии, но демонстрируя готовность к взаимоуважительным отношениям.
Он посоветовал Западу активнее использовать мягкую силу, получить поддержку Африки, население которой будет расти по мере сокращения населения Китая, а также сделать Ближний Восток, Индию и Индонезию приоритетными направлениями западной внешней политики.
Напомним, Wall Street Journal пишет, что США пытаются объединить Запад, но Россия и Китай считают это устаревшим образом мышления времен холодной войны и укрепляют связи с глобальным Югом.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские партнеры на совещании глав МИД стран G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала.
Парламент Британии не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона
Члены британского парламента не поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона, подавшего в отставку, свидетельствуют данные голосования.
Против проголосовали 349 парламентариев, 238 высказались «за». Большинство мест в палате (358 из 650) сейчас принадлежит консерваторам, лидером которых является Джонсон. Трансляция велась на сайте британского парламента, передает РИА «Новости».
Ранее Джонсон рассказал, что намерен оставаться премьер-министром Великобритании до середины 2030-х годов. Через некоторое время он согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Джонсон будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Замену Джонсону выберут к сентябрю.
Напомним, парламентские выборы состоятся в Великобритании не позднее января 2025 года. Продолжительность работы парламента традиционно составляет пять лет. В июне состоялось голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону в Консервативной партии. Для сохранения своего поста Джонсону необходимо было набрать как минимум 180 голосов. Хотя Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов, сохранив посты лидера Консервативной партии и премьера, СМИ заявили, что он «смертельно ранен».
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Захарова высмеяла полет Джонсона на истребителе
Спикер МИД Мария Захарова саркастически прокомментировала видео с исполняющим обязанности премьер-министра Британии Борисом Джонсоном, который в кабине истребителя «Тайфун» Королевских ВВС поднял вверх большой палец.
«Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка – удел небожителей. Английский юмор», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее в США предсказали энергетический «шторм» в Европе. Накануне стало известно о планах Еврокомиссии ограничить потребление газа в Европе. ЕК 20 июля намерена рассмотреть действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.
Между тем в прошлую субботу стало известно, что из-за аварии на техасском заводе СПГ экспорт сжиженного природного газа из США в Европу в июле может упасть на 150 тыс. тонн. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
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Замглавы МО Украины из Лондона пригрозил «потопить флот России и забрать Крым»
Замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым с помощью западного оружия.
В ходе визита в Британию, где тренируются украинские военные, Гаврилов заявил, что Украина наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет и ждет получения оружия большой дальности от других стран перед тем, как начать атаку.
«Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы атакуем флот», – передает РИА «Новости» слова Гаврилова в интервью британской газете Times.
Гаврилов также заявил, что Киев обсуждает с западными странами возможность использования поставленного ими оружия для удара по Крыму. По его словам, в Киеве должны хорошо обдумать, планируют ли они захватывать Крым дипломатическим или военным методом. «Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной», – добавил замглавы минобороны Украины.
Ранее во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS.
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Британия признала Россию главной угрозой безопасности на десятки лет вперед
Британское военное командование исходит из того, что Россия будет оставаться угрозой для Соединенного Королевства еще несколько десятилетий, заявил в интервью «Би-би-си» начальник штаба обороны ВС страны адмирал Тони Радакин.
«Вызов, который представляет Россия, будет сохраняться намного дольше 2022, 2023 или 2024 годов. Это надолго. Потенциально речь идет о десятилетиях, на протяжении которых Россия будет оставаться угрозой. Это ясно подчеркивалось в большом обзоре, который мы представили в прошлом году, и полагаю, что сейчас угроза усилилась из-за вторжения на Украину», – приводит его слова ТАСС.
Радакин также подчеркнул, что в настоящий момент Лондон рассматривает Россию как самую серьезную угрозу своей безопасности, хотя политика Китая также вызывает беспокойство у британских военных.
«В краткосрочной перспективе угроза со стороны российских сухопутных сил, похоже, уменьшилась <…>, однако Россия остается ядерной державой, она обладает кибернетическим потенциалом, возможностями в космосе и у нее есть специальные подводные программы, позволяющие угрожать подводным кабелям, с помощью которых осуществляется передача информации по всему миру», – отметил Радакин.
Ранее на этой неделе в интервью еженедельнику The Economist адмирал заявил, что, по его мнению, «Россия не хочет ядерной войны» и открытого конфликта с НАТО.
Москва заявляла, что Соединенные Штаты и их союзники опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией, это было бы чревато ядерной эскалацией.
Песков: Москва тщательно фиксирует заявления кандидатов в премьеры Британии в адрес России
Кандидаты на пост премьер-министра Британии не отличаются дипломатической сдержанностью, Москва тщательно фиксирует их заявления в отношении России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, все претенденты на этот пост (премьера Британии) не могут похвастаться, наверное, дипломатической сдержанностью, но скорее это их проблемы. Безусловно, все эти высказывания и заявления мы тщательно фиксируем», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о готовности российского лидера Владимира Путина в будущем встретиться с новым британским премьером в контексте антироссийских заявлений кандидатов на этот пост.
Песков добавил, что двусторонние встречи Путина на грядущем саммите G20 пока не прорабатываются. Так он прокомментировал слова главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что в случае своего избрания премьер-министром она будет готова встретиться с российским лидером.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что была готова «осадить (главу МИД РФ) Сергея Лаврова». «И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», – сказала Трасс. Официальный представитель МИД резко ответила Трасс.
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Жители Британии начали экономить на мясе и рыбе
Миллионы британских семей вынуждены исключить из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания, сообщают местные СМИ.
Как пишет Daily Mail, за последние три месяца объем продаж всех видов мяса, рыбы и птицы сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитической компании Kantar, продажи говядины упали на 13,7%, свинины – на 10,6%, баранины – на 23,7% и рыбы – на 11,6%, передает РИА «Новости».
Теперь британцы ищут более дешевые источники белка, перейдя с дорогостоящих мясных вырезок на более дешевую курицу.
При этом издание подчеркивает, что веганы и вегетарианцы тратят на продукты существенно больше, чем среднестатистический житель страны.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов сообщило, что вероятность начала рецессии в Британии в течение ближайшего года выросла до 45%.
Россиян перестали принимать в ряде британских клиник
Российских пациентов перестали принимать в ряде британских клиник, сообщил посол России Андрей Келин.
«То же самое с врачами, которые работают или как-то связаны с российскими пациентами – их перестали принимать здесь в ряде клиник, особенно в тех, которые застрахованы американскими страховыми компаниями. Такие вещи совершенно не похожи на демократию. Идет чисто дискриминация по национальному признаку, что противоречит конвенции о расовой дискриминации», – передает РИА «Новости» его слова в эфире «России 24».
Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании, глава международного комитета британской палаты общин Том Тугендхат оправдался за свои слова о том, что из страны можно выслать всех российских граждан.
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Депутат Кеми Бэйднок выбыла из борьбы за пост британского премьера
Депутат Кеми Бэйднок выбыла из борьбы за посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, всего остается три кандидата, сообщил Грэм Брейди, глава парламентского Комитета 1922, который объединяет рядовых парламентариев-тори и отвечает за процесс избрания очередного партийного лидера.
Подводя итоги четвертого раунда внутрипартийного голосования, Брейди информировал, что Бэйднок получила меньше всего голосов коллег по фракции – 59. По существующим правилам, она вычеркивается из списков претендентов. Лидером борьбы остается бывший министр финансов Риши Сунак (118 голосов). За ним идут замминистра торговли Пенни Мордонт (92) и глава МИД Лиз Трасс (86), сообщает ТАСС.
Напомним, фаворит избирательной гонки в Британии экс-глава минфина Риши Сунак в случае выхода в финальный раунд выборов премьера, вероятно, проиграет любому из трех своих возможных соперников, следует из данных опроса членов Консервативной партии, проведенного компанией Yougov.
Действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.
Британские консерваторы не верят в победу Сунака на выборах премьера
Фаворит избирательной гонки в Британии экс-глава минфина Риши Сунак в случае выхода в финальный раунд выборов премьера, вероятно, проиграет любому из трех своих возможных соперников, следует из данных опроса членов консервативной партии, проведенного компанией Yougov.
Сунак, по-видимому, выйдет в финальный этап голосования, где ему будет противостоять еще один кандидат. Сейчас за роль финалистов помимо Сунака борются еще три кандидата – глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, сообщает РИА «Новости».
Несмотря на лидирующие показатели Сунака на данный момент, опрос показал, что в финале он, вероятно, проиграет любой из этих трех кандидаток.
Так, Трасс он проигрывает в соотношении 35% к 54%, Мордонт – 37% к 51%, а Баденок – 34% к 56%.
Напомним, в четвертый тур выборов британского премьера прошли четверо претендентов: экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
Действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.
База британских ВВС и аэропорт Лондона приостановили полеты из-за жары
Крупнейшая авиабаза Королевских ВВС Британии Брайз-Нортон и лондонский аэропорт Лутон приостановили все полеты из-за воздействия жары на взлетно-посадочные полосы (ВПП).
По данным телеканала Sky News, в британском Минобороны заявили, что причиной стало частичное «расплавление взлетно-посадочной полосы», передает ТАСС.
Второй источник также заявил, что ВПП пострадала из-за жары, но не подтвердил, что она «расплавилась». Отмечается, что приостановка работы авиабазы не сказалась на осуществлении операций, проводимых ВВС.
Напомним, в лондонском Лутоне сообщили, что из-за высокой температуры воздуха возник «и был выявлен дефект ВПП» аэропорта. Ремонтные работы завершат в ближайшее время.
Также экстремальная жара установилась в Испании, где за неделю скончались более 500 человек. В большинстве случаев речь идет о лицах старше 85 лет. Воздух прогревается выше +45 градусов.
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Посол в Лондоне отверг попытки возложить на Россию ответственность за смерть наемника в ДНР
Москва отвергает попытки Лондона возложить на нее ответственность за смерть британского наемника Пола Ури в ДНР, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Келин отметил, что в пятницу его вызвали в британский МИД, где в «высокопарной, аррогантной» форме возложили на Москву ответственность за смерть Ури.
«Что касается возложения на нас ответственности – на Россию как государство – это, конечно, смешно. Мы эту ответственность не принимаем, они [наемники] находятся в юрисдикции другой страны, а именно Донецкой народной республики, и суд, который там состоялся, имеет над ними юрисдикцию», – передает ТАСС слова Келина в эфире канала «Россия-24».
По его словам, дипломат не слышал об интересе властей Великобритании к судьбе находящихся в плену в Донбассе наемников с гражданством этой страны.
«Я, честно говоря, не слышал, чтобы британские власти интересовались судьбой других наемников, которые сейчас находятся в плену. Они уже прошли через суд, подали апелляцию и так далее. Здесь пока [нет] никаких действий [со стороны Лондона]», – сказал Келин.
Ранее посла России вызвали в МИД Британии из-за смерти наемника в ДНР.
До этого сообщалось, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния.
Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с поступившей информацией о смерти задержанного в ДНР подданного Британии Пола Ури.
Между тем в ДНР удивились заявлениям Лондона о «гуманитарной» деятельности умершего наемника.
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